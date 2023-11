Estallaron los memes por la goleada de Argentina sobre Brasil en el Mundial Sub 17 con el Diablito Echeverri en el foco

Los goles de Argentina vs. Brasil en el Mundial Sub 17

Argentina tuvo una actuación histórica en los cuartos de final del Mundial Sub 17 con el partido soñado del Diablito Echeverri para golear 3-0 a Brasil gracias al futbolista de River Plate. Es la primera vez que un equipo albiceleste supera a la Verdeamarela en esta cita juvenil tras dos derrotas en el pasado y, además, está a un paso de alcanzar la final de la Copa del Mundo, algo que tampoco consiguió nunca.

Los de Diego Placente tuvieron al diez y capitán inspirado, que anotó los tres tantos de este juego. La Selección sacó el pasaje a semifinales y el próximo martes se topará con Alemania (a partir de las 5.30 de la mañana) en el Manahan Stadium de Surakarta. Por el otro lado del cuadro, el choque de semifinales se conocerá este sábado tras los cruces de cuartos que mantendrán Francia-Uzbekistán y Mali-Marruecos.

Con sus tres gritos ante Brasil, Echeverri igualó a su compañero de las inferiores del Millonario Agustín Ruberto y ambos son los máximos artilleros de la Copa del Mundo juvenil con cinco tantos cada uno. El Diablito se convirtió en protagonista de todos los memes tras esta celebración.

Pero todavía queda la puerta abierta para hacer historia. A nivel Sub 17, Argentina nunca fue campeón y tampoco logró alcanzar una definición. Es decir, es la única estrella que le falta en las selecciones de fútbol masculinas. Desde que se inició este certamen juvenil en 1985, Argentina colecciona un trío de terceros lugares como mejores resultados tras lo hecho en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Al mismo tiempo, en los cuatro mundiales Sub 17 que se disputaron en la última década, Argentina finalizó en el cuarto puesto en Emiratos Árabes Unidos 2013, quedó afuera en fase de grupos sin sumar puntos en Chile 2015, no clasificó para India 2017 y fue eliminada por Paraguay en octavos de final de Brasil 2019.

