Premoniciones, mitos, secretos y promesas: 100 datos y curiosidades sobre la épica final que Argentina le ganó a Francia en Qatar

Todos los datos y curiosidades alrededor de la final entre Argentina y Francia el 18 de diciembre de 2022

Hay decenas, cientos, miles de historias generadas alrededor de la final que Argentina le ganó a Francia el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail de Doha. A un año de la gesta albiceleste en Qatar, Infobae seleccionó las 100 perlitas, datos, curiosidades, confidencias, juramentos, promesas y récords que quedaron vinculados a la mejor final de la historia de los Mundiales.

LOS 100 DATOS QUE NECESITÁS SABER SOBRE LA FINAL ENTRE ARGENTINA Y FRANCIA

1. La premonición de Arsene Wenger sobre Emiliano Martínez. “Él va a ser uno de los mejores arqueros de la historia”. El entrenador francés se lo dijo al mejor amigo del Dibu en una visita al entrenamiento del Arsenal en 2017.

2. La promesa del Dibu Martínez a su familia. Después de alentar a la Selección como hincha en Rusia 2018, les juró en unas vacaciones: “Voy a atajar y hacer que me vean para que me convoquen. Quédense tranquilos, el arquero de la Selección en el próximo Mundial voy a ser yo”.

3. La apuesta de Agüero por Messi antes del Mundial. El Kun jugó 1.000 dólares a que su amigo iba a ser elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. La apuesta fue hecha el 17 de noviembre, a cinco días del debut de Argentina. Por su vaticinio, se adjudicó 8.252,94 dólares.

4. La corazonada del primer entrenador de Scaloni. “Para mí juega la final del Mundial de Qatar. Este pibe está tocado”, declaró Beto Juárez, oriundo de los pagos de Lionel, a Infobae. Fue a meses de disputarse el Mundial de Qatar.

5. La frase de Dibu Martínez antes de jugar contra México. “2 a 0 a México, acordate. El mejor del Mundial voy a ser yo”, le dijo a una cámara interna durante un entrenamiento el arquero albiceleste.

El Mensaje De Dibu Martínez En Pleno Mundial De Qatar Que Se Hizo Viral

6. El percance que sufrió Lo Celso. La esposa del mediocampista que se ausentó al Mundial por lesión rompió bolsa justo después del golazo de Messi a México. El 2-0 de Enzo Fernández lo vieron camino al hospital por celular. Gio Arribó a Qatar antes de la final y pudo celebrar con todos.

7. La costumbre de Messi, De Paul, Paredes y compañía en las mañanas de Qatar. “Había un lugar donde había pasto, nos descalzábamos y decíamos que íbamos a agarrar buena energía ahí. Poníamos música y una ronda de mates. Estábamos un rato ahí y volvíamos a la pieza. Eran pequeñas cositas nos gustaban”, reveló De Paul.

8. Lo que le firmó De Paul a Messi en un cuaderno personal. “Hoy 20 de noviembre, te prometo que vamos a salir campeones”, le escribió el 7 al capitán en una hoja. Antes de jugar contra Países Bajos, De Paul le mostró el mensaje a Leo, que se enojó: “Sos un boludo, ahora ya lo leí”.

9. Los dos ausentes que se “limpiaron” para la final. Marcos Acuña y Gonzalo Montiel fueron amonestados contra Países Bajos y se perdieron el choque ante Croacia. Ambos ingresaron en el complemento ante Francia y el número 4 quedó grabado en la historia de los Mundiales con su penal.

10. La carta de la esposa del Huevo Acuña. Julia Silva le entregó un papel que Marcos guardó antes del inicio del Mundial en su billetera. Lo abrió luego de la entrada en calor de la final contra Francia. Entre otras líneas, decía: “Me adelanto a escribirte esto porque sé que vas a estar el 18 de diciembre ahí, cumpliendo un sueño increíble. Lo sé, lo siento”.

Las confesiones de Marcos Acuña sobre el Mundial de Qatar

11. Los mensajes de Griezmann a De Paul. El francés reconoció que se mensajeó a lo largo de toda la Copa del Mundo con su compañero en Atlético Madrid. Intentó “mufarlo”, pero no lo consiguió. Después del dolor de la derrota, aseguró sentirse contento por él, Ángel Correa y Nahuel Molina.

12. La medida que tomaron en París por una estación de metro que se llama “Argentina”. Previo a la final, la Administración Autónoma de Transportes Parisinos (RATP) cubrió esos letreros y los cambió por otros que hacían alusión al seleccionado galo.

13. La vela blanca en la noche previa a la final. Casi toda la delegación se había ido a acostar, pero De Paul, Paredes y Lo Celso, que había llegado para acompañar, se reunieron y encendieron una vela blanca que era de los pocos elementos que habían quedado sin guardarse u ordenarse. Pusieron música y repasaron el Mundial con melancolía. Antes de apagar el fuego, pidieron un deseo.

Gio Lo Celso mostró la intimidad de la noche previa a la final con Francia

14. La gran duda de Scaloni antes de la final. El entrenador probó con una línea de cinco en el fondo en la que incluyó a Lisandro Martínez. Sin embargo, finalmente introdujo a Ángel Di María y no al defensor.

15. El problema personal que sufrió la familia Di María. A días de la final, la hija menor del Fideo, Pía, tuvo fiebre de 40 grados por varios días y decidieron llevarla a un hospital para someterla a estudios. La esposa de Ángel, Jorgelina Cardoso, dio detalles del percance que los mantuvo preocupados hasta el duelo contra Francia.

16. El mensaje premonitorio de Di María a su esposa. “Voy a salir campeón del mundo, amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley”, le escribió en WhatsApp Angelito a Jorgelina Cardoso el día anterior a la final contra Francia.

El chat de Di María con su esposa antes de la final de Qatar

17. La merienda del Dibu Martínez antes de la final. El arquero argentino reveló que logró conciliar el sueño sin problemas con una siesta de tres horas y que comió un sandwich de jamón y queso con mate previo al duelo definitorio con Francia.

18. La doble sorpresa de Di María en la charla previa. El Fideo no tenía claro si iba a ser titular contra Francia, por eso se contentó cuando Scaloni lo incluyó entre los once. Pero además, le llamó la atención su posición en la cancha: el DT lo ubicó por la izquierda y no por la derecha, como era habitual. Creía que allí podía desnivelar y así fue: dos goles llegaron por su sector.

19. El otro futbolista que no sabía que iba a ser titular. Contó Nicolás Tagliafico que creyó que Scaloni se iba a inclinar por el Huevo Acuña y no por él: “Vi mi nombre y se me abrieron los ojitos”.

20. La confesión de Omar Souto. El gerente de selecciones nacionales reveló qué le dijo Di María antes de la final contra Francia: “Salimos campeones y nos retiramos juntos”. Eso fue, claro está, antes de que el Fideo tomara la decisión de hacerlo recién en la Copa América 2024.

Omar Souto revela la charla que tuvo con Di María antes de la final con Francia

21. La arenga inédita de Mario De Stéfano. Marito, el histórico utilero albiceleste, le pidió permiso a Messi para dar una charla en el micro rumbo al estadio. En un extracto de la película “Elijo Creer”, el auxiliar habla de Messi, Otamendi y Di María como sus “pollitos”, entre lágrimas.

22. El ritual especial de Di María contra Francia. Antes de cada partido, el Fideo reza junto a la foto de su esposa con sus hijas en el celular. Tiene la figura de Jesús y la Virgen. El 18 de diciembre pasado, no pidió, solamente agradeció. Fue la única vez que lo hizo en su carrera.

23. El dato de los dorsales de los arqueros argentinos. Nunca un golero albiceleste campeón del mundo lució el número 1 característico de su puesto. Dibu Martínez usó el 23 luego del 18 de Nery Pumpido y el 5 del Pato Fillol.

24. El inédito cántico de la hinchada. Con los globos largos preparados para la final, los fanáticos que se ubicaron detrás del arco donde se registró la tanda de penales, cantaron por primera y única vez antes de un partido el clásico nacional: “Argentina, mi buen amigo, esta campaña volveremo’ a estar contigo”.

25. Messi no miró la Copa al salir al campo de juego. “Por las dudas no quise mirarla. Dicen que no se mira, no se toca, por las dudas hice todo”, reveló Messi sobre su ingreso al campo y el nulo contacto visual con el trofeo. Cuando lo llamaron para recibir el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial, no pudo contenerse y fue a tocarla y besarla: “Fue la primera vez que la vi. Tenía una luz, brillaba. Era impresionante. Dije: ‘Ya está, ya la puedo tocar’. Estaba hermosa”.

26. Lali Espósito, el Himno Argentino y cuándo se enteró que lo cantaría. Recién el día anterior a la final, la artista argentina fue anoticiada de su participación. A las 10 de la noche del 17 de diciembre recién encontró el vestido que iba a ponerse luego de horas de recorrido en un shopping. “Lloré en cada probador”, confesó.

Qatar 2022 - Argentina Vs Francia - Himno Argentino Cantado Por Lali

27. La superstición con las camisetas de la Selección en las finales. Salvo en Uruguay 1930, Argentina siempre fue campeón del mundo cuando disputó finales con la insignia celeste y blanca: 1978, 1986 y 2022. A su vez, perdió contra Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014 cuando le tocó utilizar la azul alternativa.

28. El reto de Scaloni al Cuti Romero. Durante el primer tiempo, envalentonado después de un quite en defensa, el defensor amagó con tomar la lanza y sumarse al ataque, pero el entrenador -agitando los brazos y a grito pelado- le ordenó que se ubicara en su sector otra vez. Ahí el cordobés reculó.

29. La modificación de Messi en los penales. A pesar de haber acertado contra Arabia Saudita, el capitán apostó al tiro fuerte contra Polonia y falló. Desde allí, decidió volver a esperar hasta último momento el movimiento de los arqueros. Así, convirtió ante Países Bajos, Croacia y Francia.

30. Di María miró al cielo y le agradeció a Maradona. De forma inconsciente, el Fideo levantó su cabeza tras el 2-0 parcial y dijo “gracias Diego”. No se percató en el momento, pero luego lo confirmó a través de las repeticiones por TV. “Fue algo que me salió de adentro”, le contó a su hija Dalma.

31. El reto del Dibu Martínez al Cuti Romero. El arquero de la selección argentina contó que en el entretiempo agarró de la camiseta a su compañero, que se le había tirado con los dos pies para adelante a Mbappé en una jugada, y le advirtió con vehemencia: “Si te llegan a echar, te cago a piñas después del partido”.

32. La revelación de Griezmann: se sintió superado como nunca antes. “La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal. No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaba de mi el equipo. Estuve muy perdido”. El francés todavía no digiere lo que fue la primera parte de la final.

33. La metida de pata del Checho Batista. En el entretiempo de la final, con Argentina ganando 2-0 y apabullando a Francia, el campeón mundial del 86 le avisó por mensaje a su hijo que él iba a entregar la Copa del Mundo junto a Pumpido. “Cuando nos empataron 2-2, me quería matar”, contó.

34. La charla de Deschamps y Mbappé en el vestuario durante el entretiempo. “¿Saben cuál es la diferencia? Que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros, no jugamos. ¡Eso!”, les dijo el DT a sus jugadores en el camarín. Kiki también tomó la palabra y comentó a sus compañeros: “Es una final del mundo. Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor. Ellos marcaron dos goles. Volvemos al campo, dejemos de hacernos los tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa”.

El enojo de Deschamps con los jugadores de Francia en el vestuario por la final ante Argentina

35. Por qué el Cuti Romero le gritó un gol a Mbappé. Manifestó el defensor cordobés que como el francés le había hablado de mala manera a Enzo Fernández un rato antes del 3-2 parcial de Messi, decidió ir a celebrarle el tanto en la cara a Kiki, quien se asustó y alejó de inmediato. “Me hizo enojar y me salió de adentro”, aclaró.

36. El llanto de Di María y De Paul tras el empate 3-3 de Mbappé. Los dos jugadores que ya habían sido reemplazados, solamente atinaron a taparse el rostro y aguantar la congoja frente a las cámaras. Estaban anímicamente destruidos porque creían que la historia estaba cerrada con el 3-2.

37. La reacción de Dybala entre los relevos. El delantero cordobés se había sentado en el banco cuando Scaloni lo llamó para entrar al minuto 120. Creyó que ya no tendría chances de ingresar, pero el DT lo sorprendió. En segundos, la Joya rechazó una chance clara para Mbappé, participó en el contragolpe del errado de Lautaro y convirtió el segundo penal de la tanda.

38. Qué hizo Dibu tras la atajada a Kolo Muani. Contó el propio arquero que solamente atinó a desplomarse de rodillas cuando Lautaro Martínez no pudo convertir el tanto de la victoria de cabeza. “Hubiera sido más feliz si lo ganábamos ahí, me hubiera puesto más orgulloso por él”, expresó.

39. La explicación del Dibu sobre la histórica atajada al minuto 123. “A Kolo Muani le quedó en diagonal, entonces le achiqué el espacio. No me apresuré a salir porque me la podía picar por arriba. Le tuve que dejar un ángulo para que su última visión sea el primer palo. Ahí me jugué con mi mano y mi pie rezando que me pegara. Me puse todo duro, no me importaba si me rompía la nariz”, describió cuadro por cuadro el arquero sobre la jugada de su vida.

La atajada del Dibu a Kolo Muani en la final de La Copa del Mundo.

40. Francia realizó 7 cambios durante el partido. Por las nuevas normas de la FIFA, los equipos están habilitados para realizar esa cantidad de modificaciones y Didier Deschamps las llevó a cabo. Entraron Marcus Thuram, Randal Kolo Muani (primer tiempo), Eduardo Camavinga, Kingsley Coman (segundo tiempo), Youssouf Fofana (primer tiempo extra), Ibrahima Konaté y Axel Disasi (segundo tiempo extra).

41. La decisión de Scaloni antes de la tanda de penales. El DT albiceleste ya tenía más o menos claros qué jugadores iban a ejecutar. Messi, primero. Dybala, que había entrado. Paredes y Montiel, expertos. Y Lautaro Martínez, que venía de definir la serie contra Países Bajos.

42. La duda de Dybala antes de los penales. La Joya, que sabía que había entrado para hacerse cargo de uno de los penales, estuvo a punto de pedir el cuarto. Finalmente se inclinó por el segundo, detrás de Messi.

43. La recomendación de Messi al Dibu. Leo le había contado al arquero que Mbappé solía correr lento hacia la pelota y luego aceleraba y cruzaba el derechazo. Martínez estuvo muy cerca de evitar el 1-2 parcial y el de la tanda de penales, pero no lo consiguió.

44. Por qué Dybala ejecutó al medio. De zurda prodigiosa, Paulo sorprendió a más de uno por su remate central. Explicó que había escuchado que el Dibu recomendó que luego de que un rival errara, convenía rematar allí. Desde que salió de la mitad de la cancha, sabía a dónde iba a patear.

Paulo Dybala reveló por qué pateó hacia el medio en la definición de penales ante Francia en la final del Mundial Qatar 2022

45. Otra promesa del Dibu Martínez. Como en cada tanda, el héroe albiceleste les advirtió a los suyos que patearan tranquilos y con confianza porque él iba a desviar dos remates. Esta vez fue un atajado y uno afuera.

46. Tagliafico y su baja de presión. El defensor, que había sido reemplazado por Acuña, apenas vio los remates de Mbappé y Messi desde el banco. Le pidió algo dulce al utilero porque sentía que le había bajado la presión. De allí en más, empezó a hablar con Dios, buscaba mufar a los franceses y solo abría los ojos cuando escuchaba el grito de festejo de la gente argentina.

47. El juego psicológico del Dibu Martínez contra Tchouaméni. Martínez ya le había atajado el penal a Coman y, antes del tercero, arengó a la hinchada argentina detrás del arco y arrojó lejos la pelota para poner nervioso al 8 francés. “Le traté de jugar mentalmente y le hablé. La tiró afuera, se cagó todo”, recordó el golero.

48. La duda de Scaloni en medio de la tanda de penales. El DT les susurró a sus ayudantes Ayala, Samuel y Aimar si no era conveniente cambiar al ejecutor del cuarto penal (Montiel). Todos lo tranquilizaron y disuadieron: “Ya está, ya está”.

49. El pedido de Lautaro Martínez a Montiel. “Cachete estaba bajón porque había hecho el penal del 3-3, me acerqué a ver si me dejaba patear el cuarto, pero al final pateó él”, confesó el Toro.

50. Agüero no vio el último penal. El Kun no hizo contacto visual ante el remate de Montiel que definió la Copa del Mundo. Se cubrió la vista y aguardó por el bullicio de la gente.

51. El gesto de Mbappé tras el penal de Montiel. El francés, en la mitad de la cancha junto a sus compañeros, se puso en cuclillas justo antes de que el 4 argentino rematara e inmediatamente fijó la mirada en Messi cuando la pelota entró al arco.

El delantero europeo fue al primero que observó apenas se consumaron los penales y se decretó el triunfo albiceleste en el estadio Lusail

52. Di María, al borde del desamyo. El Fideo confesó que “veía doble” durante la tanda de penales y que, al lado de Pablo Aimar en la zona del banco, se le desvanecieron las piernas en el penal de Montiel.

53. Qué le decía Messi a Montiel durante su penal. “Le pedía a Dios. Y le hablaba a Montiel, le decía que lo terminara, que lo hiciera, que lo definiera. Era decirle que lo terminara ahí, que ya estaba, que lo hiciera y se terminara todo”.

54. El primer jugador de la Selección que abrazó a Messi. Cuando Montiel convirtió, Leandro Paredes fue directamente al encuentro con Lionel. “Sentí la necesidad de agradecerle por el proceso que fue duro, criticado, con muchas dudas y crecimos juntos”, argumentó. “¡Somos campeones del mundo!”, exclamó en ese momento.

55. Qué fue lo primero que dijo Messi tras ser campeón del mundo. El propio Paredes reveló que ante su abrazo, junto al de Otamendi, De Paul y los otros jugadores que se acercaron, el capitán les agradeció: “Los amo, gracias, gracias”.

56. El jugador que fue a abrazar a un solitario Dibu Martínez. Como varios futbolistas corrieron detrás de Montiel y otros se dirigieron hacia Messi, el arquero fue divisado por Paulo Dybala, quien fue el primero que llegó para fundirse en un abrazo inolvidable.

57. Scaloni, de la mesura al llanto y euforia. El DT intentó mantener la cordura en un primer instante, pero se quebró cuando Paredes fue a su encuentro y estalló en llanto. Más tarde, se soltó y cantó el conocido tema “Muchachos” junto a varios hinchas que estaban en la platea.

El llanto de Lionel Scaloni

58. Qué le dijo el Dibu Martínez a Mbappé para consolarlo. El arquero argentino contó cuáles fueron sus palabras de consuelo para el 10 francés: “Le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo”.

59. Quién se llevó la pelota con la que Montiel convirtió el último penal. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se quedó con ese tesoro.

60. Cuánto dinero ganaron los jugadores argentinos por el Mundial. Al margen del premio convenido con la AFA, cada futbolista recibió 10 mil dólares por día de estadía en Qatar. Es decir que cada uno embolsó 370 mil dólares, considerando que la cuenta comenzó días antes del debut.

61. La cifra millonaria que recibió la AFA. Por el logro conseguido por la selección argentina, la Asociación del Fútbol Argentino hizo 47 millones de dólares de caja. Por su parte, Francia recibió USD 30 millones. La FIFA repartió en total 440 millones de dólares.

62. El tema “argento” que sonó en los parlantes de Lusail. Una vez consumado el título, la organización reprodujo no una, sino dos veces “La Cumbia de los Trapos”, el emblemático tema de la banda de cumbia Yerba Brava que ya es habitué en los vestuarios de los equipos ganadores en Argentina.

La Cumbia De Los Trapos Sonó En Qatar Luego De Que La Selección Argentina Ganara El Mundial

63. La explicación de la capa que le pusieron a Messi antes de darle la Copa. La famosa túnica negra se llama bisht y es una prenda tradicional árabe que los hombres usan sobre sus túnicas en ocasiones especiales como bodas, festivales y graduaciones. Es una atuendo formal de políticos, religiosos y personas de alto rango en los países árabes.

64. Dibu Martínez aclaró por qué se puso el trofeo en las partes íntimas. “Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va”, argumentó el 23.

65. Los hinchas les pidieron a los jugadores que dieran la vuelta olímpica. Habían pasado 40 minutos del final del partido, la celebración en el escenario y entrega de premios individuales, pero el plantel albiceleste no había dado la clásica vuelta. “Que den la vuelta, la p... que los parió”, gritó la gente. Recién allí el plantel se organizó para hacerlo.

66. El intruso que generó incomodidad entre los jugadores argentinos. El famoso chef Salt Bae ingresó al campo de juego durante los festejos de Argentina y tuvo una cuestionada actitud: les pidió a varios futbolistas la Copa y se grabó haciendo morisquetas. En las redes sociales le llovieron críticas por haber quedado completamente fuera de contexto y tomar un protagonismo que no le correspondía.

67. Messi dio la vuelta con una réplica de la Copa del Mundo. Durante los festejos y la vuelta olímpica, el capitán argentino fue llevado en andas por Agüero y tenía en la mano un trofeo falso. Di María se lo avisó en cancha, entre risas.

Di María le avisa a Messi que tenía en sus manos una réplica de la Copa del Mundo (Gustavo Pagano/Getty Images)

68. El relato de Agüero sobre la vuelta olímpica. “Levanté a Leo en los hombros y en un momento no podía más. No iba a dar la vuelta ni en pedo. Si la daba entera, terminaba en un hospital. Él se dio cuenta, porque lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó”.

69. Los souvenirs de los familiares. Mientras varios de los hijos de los futbolistas armaron un picado improvisado en el campo de juego del estadio Lusail con una botella de plástico, los parientes adultos se turnaron para cortar con tijera la red del arco en el que Montiel definió el Mundial.

70. El habano de Rodrigo De Paul. En medio de la celebración, el 7 argentino encendió un puro y deambuló por el césped con un pedazo de red del arco y un escudo de Racing hecho bandera colgando como capa en su espalda.

71. Los dos jugadores que se perdieron parte del festejo. Como fueron sorteados para el control antidopaje, los cordobeses Paulo Dybala y Cristian Romero se privaron de celebrar por varios minutos con sus compañeros hasta que lograron dejar la muestra de orina.

72. Por qué Scaloni festejó con una camiseta que llevaba su nombre. “Chispa”, un amigo personal de Germán Pezzella, había prometido que le regalaría esa casaca si Argentina era campeón del mundo. En pleno festejo en el campo, le dio el obsequio en mano y se llevó uno mejor: la chomba con la que el DT dirigió la final.

Scaloni y una camiseta que usó cuando era jugador de la Selección Sub 20 (REUTERS/Paul Childs)

73. El sorpresivo primer llamado que recibió Dybala. Después de pasar por el antidoping, el cordobés llegó al vestuario y agarró su teléfono para hablar con su familia. Tenía cinco llamadas perdidas de José Mourinho, su entrenador en la Roma. “Creo que lo llamé a él antes que a mi vieja, estaba feliz, él ama a los argentinos”, contó.

74. Las camisetas de Enzo Fernández. El número 24 se quedó de recuerdo todas las camisetas con las que jugó en la Copa del Mundo. El único partido en el que no intercambió con un rival fue en la final ante Francia.

75. Quién se llevó el short que Messi usó en la final. El Kun Agüero le pidió el corto a su amigo Lionel y se lo quedó para la colección personal. “Todo manchadito, miren cómo está. Y va a quedar así”, advirtió sobre la reliquia.

76. El recuerdo de Maradona en la conferencia de Scaloni. “Ahora me acuerdo que no está. Por suerte pudimos ganar esta copa. Seguramente si hubiera estado en la cancha, habría disfrutado. Ojalá haya disfrutado”, declaró el entrenador argentino.

77. Argentina-Francia, el partido récord en los buscadores. La final del Mundial 2022 batió todos los récords en la plataforma Google en sus 25 años de existencia. Sundar Pichai, director ejecutivo, comentó al respecto: “Fue como si el mundo buscara una sola cosa”.

el festejo de los jugadores de la selección argentina por Lusail

78. Los jugadores no se bañaron en el vestuario. Tal como se ve en las imágenes de los futbolistas en el micro descapotable, ninguno pasó por la ducha del vestuario del estadio Lusail y recién se asearon en la concentración. ¿Los motivos? Guardarse toda la indumentaria que lucieron en la final y dedicar todo el tiempo exclusivamente a la celebración en los vestidores.

79. Qué hicieron los jugadores al llegar a la concentración en la Universidad de Doha. Ninguno durmió. Cantaron, tomaron y se quedaron jugando al pool hasta que se hizo el horario de salida para el aeropuerto.

80. ¿Messi durmió con la Copa del Mundo? Tracendió una imagen del capitán argentino con el trofeo, en la cama. Sin embargo, él desmintió que haya dormido con la Copa y que fue solo para la foto.

Messi posó con la Copa durmiendo, pero fue solo para la cámara

81. Agüero casi olvida a su hijo Benjamín. En medio de la vorágine y los festejos por el título, al Kun lo invitaron a viajar a Buenos Aires con el plantel. Estaba cerca de embarcar, hasta que recordó que su primogénito todavía estaba en Doha. “Estaba tan cebado que me olvidaba de todo. Le mandé un mensaje: ‘Benja, no te voy a dejar tirado, guacho”.

82. La promesa de “La Banda del Mate”. Los integrantes de este grupo, Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Guido Rodríguez y Marcos Acuña, prometieron hacerse un tatuaje alusivo si eran campeones mundiales. El único que todavía no cumplió es el Huevo.

83. La fuerte frase del Dibu Martínez tras la final. “En mi cabeza no hubiera aceptado volver a jugar al fútbol si perdíamos la final del mundo”, declaró el héroe marplatense.

Dibu Martínez En Mi Cabeza No Hubiera Aceptado Volver A Jugar Al Fútbol Si Perdíamos La Final Del Mundial

84. ¿Enzo Fernández volvió a ver los partidos del Mundial? El volante del Chelsea contó que no los vio completos, aunque sí los resúmenes. “Me gustó mucho cómo jugué la final. En ningún momento tuve marca, siempre recibí solo. Contra Polonia también me gustó cómo jugué”, se autoevaluó.

85. Cuántas veces vio la final Cuti Romero. El defensor admitió que tiene la final grabada en el ipad y la suele ver en las concentraciones. A esta altura, lleva más de 20 visualizaciones de su partido máximo.

86. Julián Álvarez, pasado de copas en los festejos. Tras el arribo a Buenos Aires, el Araña tomó de más y recibió un comentario risueño de Scaloni: “Ah, ¿ahora hablás, boludo?”. Igual, algunos jugadores confesaron que también vieron “borrachito” a su entrenador.

87. El malestar de Messi tras la celebración. Varios jugadores quedaron insolados por estar varias horas bajo el sol en el micro descapotable que recorrió parte de las autopistas de Buenos Aires. El capitán estuvo dos o tres días afiebrado por este motivo.

88. El problema de salud que sufrió Scaloni luego del Mundial. En un programa de streaming italiano, el líder de la Scaloneta reveló que le salió un herpes a la altura del abdomen una vez que concluyó la Copa del Mundo.

Scaloni Admitió Que Tuvo Un Brote De Herpes Después Del Mundial De Qatar

89. El particular tatuaje de Alejandro Gómez. El Papu se dibujó en la piel una Copa del Mundo, una camiseta de la Selección con su número (17) y una imagen del Dibu Martínez atajando el tiro de Kolo Muani al minuto 123. “I love you”, fue el mensaje que le dedicó al arquero cuando posteó su tatoo en las redes.

90. Quién ganó el prode del Mundial en la Universidad de Qatar. La delegación argentina realizó un torneo de pronósticos deportivos de la Copa del Mundo y Alexis Mac Allister se lo adjudicó. ¿El detalle? Entre la derrota con Arabia Saudita y la victoria contra México, el prode se interrumpió.

91. Los ganadores del campeonato de truco en la concentración. Claudio Tapia, el gerente de selecciones nacionales Omar Souto y el administrativo Alberto Pernas le ganaron la final a Messi, De Paul y Paredes. Los triunfadores se llevaron 3.600 dólares, mientras que los perdedores embolsaron USD 1.200 (pusieron 100 por cabeza).

92. Lionel Messi, máximo asistidor. El 10 albiceleste repartió tres pases gol a lo largo de la Copa del Mundo y fue líder de asistencias junto al portugués Bruno Fernandes, el inglés Harry Kane y el francés Antoine Griezmann. Además, Messi es el único futbolista de la historia en aportar asistencias a su selección en cinco Mundiales diferentes (Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona y David Beckham lo hicieron en tres).

93. Kylian Mbappé, goleador del Mundial. Con el triplete que cosechó en la final, el francés llegío a 8 gritos, superó por uno a Messi y se quedó con el Botín de Oro. Julián Álvarez y Olivier Giroud, compañero de Kiki, los siguieron con 4 cada uno.

94. Tres argentinos en el podio de los mejores. Messi se llevó el Balón de Oro por ser el mejor jugador del Mundial; Dibu el Guante de Oro como mejor arquero; y Enzo Fernández el premio al Mejor Jugador Joven.

Los cuatro futbolistas más importantes de Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

95. El mejor gol de la Copa del Mundo. El elegido fue el del brasileño Richarlison a Serbia; segundo quedó el del saudí Salem Al-Dawsari a Argentina; y tercero el del neerlandés Cody Gakpo a Ecuador (todos en fase de grupos). ¿El mejor argentino? El de Enzo Fernández a México, que quedó cuarto.

96. Messi, al “Club de los Cinco”. Lionel pasó a formar parte del selecto grupo de futbolistas que disputaron cinco Mundiales en su carrera. Lo hizo a la par del portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Solo lo habían conseguido los italianos Paolo Maldini y Gianluigi Buffon, el alemán Lothar Matthäus y el mexicano Antonio Carbajal.

97. El máximo MVP en la historia de los Mundiales. Desde que se entrega el premio al mejor jugador del partido (Corea-Japón 2002), Lionel Messi fue el que más veces lo ganó. Con los cinco trofeos a lo largo de Qatar 2022, llegó a un total de 11. Los únicos partidos en los que no fue elegido fueron ante Arabia Saudita (Mohammed Al-Owais) y Polonia (Alexis Mac Allister).

98. Messi, máximo goleador argentino y capitán con más partidos en Mundiales. Con un total de 13 tantos, superó a Gabriel Batistuta, que ostentaba 10. Además, Leo llegó a los 19 partidos con el brazalete y superó por uno al mexicano Rafa Márquez, que llegó a 18. En cuanto a la selección argentina, dejó atrás a Diego Maradona, que registró 16.

99. El récord que Messi todavía no pudo igualar. Solamente el alemán Miroslav Klose supera a Lionel en cantidad de victorias en Copas del Mundo. El germano cosechó un total de 17, contra las 16 que acumula el rosarino.

100. Messi, por encima de Matthäus y Maldini. El argentino llegó a los 26 partidos jugados en Mundiales y superó por uno al alemán, que registró 25. Además, Lionel lleva 2.314 minutos totales en Copas del Mundo, contra los 2.217 del defensor italiano, que era líder hasta Qatar 2022.