El entrenador de Brasil se enfureció por los gritos de “ole” que bajaron de las tribunas durante el histórico triunfo de Argentina

El enojo de Fernando Diniz con el público de Brasil (REUTERS/Sergio Moraes)

La selección argentina logró un triunfo histórico ante Brasil en el mítico Maracaná. Más allá de la gesta en la final de la Copa América 2021, que consagró al equipo de Lionel Scaloni y le dio el primer título con la Mayor a Messi, la victoria por 1-0 gracias al cabezazo de Nicolás Otamendi quedará en los libros porque significó la primera derrota de la Verdeamarela como local en las Eliminatorias Sudamericanas.

A partir del éxito de la Selección en Río de Janeiro, uno de los apuntados por el mal presente del combinado cinco veces campeón del mundo es el entrenador Fernando Diniz. El DT de Fluminense, que viene de lograr el título de la Copa Libertadores frente a Boca, se hizo cargo del Scratch luego del alejamiento de Tite a la espera de lo que sería la llegada de una leyenda como Carlo Ancelotti, desembarco que no es oficial por parte de la CBF.

Durante los minutos finales del clásico entre argentinos y brasileños, el público local mostró su disconformidad con su seleccionado y reprobaron al equipo. Tanto que se escuchó desde las tribunas un “Ole, Ole…” cuando los futbolistas de Argentina tenían el control de la pelota en el cierre del encuentro.

Frente a este escenario, al que no le gustó esta reacción de los hinchas fue al propio Diniz, que habló del tema en la conferencia de prensa después de la derrota. “Los aficionados tienen derecho a hacer lo que quieran. Vienen a ver el partido y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Los aficionados son apasionados y quieren ganar, tienen derecho a quejarse”, dijo en la primera parte de su aclaración el técnico del Flu.

“Creo que gritar ‘Ole’ para Argentina fue demasiado. Tanto es así que las personas que lo hicieron fueron abucheadas por el público que estaba allí”, agregó Diniz en diálogo con los medios brasileños en las entrañas del Maracaná.

El DT interino de Brasil es apuntado por los fanáticos (REUTERS/Ricardo Moraes)

Hay que mencionar que el ciclo del entrenador de 49 años es negativo desde su llegada a la selección de Brasil. En lo que va de la clasificación al Mundial 2026, el equipo verdeamarelo lleva dos victorias, un empate y tres derrotas (consecutivas) para un 38% de efectividad. En estos encuentros, anotó ocho goles y recibió siete. Con esos números, marcha en la sexta posición de las Eliminatorias con 7 puntos, a ocho del liderazgo que tiene la Selección (15).

“Brasil tuvo más oportunidades. Argentina casi no tuvo oportunidades. Estuvimos más cerca de la victoria y por eso consideré el resultado bastante injusto. El número de oportunidades que tuvimos pero no las finalizamos. Tuvimos más balones en el poste, tiros de esquina. tiros libres, pero infelizmente el balón no entró”, analizó Diniz que, a su parecer, su versión de Brasil mereció mejor suerte en el duelo ante el seleccionado campeón del mundo en la última edición que se jugó en Qatar hace un año.

“Los jugadores fueron impecables en la defensa, pero en el fútbol el resultado no explica siempre lo que ocurre en el juego”, sentenció sobre su postura táctica. Luego de la caída ante Argentina, habrá que ver qué sucederá con el futuro de Diniz. Hay que recordar que en la fecha FIFA de marzo del 2024, no habrá jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

Tras un acuerdo entre Conmebol-UEFA, se estableció que en los amistosos previos a la Copa América en Estados Unidos, los combinados nacionales de Sudamérica jugarían contra seleccionados del Viejo Continente. Así será el caso de Brasil, que visitará a la selección de Inglaterra en Wembley para luego viajar a España para enfrentarse a La Roja en el renovado Santiago Bernabéu en Madrid.