La historia detrás de los rumores de separación de Sergio Ramos y Pilar Rubio: sospechas de infidelidad y una ausencia llamativa

Pilar Rubio y Sergio Ramos están en pareja hace once años (Instagram)

Sergio Ramos se desligó por algunas horas de sus labores dentro de la cancha para calzarse un traje y decir presente en los Latin Grammy 2023. Acompañado de Mon Laferte, el jugador le entregó a Shakira y Bizarrap el premio a la Mejor canción del año, pero su asistencia en la ceremonia del último jueves disparó un fuerte rumor en crecimiento durante los últimos días después de haberse dejado ver sin su pareja, Pilar Rubio.

Uno de los enemigos íntimos de Gerard Piqué dentro de la cancha (encarnó una rivalidad permanente con su compañero en la selección de España durante cada derbi entre Barcelona y Real Madrid) podría estar pasando una situación similar a la de su colega, con quien comparte una buena relación fuera de la línea de cal. Tras separarse de la cantante colombiana, el ex jugador se enamoró de Clara Chía Martí en medio de sospechas por infidelidad, un ítem presuntamente repetido en esta ocasión según la prensa de ese país.

La ausencia de Rubio en la gala, que premia a lo mejor de la música latina, desarrollada en el Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES) de la ciudad de Sevilla sorprendió porque las fuentes europeas afirmaron que la presentadora había sido acreditada para lucir su esbelta figura en el evento. Sin embargo, el futbolista de 37 años asistió en compañía de su hermana, Miriam Ramos.

Otro de los detalles reveladores del posible alejamiento de la pareja sucedió en una fiesta organizada en la Hacienda Azahares de la ciudad española por el cantante Alejandro Sanz, quien mantiene un buen vínculo con Sergio Ramos y ambos se cruzaron en los Latin Grammy. El programa español Socialité informó que el ex jugador del Real Madrid estuvo acompañado de tres chicas, entre las que no estaba su esposa.

Sergio Ramos y Pilar Rubio tienen cuatro hijos en común

Tras once años juntos y cuatro hijos en común, las dudas de una “tercera en discordia” se acrecentaron y la periodista Marisa Martín-Blázquez dejó abierta esta posibilidad en el programa español de Telecinco, Vamos a ver, durante este lunes: “Sergio (Ramos) podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más y hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar”.

Pilar Rubio, de 45 años, se casó con su marido el 15 de junio de 2019 en una ceremonia religiosa en la catedral de Sevilla, tierra natal del defensor nacido en el municipio de Camas. Dos años más tarde, la pareja se mudó a Francia junto a los niños por la contratación en el París Saint-Germain (PSG), pero la mujer mantuvo constantes viajes a España para continuar con sus compromisos profesionales. Tras la finalización de su vínculo, el central retornó a ese territorio para representar los colores del elenco de Andalucía, donde surgió futbolísticamente.

Esta situación no habría caído bien en la actriz y modelo por una situación vinculada a la familia de su esposo. El periódico de Bilbao, El Correo, dejó trascender una información comunicada en distintos programas de TV: “Rubio todavía no se ha habituado a la vida en Sevilla y tampoco tiene una buena relación con los padres del futbolista”.

Más allá de que ambos se siguen en redes sociales, Pilar no deja comentarios en las publicaciones de su cónyuge desde el pasado mes de octubre, mientras que Ramos le dio “me gusta” a un posteo por el cumpleaños de su segundo hijo, Marcos, pero tampoco dejó un mensaje entre los más de 270 usuarios que sí lo hicieron.

El vínculo amoroso se inició en 2012, pero no fue hasta el 8 de enero de 2013 cuando se mostraron juntos en la gala del Balón de Oro, que era entregado por la FIFA antes de que el premio pase a llamarse The Best. En la ciudad suiza de Zurich, Rubio observó como Sergio Ramos se subió al escenario para ser distinguido como parte del Once Mundial de la casa madre del fútbol.