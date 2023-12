Entrevista con Marcelo Gallardo: de los detalles de su encuentro con Guardiola a sus primeros días en el fútbol de Arabia Saudita

Marcelo Gallardo, entrenador de Al Ittihad (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La primera respuesta que suele dar por estos días Marcelo Gallardo, ante cualquier consulta sobre su equipo, Al Ittihad, es que “hace apenas veinte días que llegué, estoy empezando a descubrir todo”, pero no dispone de mucho tiempo: le espera un duro compromiso ante Al Ahly, este viernes, por los cuartos de final del Mundial de Clubes de Jeddah.

Te puede interesar: Todos los videos de la intimidad de los festejos del Al Ittihad de Gallardo tras su debut con goleada en el Mundial de Clubes

Gallardo dialogó con Infobae sobre todos temas que rodean a su equipo, así como de la evolución del fútbol de Arabia Saudita, y de un posible nuevo encuentro con Josep Guardiola, aprovechando que el Manchester City también juega el Mundial de Clubes, luego de otro que ya tuvieron en 2023 y que le trae muy gratos recuerdos.

-Es cierto que llevás muy poco tiempo al frente de Al Ittihad, pero ¿cómo ves la evolución del fútbol saudita? ¿En qué momento está?

Te puede interesar: El desafío de Marcelo Gallardo con los jugadores del Al-Ittihad que se volvió viral: el triunfo de Benzema que “enojó” al plantel

-Bueno, yo llevo unos 20 días acá, o sea que recién lo estoy descubriendo, si bien creo que la llegada de jugadores importantes le ha dado un salto de calidad. Creo que va a ir creciendo, se va a ir potenciando año tras año. Una buena participación de Al Ittihad en este Mundial puede potenciar mucho porque genera una expectativa muy grande para todos los saudis (lo menciona así, terminado en “s” y con acento en la “a”). Que el fútbol se esté desarrollando para adelante con potencial me parece algo muy bueno para todo el país. Si tuviera que calificarlo de acuerdo con lo que vi, te diría que el nivel es bueno.

Gallardo junto a Benzema en conferencia de prensa

-Vos venís de un club grande, con la estructura de River. Si tuvieras que comparar aquello con esto que estás empezando a ver, ¿qué dirías?

Te puede interesar: El impresionante elogio de Benzema que sorprendió a Gallardo y la respuesta del Muñeco en la previa del Mundial de Clubes

-Que Arabia Saudita, en fútbol, es un país que tiene ganas de desarrollarse. Yo creo que va a lograr una gran estructura. Todavía no la tiene. Creo que a medida que vaya pasando el tiempo, con jugadores que vayan llegando y con los mismos saudíes que se van potenciando, las estructuras van a ir siendo cada vez más sólidas. Creo que van en ese camino.

-Estás en Jeddah, con tu equipo en el Mundial de Clubes y en unos días llega el Manchester City para incorporarse a las semifinales. ¿Imaginás un encuentro con Pep Guardiola?

-(se le ilumina la cara) Siempre tengo expectativas de encontrarme con Pep Guardiola. Es un placer verlo. Ya me lo encontré este año, estuvimos juntos y me atendió muy bien, estuvo muy considerado conmigo. Me invitó a Manchester. Si nos encontramos, va a ser un placer volver a verlo.

-Él siempre te elogia mucho.

-Lo sé. Cuando nos vimos, me trató excelente. Ojalá podamos tener otro encuentro.

-En la conferencia previa al debut en el Mundialito ante Auckland se notó mucha presión por parte de la prensa local, que hacía mucho hincapié en que contás con un gran plantel, con muchos cracks. ¿Ganar 3-0 es sacarse un peso de encima?

-Ganar en el debut siempre es bueno. La presión de ser el primer partido, de locales y con nuestro público, a veces genera un poco de nerviosismo, pero lo supimos controlar muy bien. Creo que jugamos una gran primera mitad, con muy buen fútbol, con mucho compromiso de todo el equipo. Hicimos los goles y después, lo que se vio en el segundo tiempo, fue manejar la carga del partido.

El festejo en el vestuario del equipo de Gallardo tras vencer al Auckland (@ittihad)

-En el segundo tiempo todo fue diferente.

-Si bien estaba ya definido, tratamos de no cometer errores para no sufrir lesiones, porque venimos jugando mucho durante estos últimos días y hoy había muchos jugadores que estaban volviendo de las lesiones. Por eso hice varios cambios.

-Al Ittihad metió 65 mil personas en el debut ante Auckland pero en cuartos de final, contra Al Ahly de Egipto, que es un equipo con enorme tradición, será un clásico del fútbol árabe y el estadio va a estar a reventar. ¿Cómo lo viven ustedes?

-Con Al Ahly vengo notando el clima que habrá. Va a ser más exigente, y nosotros vamos a tenernos que recuperar bien porque será otra clase de partido.

-La prensa árabe te preguntaba más sobre este partido que sobre el Auckland.

-Sí, más de una vez respondí sobre eso, que primero había que enfocarse en el próximo objetivo, que era el Auckland. Ganamos bien y ahora sí, toca enfrentar a Al Ahly. Por eso, estos días fueron fundamentales para que mis jugadores se recuperen.