Martín Palermo confirmó que si Andrés Ibarra gana las elecciones, será DT de Boca Juniors: “Es mi sueño”

El entrenador de Platense confirmó que es el candidato de la oposición para ser el DT de Boca Juniors

Luego de la victoria de Platense ante Sarmiento de Junín de este sábado, Martín Palermo dio certezas sobre su futuro relacionado a Boca Juniors. Tal y como anticipó el viernes Infobae, el Titán es el candidato a ser el técnico del club si la lista de Andrés Ibarra, acompañado por Mauricio Macri, gana las elecciones.

En conferencia de prensa, fue claro: “Hoy por hoy Andrés barra es el que se postula para ser el próximo presidente de Boca acompañado por Mauricio (Macri) y desde que empecé mi carrera como entrenador siempre que me preguntaron cuál era mi sueño, siempre dije que era dirigir Boca o Estudiantes. Hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en la consideración de cumplir ese sueño de ser técnico de Boca.”

Las elecciones en el Xeneize se llevarán adelante el próximo domingo y por el lado del oficialismo Juan Román Riquelme, actual vicepresidente, encabezará la lista. Por eso, Palermo evitó entrar en conflicto con su ex compañero y aseguró que él no quiere “jugar políticamente”, pero no ocultó su deseo de que triunfe la oposición para poder cumplir su sueño.

“Saben como soy yo, en todo este tiempo, han pasado otros presidentes, Angelici con dos períodos, estuvo el Vasco Arruabarrena, estuvo Guillermo, otros entrenadores y nunca estuve en consideración, nunca me llamaron. Con esta gestión actual le ha tocado a Ibarra a Battaglia y no me ha tocado a mi obviamente. Hoy, si las cosas se dan, tengo esa posibilidad de ser el técnico de Boca. Es mi sueño, es mi deseo, pero obviamente hay que esperar que las cosas sucedan”, sentenció. “Me tengo que sentir agradecido de que si las cosas salen como uno cree que pueden llegar a suceder voy a ser el próximo técnico de Boca”.

Además, dejó en claro que la dirigencia de Platense siempre estuvo al tanto de su pensamiento, por lo que no habría mayores inconvenientes para desvincularse del club de Vicente López. En este sentido, agregó: “Estoy esperando que ese sueño se cumpla y que algún día me toque volver a La Bombonera y el hincha me reciba siendo el entrenador de Boca y no el entrenador del equipo que enfrenta a Boca. Y no hay mas nada que dar mucha vuelta a esto, es la realidad”.

Del lado del oficialismo, se mantiene el hermetismo en cuanto al reemplazante de Mariano Herrón. Juan Román Riquelme aclaró que recién confirmará al nuevo entrenador después de las elecciones: “Ya vamos a anunciarlo. Estoy convencido siempre y a quién quiero llamar. ¿Diego Martínez? Siempre lo hizo bien, pero me gustan un montón de entrenadores. Siempre estuvimos convencidos de las cosas que hicimos. El técnico que vamos a intentar traer es el mejor entrenador”. Además del DT de Huracán, que posee vínculo en el Globo hasta junio de 2024, los que están en el radar son Eduardo Domínguez (con contrato hasta fin de año en Estudiantes de La Plata) y Gabriel Milito, que está en libertad pero optaría por dirigir en el exterior.