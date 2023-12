José Mourinho armó el 11 ideal de jugadores que dirigió: el único argentino en el equipo

El técnico de la Roma, Jose Mourinho (AP)

José Mourinho ha sido uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 15 años del fútbol europeo y dirigió a varios de los clubes más poderosos del mundo en los que dirigió a grandes futbolistas. Por eso, esta semana le propusieron un juego que le costó más de la cuenta: armar el 11 ideal de los futbolistas con los que trabajó. Fue durante su participación en Obi One Podcast, conducido por uno de sus ex pupilos, John Obi Mikel, que el técnico portugués tuvo que hacer un repaso por su carrera para seleccionar a los mejores. Obviamente, no tuvo problemas en mencionar grandes figuras, pero el inconveniente fue que tuvo que dejar a varias afuera.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo anotó un gol en la victoria de Al Nassr y amplió su ventaja con Messi en la lucha por ser el máximo goleador de la historia

Si bien el capítulo completo se estrenará el 18 de diciembre, en un adelanto que se dio a conocer en las redes sociales en las últimas horas se mostró el Equipo Ideal conformado por Mou, quien tuvo recordados pasos por Inter de Milan, Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Porto, entre otros. A la hora de armar su selección, en su mayoría fueron jugadores del cuadro londinense los elegidos.

En el arco colocó a Petr Cech, con quien conquistó tres títulos de Premier League, además de varios trofeos en Stamford Bridge. Luego, formó un 4-3-3. Los centrales fueron John Terry y Ricardo Carvalho, dos de sus caballos de batalla en el cuadro blue. El lateral izquierdo fue William Gallas, otro histórico de Chelsea, y por la derecha ubicó al único argentino del equipo: Javier Zanetti.

Te puede interesar: “Todo lo que te proponés se puede conseguir”: la emotiva arenga de Ramón Díaz al plantel del Vasco da Gama para salvarse del descenso

Mourinho dirigió al Pupi en el Inter de Milan, cuando ganó la Champions League 2010 eliminando en semifinales al Barcelona de Guardiola en un partido épico en el que justamente el lateral se fue expulsado. Cabe recordar que el DT tiene un aprecio especial por los jugadores albicelestes, tal y como reveló Paulo Dybala en una entrevista reciente: “Él ama a los argentinos, los ama. Siempre me habló bien de fideo, de Leo, siempre habla muy bien de los argentinos. Todos les han rendido y le han dado algo más en sus equipos cuando los tuvo. Nos ama porque siempre le respondimos y dimos todo por él. Es muy agradecido de todos y cuando ganamos el Mundial estaba muy feliz, en ese caso por mí, pero por todos”.

En el mediocampo paró a Frank Lampard y Claude Makelelé, otros dos soldados de su Chelsea, junto con Mesut Özil, a quien codujo en Real Madrid. Arriba, obviamente, ubicó a Cristiano Ronaldo en uno de los extremos, mientras que en el otro a Eden Hazard. Como centrodelantero no dudó en posicionar a Didier Drogba, otro de sus pupilos en Chelsea.

Te puede interesar: Foto “todos juntos” pero futuro incierto: lo que dejó el encuentro entre Chiqui Tapia y Scaloni en EEUU

Obviamente, sorprende la ausencias de estrellas que fueron claves para los títulos que ha conseguido en su carrera, como Diego Milito, autor de los dos goles en la final de la Champions League 2010 o Lucio, el central brasileño que era figura de aquel Inter de Milan. Tampoco eligió a Sergio Ramos, Marcelo o Xavi Alonso, pilares de su Real Madrid, ni a Zlatan Ibrahimovic o David De Gea, con quienes ganó al Europa League 2017 en Manchester United, el último título internacional del club.