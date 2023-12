El impresionante elogio de Benzema que sorprendió a Gallardo y la respuesta del Muñeco en la previa del Mundial de Clubes

Marcelo Gallardo y Karim Benzema, entrenador y delantero del Al Ittihad

Marcelo Gallardo ya conoce lo que es la presión dirigiendo al Al Ittihad. Varias de las preguntas de la prensa local, en el contexto del debut de este miércoles de su equipo ante el Auckland de Nuevas Zelanda por el Mundial de Clubes hicieron hincapié en la jerarquía del plantel y los malos resultados que viene obteniendo en la liga árabe.

Te puede interesar: Gallardo explicó por qué se tomó un año sabático tras su exitoso ciclo en River Plate

“Más allá de hacer un diagnóstico del pasado, ya está y no puedo ahora detenerme en eso. Estoy hace nada más que veinte días, entonces puedo hacer un diagnóstico de lo que ocurrió, pero no puedo detenerme en eso sino pensar para adelante y tratar de encontrar la manera de que el equipo juegue lo mejor posible”, sostuvo el entrenador argentino.

“También hay que decir -siguió Gallardo- que hemos tenido, desde que llegué, un calendario muy apretado y con muchos jugadores lesionados, en proceso de recuperación y fuimos sorteando los compromisos de la mejor manera posible. Ahora nos estamos acomodando, recuperando jugadores y estudiando las distintas posibilidades de elaborar pequeñas sociedades en el equipo para determinar una manera de jugar desde lo táctico y lo estratégico”.

Karim Benzema eligió a su mejor once histórico

Gallardo se sorprendió en la conferencia de prensa llevada a cabo en el estadio King Abdullah Sports Center, sede principal del Mundial de Clubes, cuando a su lado, y ante una pregunta de cómo se siente con el director técnico argentino en Al Ittihad, Benzema indicó: “Estoy muy contento de trabajar con él, porque le fue muy bien en un torneo muy difícil como el argentino y está muy cerca de los jugadores. Eso me gusta mucho porque siempre es bueno poder sentarse a hablar de fútbol con tu entrenador, pero quiero decir también que él fue un muy buen jugador y jugaba sólo a uno o dos toques, algo nada fácil”.

Te puede interesar: Karim Benzema eligió el once ideal de su carrera: las dos leyendas del fútbol que dejó fuera del equipo

Estas declaraciones motivaron la risa de Gallardo y una pequeña respuesta del sorprendido argentino. “Si me vio jugar significa que no soy tan mayor”, bromeó el DT. Gallardo jugó en el Mónaco entre 1999 y 2003, y luego en el Paris Saint Germain entre 2007 y 2008, mientras que Benzema nació en Lyon y jugó en el Olympique de esa ciudad entre 2004 y 2009.

Karim Benzema es la gran figura del equipo de Gallardo. REUTERS/Ahmed Yosri

Gallardo le devolvió las flores al francés al manifestar que una de las motivaciones de venir al Al Ittihad “fue la de dirigir a jugadores como Karim, que no por casualidad logró mantenerse tantos años en la élite, más allá de descubrir una liga distinta y de tratar de complementar jugadores de mucha calidad”.

Te puede interesar: El desafío de Marcelo Gallardo con los jugadores del Al-Ittihad que se volvió viral: el triunfo de Benzema que “enojó” al plantel

Tanto Gallardo como Benzema coincidieron en resaltar la importancia de lo psicológico en el fútbol cuando les consultaron sobre las chances de ganar el Mundial de Clubes por parte de la prensa local. “Tengo jerarquía en el plantel, pero hay que trabajar en una idea colectiva. Lo importante es que cuento con jugadores de mentalidad ganadora y eso acorta el camino”, sostuvo el argentino.

“Yo entiendo la ilusión de los hinchas, que es la mía también, pero creo que antes hay que pensar en el partido de mañana, nuestro debut, ante el Auckland”, dijo Benzema, quien agregó que “el fútbol de hoy se juega en el campo, once contra once, y no en los papeles y termina ganando quien tiene más ambición, más fuerza y más hambre”.

Marcelo Gallardo explicó cómo impactó en su vida el año sabático que se tomó luego de dirigir a River

El francés respondió, ante la consulta de qué papel puede hacer Al Ittihad en el Mundial y cómo se siente jugando un torneo que ya ganó con el Real Madrid. “Yo estoy completamente centrado en mi equipo y no en los demás, pero hoy está todo igualado y no hay un equipo por encima de otro”, dijo y sorprendió, ya que partició en equipos como Manchester City o Fluminense.

“Presión buena siempre hay en el fútbol. No se puede decir que no hay presión, pero a mí me gustan estos desafíos y hay que ir paso por paso. No se puede pensar en Al Ahly -próximo rival si su equipo elimina al Auckland mañana- como quieren los hinchas más allá del buen equipo que es y al que vencimos con el Real Madrid 5-3 en la temporada pasada”, siguió Benzema.

El desafío de gallardo con el plantel del Al-Ittihad que se volvió viral

“No hay mejor motivación que jugar un torneo como el Mundial de Clubes. No necesitamos motivación extra porque poder estar aquí ya es suficiente”, insistió Gallardo, mientras que Benzema, ante más preguntas sobre por qué el equipo no obtuvo mejores resultados en la liga, afirmó: “Esta es otra competición. Somos un gran equipo y sentimos el apoyo de la afición y tiene que entender que no se puede ganar siempre, pero deben saber que nunca vamos a bajar los brazos”.

“Desde que estoy, sólo perdimos un partido pese a todo lo que jugamos”, remató Gallardo, ante una prensa local que permanentemente resaltó la riqueza del plantel de Al Ittihad y la necesidad de resultados.