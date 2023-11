La cálida bienvenida de Pablo Aimar a Bielsa: las sentidas palabras que le murmuró el Loco

La cálida bienvenida de Aimar a Bielsa en La Bombonera

Antes del partido de Argentina y Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias en La Bombonera, se diu un emocionante saludo entre Marcelo Bielsa, hoy entrenador de la Celeste, y Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni, estratega de la Albiceleste. El cordobés de Río Cuarto sorprendió al rosarino y se dio el cálido y emotivo reencuentro.

Bielsa iba derecho hacia el banco de suplentes cuando Aimar se le cruzó y lo saludó. “Pablito, amigo mío, te veo triunfar, hermoso. Lo mejor”, le dijo Bielsa. “Me alegro mucho”, le dijo dos veces el Loco, que escuchó con mucha atención primero lo que le susurró el ex enganche, que no pudo ser captado por la transmisión.

Aimar guarda un gran recuerdo de Bielsa, ya que integró el ciclo del Loco y supo ser titular en varias ocasiones o era una buena alternativa para aquel equipo que arrasó en las Eliminatorias para el Mundial Corea-Japón 2002. De hecho, el certamen disputado en Asia constituyó la primera Copa del Mundo a nivel mayores del cordobés.

Pero el vínculo en la Selección no fue solo en el equipo mayor. Luego de su primer año completo a cargo del combinado nacional, Bielsa también condujo el equipo Sub 23 que disputó el Preolímpico en Brasil en el verano de 2000. La Argentina tenía un gran equipo con el propio Aimar, Juan Román Riquelme, Javier Saviola y Esteban Cambiasso entre otras jóvenes figuras, pero no pudieron lograr la clasificación para los Juegos de Sídney 2000.

Marcelo Bielsa volvió a La Bombonera (REUTERS/Agustín Marcarian)

No obstante, cada convocatoria y entrenamiento a lo largo del proceso a cargo de Bielsa fueron exprimidas al máximo por Aimar que siempre guardó el mejor de los recuerdos de esa etapa. El cordobés fue una fija en esa etapa y luego lo marcó para siempre todo lo aprendido de la mano del Loco.

En esa época Aimar jugaba sus primeros años en el fútbol europeo y emigró de River Plate al Valencia. Poder integrar la era que condujo Bielsa fue un gran complemento en su desarrollo como profesional y sus buenas actuaciones en el equipo español le valieron las convocatorias al elenco argentino.

También Bielsa recibió el saludo de Lionel Scaloni y otro de sus ayudantes de campo, Roberto Ayala. En cada contacto hubo palabras que ilustraron el buen vínculo y legado que el estratega rosarino dejó en su paso por la Albiceleste, donde trabajó entre 1998 y 2004.

Aimar se convirtió en un pilar del proceso a cargo de Scaloni al que lo conoce desde la época de las selecciones juveniles y de hecho ambos fueron campeones mundiales Sub 20 en el certamen disputado en Malasia 1997.

En tanto que Bielsa busca llevar a Uruguay a la Copa del Mundo que se realizará en 2026 en Canadá, los Estados Unidos y México. El seleccionado charrúa viene de ganar otro clásico ante Brasil, en el Estadio Centenario, quebrando una racha de 22 años sin triunfos ante la Verdeamerela en Eliminatorias.