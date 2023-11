Cuándo jugará Argentina ante Alemania por las semifinales del Mundial Sub 17 tras el histórico triunfo sobre Brasil

Los goles de Argentina vs. Brasil en el Mundial Sub 17.

Argentina se quedó con un clásico histórico en el Mundial Sub 17 y se clasificó a semifinales: venció 3-0 a Brasil de la mano del capitán Claudio Diablito Echeverri en los cuartos de final. El elenco albiceleste buscará acceder por primera vez a la final de este certamen juvenil en un juego que tendrá como rival a Alemania.

El choque de semifinales será el próximo martes 28 de noviembre en el Manahan Stadium de Surakarta desde las 5.30 de la mañana de Argentina (televisarán TyC Sports, DirecTV y TV Pública). El rival en esa instancia serán los alemanes, que en el primer turno de este viernes superaron 1-0 a España con un tanto de penal de Paris Brunner, delantero del Borussia Dortmund.

El representativo europeo, que es dirigido por Christian Wück, arribó a la Copa del Mundo tras ser campeón del clasificatorio de UEFA con un triunfo por penales sobre Francia en el último encuentro. Ganó los 6 encuentros que disputó (dos de ellos por penales), sumó 16 goles a favor y recibió apenas 5. El mencionado Brunner y su compañero Robert Ramsak fueron los máximos artilleros de la competencia con cuatro gritos cada uno.

En el certamen que se celebra en Indonesia compartió el Grupo F con México, Venezuela y Nueva Zelanda, finalizando en la primera colocación con los nueve puntos por triunfar en todos los encuentros. Hasta acá, celebró 13 goles en 5 presentaciones y recibió 5 tantos en contra. El dato es que hasta la victoria por la mínima en cuartos de final había ganado todos sus juegos previos anotando tres tantos. Los alemanes registraron su mejor presentación con el subcampeonato firmado en 1985; además quedaron en el tercer lugar de las ediciones 2007 y 2011.

La Albiceleste, por su parte, lideró el Grupo D con seis puntos tras caer 2-1 ante Senegal en el debut, pero reponerse con un 3-1 ante Japón y un 4-0 contra Polonia que le permitieron escalar a lo más alto. En octavos de final, goleó 5-0 a Venezuela para sacar el pasaje a cuartos de final. Su última actuación fue en el clásico sudamericano frente a los brasileños.

Así está el cuadro del Mundial Sub 17 (Crédito: FIFA)

En 1985, Argentina se enfrentó a Alemania en la fase de grupos en un duelo que finalizó 1-1 con el tanto albiceleste celebrado por el ex defensor Fernando Cáceres. También compartieron la zona de la edición 2009 con la victoria 2-1 de Argentina con las anotaciones del ex River Esteban Espíndola y el ex Boca Sergio Araujo (descontó Mario Götze). La escena se repitió en el Grupo C del 2015: Alemania goleó 4-0 a la albiceleste.

En este 2023, la otra semifinal se resolverá tras los choques de cuartos de final del sábado que protagonizarán Francia-Uzbekistán y Mali-Marruecos. Los ganadores de estos duelos se toparán también el martes 28, pero desde las 9 de la mañana (hora Argentina).

La final del torneo será el sábado 2 de diciembre, desde las 9 de la mañana de Argentina, en el Manahan Stadium. Ese mismo recinto albergará, el día previo, el choque por el tercer puesto.

El objetivo del plantel que comanda Placente es el de hacer historia, el de conquistar la única corona que le falta a la selección masculina de fútbol del país. Desde que se inició este certamen juvenil en 1985, Argentina colecciona un trío de terceros lugares como mejores resultados tras lo hecho en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

Al mismo tiempo, en los cuatro mundiales Sub 17 que se disputaron en la última década, Argentina finalizó en el cuarto puesto en Emiratos Árabes Unidos 2013, quedó afuera en fase de grupos sin sumar puntos en Chile 2015, no clasificó para India 2017 y fue eliminada por Paraguay en octavos de final de Brasil 2019.