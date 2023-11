A más de 10 años de asesinar a su novia, Oscar Pistorius quedó a un paso de salir de prisión

Oscar Pistorius durante su juicio en el Tribunal Superior de Pretoria en Sudáfrica (EFE)

Los abogados de Oscar Pistorius dijeron el miércoles que esperan que el ex campeón paralímpico sudafricano que fue condenado por asesinar a su novia hace una década sea liberado inmediatamente si se le concede la libertad condicional a finales de esta semana.

El sudafricano de 37 años comparecerá el viernes ante una junta de libertad condicional en un centro correccional en las afueras de Pretoria, donde se encuentra actualmente detenido. “El mejor de los casos es una liberación inmediata... que, evidentemente, sería antes de Navidad”, comentó a la agencia de noticias AFP el abogado del ex deportista, Conrad Dormehl.

Pistorius mató a Reeva Steenkamp durante la madrugada del día de San Valentín de 2013, disparando cuatro veces a través de la puerta del baño de su casa de Pretoria, en un asesinato que conmocionó al mundo.

Conocido mundialmente como Blade Runner por sus prótesis de fibra de carbono, Pistorius fue declarado culpable de asesinato y condenado a 13 años de cárcel en 2017 tras un largo juicio y varias apelaciones. El ex atleta olímpico y paralímpico siempre se declaró inocente, argumentando haber confundido a su novia con un ladrón.

El doble amputado perdió una primera solicitud de libertad condicional en marzo, cuando una junta determinó que no había completado el período mínimo de detención requerido para salir. Pero, el mes pasado el Tribunal Constitucional dictaminó que se trataba de un error, allanando el camino para una nueva audiencia.

June Steenkamp junto a Barry, padre de Reeva Steenkamp, quien murió en septiembre de este año (Reuters)

Otro de los aspectos que le juega a favor es que June Steenkamp, madre de la modelo asesinada, anticipó que no se opondrá al pedido de liberación, según señala el sitio británico The Sun. Esto es sin dudas un giro inesperado ya que ella y su esposo, Barry, que falleció en septiembre pasado, siempre presentaron planteos judiciales ante cada pedido de Pistorius por abandonar la cárcel. “Si bien no se dio ninguna razón para la decisión de cambiar el rumbo, se cree que la muerte de Barry jugó un papel clave en el cambio de opinión de la familia de la víctima”, informó el portal.

Expertos jurídicos y un abogado de la familia dijeron a la agencia AFP que, incluso si se concede la libertad condicional, pueden pasar semanas antes de que un preso sea liberado efectivamente de la cárcel. El Departamento de Servicios Correccionales (DCS) de Sudáfrica normalmente sigue una “política de un mes”, lo que permite a los presos 30 días completar un programa previo a la liberación antes de dejarlos salir, dijo Nicole van Zyl, investigadora de derecho de la Universidad del Cabo Occidental.

Oscar Pistorius junto a Reeva Steenkamp a comienzos de febrero de 2013, días antes del crimen (Reuters)

Tras un juicio que captó una atención mediática mundial, Pistorius fue inicialmente condenado en octubre de 2014 a cinco años de prisión por homicidio imprudente, al considerar la justicia que existían circunstancias atenuantes, pero la Fiscalía apeló el fallo. Pero, en noviembre de 2015, la Corte Suprema de Apelación de Sudáfrica anuló esa condena y lo declaró culpable de asesinato, remitiendo el caso de nuevo al tribunal de primera instancia que, en julio de 2016, sentenció a Pistorius a seis años de cárcel por asesinato.

Pero, tras otro recurso de la Fiscalía, la Corte Suprema de Apelación elevó la pena en noviembre de 2017 a quince años, el mínimo contemplado por la ley en casos de asesinato salvo situaciones excepcionales.

Esa fecha, 2017, fue la que la Corte Suprema de Apelación tuvo finalmente en cuenta como punto de partida para determinar el pasado marzo que el atleta no había alcanzado la mitad de su condena. En la práctica, esa sentencia significó trece años y cinco meses de cárcel, al descontarse el tiempo que Pistorius -que pasó una etapa en libertad bajo fianza y bajo arresto domiciliario- ya había permanecido en prisión.

Nacido con un problema genético que llevó a sus padres a decidir amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas cuando tenía once meses, el sudafricano alcanzó fama mundial corriendo en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, sobre dos prótesis de carbono.

Con información de AFP