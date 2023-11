Sorpresa: David Trezeguet es el principal candidato a dirigir un equipo de la Primera Nacional

David Trezeguet en la ceremonia de los premios The Best (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

David Trezeguet marcó una época en el fútbol mundial. El campeón del mundo con Francia en 1998 es un ídolo de la Juventus, donde expuso su mejor versión a los ojos del mundo, y también está en los corazones de los hinchas de River Plate por haber vuelto al fútbol argentino en una etapa complicada del Millonario en la B Nacional.

Esos pasos estuvieron acompañados de una estadía en Newell’s entre 2013 y 2014, pero el ex futbolista surgido de Platense podría retornar al país desde el otro lado de la línea de cal para asumir su primera experiencia como entrenador bajo las riendas de un inesperado club que milita en la segunda categoría. El periodista Germán García Grova aseguró que el Rey, de 46 años, mantuvo una entrevista con una parte de la dirigencia de Aldosivi y es uno de los candidatos para asumir en el Tiburón.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Trezeguet tendrá un arduo trabajo con la institución de Mar del Plata, que descendió en 2022, coqueteó con los últimos lugares en la presente temporada y tuvo tres técnicos en 2023 por los pasos de Fernando Teté Quiroz, Walter Coyette y Mariano Charlier. Terminó en el antepenúltimo lugar de la Zona B con 35 puntos, a 1 de Tristán Suárez, que se salvó de tener que jugar la promoción con el anteúltimo de la Zona A después de que la AFA anuló el tercer descenso.

El ex embajador de la Juventus desde 2015 a 2021 había abierto la posibilidad de ser DT en una entrevista brindada a ESPN: “Si no cierro esas dos o tres cosas que podrían aparecer en Europa, tengo como idea volver a la Argentina y darme la posibilidad de poder dirigir. Me gusta, me llama la atención. Hay que formar, enseñar”.

David Trezeguet sale al campo de juego para jugar el partido de River Plate contra Almirante Brown (NA: MARCOS ADANDIA)

Según el diario marplatense La Capital, su nombre es barajado en base a tres o cuatro opciones destacadas. Otro de los candidatos que aparece en el horizonte es Sebastián Battaglia. El hombre más ganador de la historia de Boca Juniors viene de un frustrado paso por Huracán, donde no ganó en los ocho partidos de su ciclo (cuatro empates y cuatro derrotas).

David Trezeguet, con pasado en Mónaco (Francia), Hércules (España), Baniyas (Emiratos Árabes Unidos) y Pune City (India) convirtió 273 goles y 43 asistencias en 555 partidos a nivel clubes. Entre sus títulos más importantes, se registran dos Serie A con la Vecchia Signora y fue máximo goleador del Calcio en la temporada 2001/02.

El francoargentino eligió representar a la selección de Francia durante toda su trayectoria con un saldo de 34 goles en 71 partidos para ser el séptimo máximo artillero histórico, muy lejos de las 54 conquistas de Olivier Giroud. Más allá de haber levantado la Copa del Mundo, también se consagró en la Eurocopa 2000 con los Galos.

Sus únicas experiencias en la Argentina sucedieron como jugador. Tras su breve paso por Platense, Trezeguet volvió al país 17 años después para representar a River Plate de cara a sus últimos seis meses en la B Nacional. Jugó 37 partidos con la Banda y registró 17 goles y 1 asistencia. Más adelante, acumuló 9 festejos y 2 pases gol en sus 30 partidos con la camiseta de Newell’s.