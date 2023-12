De trabajar como pescador y gambetear las culebras a ser la figura de Rosario Central, que sueña con la Copa de la Liga: la historia de Jaminton Campaz

Jaminton Campaz es la carta de gol que presenta Rosario Central de cara a la final con Platense (Foto: Télam)

Jaminton Leandro Campaz, la figura de Rosario Central, está a punto de enfrentar uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando enfrente a Platense este sábado 16 de diciembre en la final de la Copa de la Liga en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. El volante ofensivo, nacido en Colombia el 24 de mayo de 2000, demostró un desempeño destacado en el Canalla durante el corriente año, siendo una de las piezas claves con nueve goles en 40 partidos.

El camino del futbolista cafetero hasta convertirse en el referente del cuadro rosarino fue nada fácil. Creció en medio de un entorno castigado por la presencia de guerrilleros de las FARC y se crió en Chontal de Tumaco, un lugar donde las lluvias y los enfrentamientos armados conformaban el paisaje cotidiano. Sin embargo, encontró en el fútbol un oasis lejos de la violencia. Desde pequeño su destreza lo llevó a llamar la atención por sus piques en la arena para esquivar las culebras.

Además, aprendió a pescar a muy temprana edad. “Como pescador eran jornadas largas, de mirar al cielo despejado y no moverse mucho para ahorrar fuerzas, porque a la madrugada tocaba tirar duro de la red para recoger lo que habíamos pescado. Una vez me picó una culebra y se me puso el pie rojo, y estábamos bien mar adentro, entonces don Alirio, un señor que ya se murió y que iba a veces con nosotros, me apretó fuerte para sacarme el veneno y me curó”, relató en primera persona.

La pasión por la pelota siempre corrió por sus venas. Influenciado por su familia, ya que su hermano Mike jugó para Guinea Ecuatorial y su primo Darwin Quintero brilla en América de Cali, Jaminton se trasladó a Pasto en busca de un futuro dentro del deporte. Desafortunadamente, su primer intento se vio frustrado debido a la falta de un permiso materno. Fue a través de su tío Gilbert como encontró la oportunidad de entrenar en los Diablos Rojos, equipo que no capitalizó su talento, enviándolo luego a Ibagué.

El día que Campaz y Quiñones fueron a hacerse las uñas antes del partido contra Newell's (Foto: Instagram)

En Deportes Tolima, Campaz refinó su habilidad bajo la tutela de los entrenadores Víctor Hugo del Río y de Reinaldo Rueda. A los 16 años ya tenía un contrato semiprofesional y anotó su primer gol en la máxima categoría, para ser luego la figura en el Torneo Apertura 2021. Su camino con la selección de Colombia apareció en un momento inoportuno porque le impidió disputar la final, en la que su equipo doblegó a Millonarios. Este logro no pasó desapercibido a nivel internacional, y fue catalogado por The Guardian como una de los 60 jóvenes más prometedores del mundo.

Luego de su paso por el fútbol brasileño donde defendió los colores de Gremio de Porto Alegre, este 2023 marcó el inicio de su aventura en Rosario Central. Desde su llegada, el colombiano fue una verdadera revelación para el público del exigente fútbol argentino, logró una rápida adaptación y mostró un nivel que le valió el reconocimiento y la vuelta a la selección de su país después de más de dos años.

En el Canalla, Campaz se ganó la confianza del técnico Miguel Ángel Russo y rápidamente se convirtió en un jugador fundamental. Más allá de las curiosidades, como la decisión de hacerse las uñas junto a Dannovi Quiñones a días del clásico de Rosario frente a Newell’s Old Boys que terminó en victoria 1-0, su enfoque siempre estuvo en el campo de juego, donde sus actuaciones hablan por sí solas.

La dirigencia del club argentino ya tomó la decisión de activar la opción de compra para quedarse con la totalidad de su ficha. “Rosario Central planea hacer uso de la opción de compra por Jaminton Campaz (2 millones de dólares por el 50%). Si bien Deportes Tolima no tiene parte sobre sus derechos económicos, sí le corresponde un dinero por mecanismo de solidaridad”, explicó un comunicado oficial.

Ahora, Campaz tiene la mira puesta en el próximo desafío: la final contra Platense. Con su habilidad y visión de juego, el colombiano lleva las esperanzas de los hinchas como el abanderado de dejar huella en Arroyito y añadir otra página dorada a su ya rica historia futbolística.