Los guiños de Patricia Bullrich a dos dirigentes marginados por Karina Milei que abren una incógnita para 2027

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 4 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Finaliza una semana de altísimo voltaje en las entrañas del Gobierno, la cual comenzó con la declaración de principios de Patricia Bullrich para no avalar la posición oficial de la Casa Rosada para rechazar el pliego de una candidata a jueza. Eso llevó a que por unos días hubiera un revival de las versiones de tensiones al interior del reducto político más importante del Gobierno.

Pese a existir un largo historial de eyectados que se quisieron revelar a directivas de los hermanos Milei, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no fue el caso. Hizo valer la aceptación electoral que tiene para marcar discrepancias en decisiones, y la cúpula libertaria aceptó el juego.

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Pese a las declaraciones en el off the record de los funcionarios nacionales y la foto pública que se difundió entre Bullrich y Karina Milei, hubo movimientos menos difundidos sobre la jefa de bloque que también tuvieron lugar esta semana.

Por caso, se mostró en ocasiones distintas con los diputados nacionales Luis Petri (Mendoza) y Mariano Campero (Tucumán), dos figuras que han demostrado interés en proyectarse en sus respectivas provincias, pero que al día de hoy perdieron consideración entre los responsables del partido nacional de La Libertad Avanza, a cargo de la hermana presidencial y con el armador Eduardo “Lule” Menem como principal estratega.

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La senadora nacional expresó su respaldo a Luis Petri durante la visita que tuvo en Mendoza el pasado martes, un día después de haber publicado el tuit en el que se desmarcaba de los hermanos libertarios por el pliego judicial del Senado. El apoyo llegó antes de la White Hat Conference 2026, un evento internacional sobre ciberdelito y cibercrimen realizado en el hotel Sheraton de Mendoza.

Luis Petri y Patricia Bullrich

Allí también estaba Petri, a quien tres años atrás eligió como compañero de fórmula para su candidatura a la presidencia. En ese entonces, Bullrich era titular nacional del PRO y su coequiper era dirigente de extensos años en la UCR mendocina. Tanto en su entorno como en otras oficinas libertarias leyeron esa aparición conjunta como una renovación del vínculo político que tienen.

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El mensaje fue difundido en un video que compartió el propio Petri en sus redes sociales, algo que luego fue compartido por Bullrich. “Yo confío mucho en Luis. Sé de su fuerza, de su potencia, de su lealtad al proyecto, a lo que está haciendo. También sé de su cariño y de su amor por Mendoza”, afirmó, para agregar: “Tengo una enorme confianza, lo apoyo de corazón. Estoy convencida que tanto Luis en Mendoza como lo que nos toca a todos y cada uno, vamos a lograr una transformación absolutamente profunda”.

“Hay una cercanía natural con Luis”, afirmó un hombre de estrechísima cercanía de Bullrich. No lo conciben como un apoyo rotundo a su postulación a la gobernación de cara al año próximo, pero sí como un gesto necesario en el marco de esa disputa -silenciosa- que mantiene el diputado nacional.

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Y es que Petri no se ha movido un solo milímetro de su apoyo público al Presidente pese a que en las últimas semanas el entorno karinista hizo saber que había perdido consideración para ser el candidato libertario para los próximos comicios. Por el contrario, la alianza con el gobernador radical Alfredo Cornejo se fortaleció y a eso le corresponderían dos alternativas.

Por un lado, se evalúa que presenten a Petri en el marco de unas PASO pero sin una militancia intensiva del aparato libertario o, por el otro lado, que La Libertad Avanza vaya con un candidato alternativo. En todos los casos, parecen escenarios tendientes a favorecer una reelección del sector cornejista.

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Ayer por la mañana, Bullrich recibió en su despacho al diputado nacional por Tucumán, Mariano Campero. Se trata de uno de los otrora “radicales con peluca”, un catálogo que se le puso al grupo de legisladores provenientes del radicalismo que decidieron escindirse de la posición oficial de su bloque para apoyar al oficialismo a sostener el primer veto que Milei hizo en su gestión. Eso hizo que más tarde se pasara a las filas de La Libertad Avanza.

Mariano Campero y Patricia Bullrich

La provincia de Tucumán es otro de los distritos en los que no hay definida una estrategia clara por parte de los armadores nacionales. Por un lado, hay algunos liderazgos claros en el partido provincial, como el caso de su presidente Lisandro Catalán. Esto no fue correlacionado con una venia de parte de la cúpula nacional para dejarlo como el precandidato indiscutido, pero sí que aparece como alguien con más probabilidad de presentarse que Campero.

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Aun así, la clave está en el vínculo que el oficialismo tiene con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo. Este no estuvo exento de episodios tirantes, pero le reconocen que ha sido alguien que colaboró en muchas ocasiones con las votaciones en ambas cámaras del Congreso.

No es menor que, en ese marco, Lule Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli, hayan recibido a Jaldo esta semana en la Casa Rosada. La charla tuvo tres claros componentes: uno por los fondos que reclama la provincia, otro sobre asuntos legislativos y un último apartado sobre las perspectivas electorales. ¿Será que para garantizarse gobernabilidad de acá hasta las elecciones o para el comienzo del eventual segundo mandato se está tejiendo un acuerdo electoral?

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Campero tiene muy buenos vínculos con el entorno de Bullrich. “Lo trajimos nosotros a las listas y lo apreciamos. Nosotros no creemos que le hayan bajado el pulgar. Lo están disimulando bien”, esgrimen en ese entorno.

La incógnita que se presenta hacia adelante es si a la senadora le darán la misma cuota de confianza el año próximo para poder imponer nombres de su entorno para las listas legislativas o para que su posición sea considerada para la estrategia de ciertos acuerdos provinciales. También si habrá más apariciones con diferentes integrantes de las listas del 2023. Por lo pronto, esto último tiene más probabilidades de ser así. “No dejamos tirados a los nuestros”, afirman.

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En la Cámara de Diputados tiene dirigentes de confianza máxima como Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y María Luisa González Estebarena. Esto se extiende a los recintos subnacionales como lo es la Legislatura porteña, donde la conversión de los bullrichistas del interbloque macrista a las filas de La Libertad Avanza fue vital para darle más musculatura al bloque libertario para las votaciones. Allí su principal figura de confianza es el legislador Juan Pablo Arenaza.