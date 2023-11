“Cómo no lo vas a bancar”: las 10 propuestas que anunció Riquelme a una semana de las elecciones en Boca Juniors

Riquelme anunció 10 propuestas de cara a las elecciones en Boca (Foto Baires)

Solo falta una semana para que los socios de Boca Juniors definan las autoridades que manejarán los destinos del club por los próximos cuatro años hasta 2027. Luego de la confirmación que Juan Román Riquelme será la cabeza en la lista del oficialismo junto al actual titular Jorge Amor Ameal, sumado al desembarco del ex presidente Mauricio Macri como vice de la oposición en la lista de Andrés Ibarra, la política en Brandsen 805 está al rojo vivo.

En las últimas horas, luego que el candidato a presidente por el espacio enfrentado al ídolo xeneize presentó un nuevo video en el que muestra cómo quedaría la nueva Bombonera Siglo XXI que tendría capacidad para más de 100 mil personas, el que se sumó a la puja en las redes sociales fue el propio Riquelme.

A través de su nueva cuenta en X (antes Twitter) llamada Todo Sobre Roman 10, el histórico número 10 de Boca anunció una serie de 10 propuestas que impulsará si continúa al frente de la institución de la Ribera a partir del próximo domingo con su agrupación “Soy Bostero”. Bajo el lema “Cómo no lo vas a bancar”, el listado lo encabeza una opción relacionada al acceso de los socios a la Bombonera

“Está desarrollando una nueva y completa aplicación para reemplazar a Soy Socio”, indica el reporte sobre la plataforma por la cual los fanáticos de Boca tienen que ingresar y solicitar su adicional para ingresar al estadio y ver a su equipo. Acto seguido, la segunda propuesta se hace eco de la opción que impulsó Macri en relación a la llegada de las SAD al fútbol argentino.

“Cómo no los vas a bancar si va a seguir haciendo que el club sea de los socios y nunca una sociedad anónima”, indicó el enunciado. En relación a mejoras de infraestructura y para contrarrestar el modelo de nueva Bombonera que pregona la oposición, Riquelme marcó varios ítems que destacó en su decena de propuestas.

Dentro de la Bombonera se llevará a cabo el acto eleccionario el domingo 3 de diciembre

Entre ellas estableció que está construyendo un nuevo polideportivo para los deportes amateurs del club. Al mismo tiempo, en el listado se remarcó que seguirá el desarrollo del nuevo polo gastronómico en el estadio y que, en el recinto, los vitalicios tendrán un “espacio exclusivo” donde hoy se encuentra el palco presidencial.

En el aspecto futbolístico, si bien todavía no hay detalles de quién podría ser el nuevo DT de Boca en el caso que Riquelme gane las elecciones, entre las propuestas subrayan que el ex futbolista ahora dirigente “va a seguir trayendo más refuerzos de nivel internacional” y que “va a seguir subiendo pibes a primera”, una de las referencias que la actual conducción del club destacó en uno de los spots de campaña que difundieron en redes sociales.

A la espera del sufragio del próximo domingo 3 de diciembre, el otro ídolo que habló en las últimas horas fue Martín Palermo. El hasta ahora entrenador de Platense confirmó que sí Andrés Ibarra es electo se convertirá en el nuevo técnico del Xeneize.

“Hoy por hoy Andrés Ibarra es el que se postula para ser el próximo presidente de Boca acompañado por Mauricio (Macri) y desde que empecé mi carrera como entrenador siempre que me preguntaron cuál era mi sueño, siempre dije que era dirigir Boca o Estudiantes. Hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en la consideración de cumplir ese sueño de ser técnico de Boca”, dijo el máximo goleador en la historia del club.

“Saben como soy yo, en todo este tiempo, han pasado otros presidentes, Angelici con dos períodos, estuvo el Vasco Arruabarrena, estuvo Guillermo, otros entrenadores y nunca estuve en consideración, nunca me llamaron. Con esta gestión actual le ha tocado a Ibarra a Battaglia y no me ha tocado a mí obviamente. Hoy, si las cosas se dan, tengo esa posibilidad de ser el técnico de Boca. Es mi sueño, es mi deseo, pero obviamente hay que esperar que las cosas sucedan. Me tengo que sentir agradecido de que si las cosas salen como uno cree que pueden llegar a suceder, voy a ser el próximo técnico de Boca”, agregó Palermo sobre su posible regreso al club.

LAS 10 PROPUESTA DE RIQUELME DE CARA A LAS ELECCIONES EN BOCA