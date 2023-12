El guiño de un referente del plantel a Román, el cruce con otro ídolo y el cántico riquelmista: el detrás de escena de la elección en Boca

El detrás de escena de las elecciones en Boca Juniors

Un total de 43.367 socios y socias de Boca Juniors se hicieron presentes en la Bombonera para llevar a cabo un acto eleccionario histórico para el club, el fútbol argentino y el planeta fútbol. El Xeneize batió el propio récord que ostentaba desde la elección pasada y superó el número del Benfica de Portugal, que se ubicaba detrás del Barcelona como la segunda institución con más asociados participantes. Solo el Barça, en dos ocasiones, sobrepasó la marca que ayer registraron los votantes de Juan Román Riquelme, absoluto ganador, y Andrés Ibarra.

A horas de la elección, un referente del plantel dejó claro su apoyo de cara a los comicios. Marcos Rojo, a través de su cuenta de Instagram, republicó una historia con la foto que ya había posteado antes de firmar en Boca. En la misma, se encuentra sentado sobre una pelota, luego de jugar un picado con amigos, y lleva puesta una camiseta azul y oro que data del año 2002 y tiene el número 10 y lleva el nombre de Román. El sábado por la noche, el capitán le hizo un guiño al vice y lo apoyó en las redes.

Marcos Rojo apoyó la candidatura de Riquelme con un posteo en redes la noche anterior

EL MINUTO A MINUTO DE LAS ELECCIONES EN BOCA

8.50 Las aperturas de las puertas son inminentes, aunque varios micros y combis con hinchas de Boca del conurbano y las provincias dan aviso que, por el fuerte temporal, tienen algunas bajas inesperadas entre sus votantes.

9.00 Se abren las puertas y las extensas filas de hinchas xeneizes que aguardaban por votar primero, se van distribuyendo en las urnas ubicadas dentro de las carpas. En Buenos Aires todavía gotea y llueve, luego de una madrugada con alerta meteorológica que derribó árboles y causó desmanes en distintos puntos de la ciudad y el país.

10.00 Transcurrida la primera hora de los comicios, más de 6.000 socios pasaron por las urnas. El número es elevado y apunta al récord.

10.14 En apenas tres minutos y seguido de una comitiva amplia de seguridad, vota el presidente de la Nación, Javier Milei. Decenas de fanáticos van al cruce y lo repudian enérgicamente por estar vinculado a Mauricio Macri y la oposición. Además, le recriminan haber declarado hace un tiempo que había dejado de ser hincha de Boca. Milei saluda y parte raudamente porque se dirigirá a Bahía Blanca, donde se registraron 13 víctimas fatales por el temporal.

Milei votó en las elecciones de Boca

10.19 Vota Jorge Ameal. El hasta ese entonces presidente y candidato a vice pone su boleta en la urna. A este medio le cuentan que unos 9 mil votantes del oficialismo estaban listos para votar en las primeras dos horas.

11.30 Juan Román Riquelme, quien llegó temprano a la dársena de colectivos de la línea 53, sobre Irala y Aristóbulo del Valle, es acompañado de amigos, familiares y gente allegada. Se asoma por primera vez, habla por teléfono y planifica en qué momento cruzará para emitir su voto.

12.10 Algunos hinchas identificados con la propuesta de Riquelme cantan contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri. “El club es de los socios”, primero. Luego, un cántico con letra más elaborada, con el ritmo de “Cosas mías” de Los Abuelos de la Nada: “Suspendiste la elección, no nos dejaste votar, pero a la gente de Boca nadie la puede parar; el poder es que te quieran, todo no podes comprar, porque el club es de los socios, lo votamos a Román. Vamo’ a cuidar La Bombonera, Mauricio Macri no sabés la que te espera”.

Impactante convocatoria para las elecciones de Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

12.30 Más de 16.000 votantes se hicieron presentes pese a que persiste la lluevia en la Bombonera.

13.24 Las mujeres presentes: Margarita Bianchi, esposa de Carlos, que podría llegar a volver al club con algún cargo según el deseo del mismísimo Riquelme, deja su voto en la urna; lo mismo hace Dalma Maradona, que está acompañada de su hermana Gianinna y su madre, Claudia Villafañe. Todas apoyarán a Román.

14.09 Es el turno del voto de Martín Palermo, quien había sido anunciado por la oposición como nuevo entrenador en caso de ganar las elecciones, junto al candidato a presidente Andrés Ibarra. Además, Rolando Schiavi acompaña al grupo. El Loco es venerado hasta por los riquelmistas que optarán por no repatriarlo.

La llegada de Martín Palermo para votar en las elecciones de Boca

14.30 Es la hora pactada por Riquelme para caminar hacia su carpa y urna. Es seguido, como sucedió en las elecciones de 2019, por un séquito de fanáticos que hacían vigilia en las afueras de la parada de colectivos 53 a la espera de poder acercarse, saludarlo y en el mejor de los casos tomarse una selfie. Román está sonriente y propone cánticos. ¿Su preferido? “Olé, olé, olé, cada día te quiero más, ohhh, soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar”. Luego de emitir el voto, se arma una ola de gente que lo sigue y salta a su lado. La muchedumbre se filtra en el acceso a la platea que conecta al túnel de salida y anillo.

14.35 Choque de ídolos. Riquelme se topa con Ángel Clemente Rojas, quien le pide una foto y se funde en un abrazo con él. Entre el bullicio, se dicen unas palabras al oído que se guardarán. Más tarde, Rojitas haría público su apoyo con una contundente frase: “Soy de Riquelme, a morir. Lo veo a Román como ganador, no tengo ninguna duda, si no, no estaría acá. ¿Qué querés, que vote a Macri? Con todo respeto... no lo puedo ni ver. Nunca me gustó como político lo que hizo en Argentina”.

Ángel Clemente Rojas y Juan Román Riquelme, dos ídolos que se cruzaron en los pasillos de la Bombonera

14.37 Riquelme sale finalmente a paso rápido y se interna otra vez en la parada de colectivos 53 junto a los suyos. Están sus hijos y hermanos. Además, compañeros como Raúl Cascini, Chelo Delgado, Chipi Barijho, Manteca Martínez, Blas Armando Giunta y Clemente Rodríguez.

15.15 Riquelme se acerca a un grupo de periodistas que ingresó a la dársena del 53 y da algunas declaraciones. “¿Cómo me veo a las 12 de la noche? Comiendo asado. Y festejando, siempre”.

15.45 Llegan las primeras tendencias. Extraoficialmente se habla de que Riquelme ganará por más del 70 por ciento.

Habla Juan Román Riquelme

16.25 “Olé, olé, olé, cada día te quiero más, ohhh, soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar”, suena en la platea de la Bombonera, en boca de cientos de hinchas que se instalaron en ese sector.

17.00 Antes de la hora puntual, se batió el récord de votantes y son más de 40.000 los fanáticos de Boca que participaron en las urnas.

18.00 A través de un megáfono, advierten que están cerrados los comicios y solamente podrán votar los que están dentro de las carpas. Hay aplausos y suena “Dale Boca, dale Bo...”.

18.15 “Aunque Macri no quiera, vamos a votar, todos juntos, de la mano de Román”, cantan ahora la mayoría de los fanáticos que están sentados en la Platea Baja, antes de ser desalojados. “Se siente, se siente, Riquelme presidente”, gritan.

los canticos de los hinchas de Boca en la tribuna

19.00 En la puerta de la línea 53 se respira optimismo. Unos 300 hinchas gritan: “Hay que saltar, hay que saltar, porque Mauricio, no vuelve más”. A través de las redes, los socios se enteraron de que el candidato a vice por parte de la oposición no había votado por estar en viaje a Medio Oriente.

20.06 Se firma el acta y se procede al conteo de votos.

20.45 Sale la primera tendencia oficial: Riquelme-Ameal 57.74% e Ibarra-Macri 42.26% son los números iniciales. Se contabilizaron cuatro mesas y hay dos a favor de cada fórmula.

21.12 La tendencia se incrementa y el porcentaje es superior al 60% para Riquelme. En el salón Filiberto, donde está instalada la pantalla en la que se observan los votos en vivo, estalla de júbilo el oficialismo con diversos cánticos.

Los hinchas riquelmistas ya saborean la victoria por el boca de urna (Franco Fafasuli)

21.52 Se escrutaron 69 mesas sobre un total de 285 y Riquelme tiene casi 62 por ciento. La diferencia es de más de 13 puntos.

22.09 Tendencia irreversible: es 63-67 a favor de Riquelme y Ameal, por lo que el oficialismo ya saborea la victoria.

22.15 Los votantes que permanecen en las inmediaciones de la Bombonera festejan. Tiran bombas de estruendo y fuegos artificiales. El número es irreversible.

Canticos hinchas de Boca (final)

22.25 “Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todos los macristas, el regalo de Román”, entonan el riquelmismo, entre fuegos artificiales, bombos y platillos.

22.58 Andrés Ibarra reconoce la derrota: “En función de los 3 mil y pico de números de diferencia que tenemos hasta ahora y viendo la proyección que queda, Damas y Vitalicios es el número suficiente para Reconocer que hemos perdido”.

23.52 La página oficial, a través de sus redes, felicita a la flamante máxima autoridad de Boca Juniors: “Felicitaciones al Presidente más votado de la historia del fútbol argentino”.