Una figura de la selección de Francia contó una increíble anécdota con Lionel Messi y confesó: “Me arrepiento todos los días”

Lionel Messi es marcado por Marcus Thuram durante la final del Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Paul Childs)

Hay decenas de futbolistas que tienen anécdotas con Lionel Messi, quien a sus 36 años sigue en la cima de este deporte y en su recorrido ha ganado prácticamente todo lo que estuvo a su alcance. Uno de ellos es Marcus Thuram, incipiente figura en la selección de Francia y rival de Messi en la final del Mundial de Qatar 2022, aunque su historia con él no tiene que ver con esa consagración. Fue muchos años atrás y tiene un final insólito.

Marcus, de 26 años, quien actualmente es compañero de Lautaro Martínez en el Inter de Milán, es hijo del famoso ex jugadores francés Lilian Thuram, campeón del mundo en 1998 y ex compañero de Leo Messi en el FC Barcelona, equipo en el que jugó los últimos años de carrera. Fue en esa época donde pudo conocer al crack rosarino y hasta incluso recibió un regalo de su parte.

“Un día fui a ver a mi padre a un entrenamiento. Quería salir al campo, como el resto de niños, pero no tenía botas adecuadas. Messi, con unos 19 o 20 años, era el único que podía dejarme un par. Yo tenía por entonces un 38 de pie, y él un 40-41”, comentó Marcus Thuram durante una entrevista con DAZN.

La Pulga, que daba sus primeros pasos en el Barça, no solamente le dio la posibilidad de jugar sino que le obsequió sus botas. “Cuando terminamos, me dijo: ‘Te las puedes llevar a casa’”, rememora el delantero del Inter, quien luego confesó que cometió grave un error.

“Con 10 años, no me había dado cuenta de lo que acababa de pasar, así que al día siguiente se los regalé a un amigo. Me arrepiento todos los días...”, sentenció Marcus, quien terminó convirtiéndose en rival de Messi en uno de los partidos más importantes de su vida.

Marcus Thuram, compañero de Lautaro Martínez en el Inter, conoció a Messi cuando era niño (REUTERS/Claudia Greco)

Por estos días, Marcus Thuram empieza a demostrar su potencial en el Inter, a donde llegó en el último mercado de transferencias tras su gran campaña mundialista y sus buenas actuaciones en el Borussia Mönchengladbach.

Suele a acompañar en el ataque a Lautaro Martínez y explica que le gusta hacer esa función de moverse por todo el frente de ataque. “No soy un delantero centro ‘clásico’ que se queda quieto: me gusta moverme, jugar con mis compañeros, regatear, asistir y, claro, marcar goles”, explicó en la citada entrevista.

Sobre la relación que tiene con su padre Lilian Thuram, surgido del AS Mónaco y reconocido por su etapa en la Juventus, el joven atacante comentó que le costó dimensionar que fue uno de los mejores defensores de su generación. Además, Marcus reveló que todavía suele ayudarlo a corregir errores para seguir mejorando.

“Cuando jugó la final del Mundial 1998 no tenía ni un año. Entendí quién fue mi padre con 11 o 12 años, pero cuando lo veo no pienso en lo que hizo como futbolista: es mi padre y ya. Todavía sigue siendo estricto, como cuando salgo sonriente de un partido en el que he marcado. Viene y me dice: ´Tranquilo, entra en el coche que te explico dos cosas’”, admitió.