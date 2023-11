La Argentina buscará su primer triunfo en el Mundial Sub 17 ante Japón: hora, TV y formaciones

La Selección Sub 17 se medirá contra Japón en la segunda fecha del Mundial

La selección argentina Sub 17 se enfrentará a Japón y buscará su primer triunfo en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Indonesia. Será por la segunda fecha del Grupo D. El elenco dirigido por Diego Placente viene de caer 2-1 en el debut ante Senegal el sábado pasado. A los octavos de final avanzarán los dos primeros de casa zona y los cuatro mejores terceros. El partido en el Estadio Si Jalak Harupat de la ciudad de Bandung será arbitrado por el portugués João Pedro Silva Pinheiro, comenzará a las 9 y será televisado por TyC Sports, la Televisión Pública y DSports.

Te puede interesar: Cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial Sub 17 y qué necesita para avanzar a octavos de final tras la derrota ante Senegal

En el primer encuentro ante el campeón africano, los chicos argentinos cumplieron una buena labor en el primer tiempo, pese al tempranero gol de Amara Diouf, que en el complemento aumentó diferencias. En la segunda mitad Senegal fue más y dispuso de chances para marcar otro tanto, aunque la Argentina alcanzó el descuento con el gol de una de las joyas de River Plate, Agustín Ruberto, en el tiempo extra.

La Albiceleste deberá ganarle al combinado asiático que viene de imponerse en el debut 1-0 a Polonia con el grito firmado por Rento Takaoka. El equipo de Japón se destaca por su despliegue físico, velocidad y dinámica. Será un duro rival para el elenco argentino.

Te puede interesar: Las cuatro promesas de la selección argentina que hay que seguir durante el Mundial Sub 17

Aunque los polacos expusieron algunas falencias de los japoneses, ya que su arquero Wataru Goto, fue su gran figura con siete intervenciones. En ese cotejo el lateral derecho Shotaro Shibata debió dejar el campo de juego por una lesión en los últimos minutos y sería duda para el choque ante Argentina.

La habilidad del Diablito Echeverri es una de las cartas del equipo argentino (@Argentina)

“Es un buen equipo que se repliega muy rápido, que corre mucho y es dinámico”, avisó Placente en diálogo con TyC Sports en la previa del encuentro. “Hay que tener atención a sus contras, manejar la pelota y tratar de no tener tantas perdidas”, agregó el ex lateral izquierdo de Argentinos Juniors, River Plate y San Lorenzo entre otros equipos y que supo ser campeón mundial Sub 20 en el torneo celebrado en Malasia en 1997.

Te puede interesar: Escándalo con un rival de Argentina en el Mundial Sub 17: Polonia echó a cuatro juveniles que volvieron ebrios a la concentración

Respecto al duelo contra los japoneses, Placente llevaría a cabo tres cambios con el objetivo de poder conseguir los tres primeros puntos del torneo. En el arco Jeremías Florentín ingresaría por Froilán Díaz, en la defensa Dylan Gorosito reemplazaría a Ulises Giménez, y Kevin Gutiérrez sería el sustituto de Gustavo Albarracín en la zona del mediocampo.

La Selección Sub 17 entusiasmó al público por su buen juego demostrado en el certamen sudamericano realizado en Ecuador, donde completó el podio. Para mantener sus chances de clasificación a la siguiente ronda deberá vencer ante Japón y luego contra Polonia. En caso de empatar con los asiáticos y superar a los europeos, su continuidad quedará supeditada a los resultados de las otras zonas.

Los mejores rendimientos de Argentina en los campeonatos ecuménicos de la categoría fueron los terceros puestos conseguidos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. También fue cuarto en Trinidad y Tobago 2001 y en Emiratos Árabes Unidos 2013.

Probables formaciones:

Argentina: Jeremías Florentín o Froilán Díaz; Dylan Gorosito o Ulises Giménez, Juan Giménez, Tobías Palacios, Octavio Ontivero; Kevin Gutiérrez o Gustavo Albarracín, Mariano Gerez, Valentino Acuña, Claudio Echeverri; Agustín Ruberto y Santiago López. DT: Diego Placente.

Japón: Wataru Goto; Shotaro Shibata o Haruto Matsumoto, Kotaro Honda, Kaito Tsuchiya, Keita Kosugi; Gaku Nawata, Shuto Nagano, Yotaro Nakajima, Yumeki Yoshinaga; Homare Tokuda, Aren Inoue. DT: Yoshiro Moriyama.

Estadio: Estadio Si Jalak Harupat

Hora: 9

Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (Portugal).

TV: TyC Sports, la Televisión Pública y DSports.