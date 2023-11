Pato Fillol reveló los secretos de la história atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani y la comparó con una suya ante Holanda en la final de 1978

Fillol comparó la heroica atajada del Dibu Martínez ante Francia con una suya en la final del Mundial de 1978

Ubaldo Matildo Fillol es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. El Pato se convirtió en uno de los héroes del equipo que lideraba el Flaco Menotti durante la Copa del Mundo de 1978 que se celebró en la Argentina. Y sus actuaciones contribuyeron para que la Albiceleste adquiriera su primera estrella. En una reciente visita a los estudios de ESPN, el legendario protagonista que vistió las camisetas de River Plate, Racing y Vélez, entre otros equipos, sorprendió con una emotiva comparación al relacionar la atajada clave del Dibu Martínez frente a Randal Kolo Muani en la final de Qatar con una suya en el duelo decisivo contra los Países Bajos en el Monumental.

“Buscá la tapada del Dibu contra Francia y la mía a (Rob) Rensenbrink”, pidió el ex futbolista y de inmediato analizó la postura de la figura marplatense del Aston Villa, al subrayar que la mirada del ex Independiente estaba puesta “con los ojos bien abiertos en el francés”. De inmediato, la producción visualizó la maniobra del Pato contra la Naranja Mecánica en 1978 y Fillol remarcó: “Esto me sirve para la docencia”.

“Nunca hay que dar vuelta la cara. Esas son cosas que se aprenden de pibes. En esa jugada estoy mirando al delantero. Hoy, en los partidos que uno ve en la liga local o en la Copa del Mundo y se ven esos defectos”, completó.

“¿Qué estaba haciendo? ¿A quién estaba mirando Dibu Martínez cuando le patea? Estaba con los ojos abiertos mirando al francés. Y sin dar vuelta la cara. Si tenes la de Rensenbrink del 78, yo salgo con el pie también. Una jugada muy parecida. Esto me sirve para la docencia a mi, no hay que dar vuelta la cara, hay que tener los ojos abiertos. Son cosas que se corrigen de pibe. Fijate la cara del Dibu y si aparece la jugada en Argentina-Holanda fijense la cara mía, a quién estoy mirando. Hay mucha similitud”, había analizado previamente. “Normalmente no hay campeones sin buenos arqueros, hay excepciones, pero muy pocas”, reflexionó.

Emiliano Martínez se convirtió en uno de los pilares de la Scaloneta para llegar a la gloria. A los 30 años y casi la mitad de su vida en Europa, el marplatense cumplió el sueño de ganar el Mundial en Qatar y fue elegido como el mejor arquero del certamen de Medio Oriente. El Dibu se hizo gigante en la definición por penales contra Países Bajos, en los cuartos de final, y en la final volvió a aparecer con dos atajadas increíbles que se repetirán a lo largo de la historia.

“Esta atajada lo inmortalizó. Cuando sean viejitos se va a estar hablando de esa atajada”, aseguró Fillol sobre la tapada a Kolo Muani en el Mundial de Qatar. “La única verdad es que Fillol en su momento escribió su propia historia, Nery Pumpido escribió su propia historia y el Dibu Martínez escribió su propia historia. Por eso el ‘este es mejor, aquel es peor’... Igualmente creo que la mesa de los arqueros históricamente sigue siendo chiquita. No es muy grande para mí”, concluyó.

La figura con pasado en el Arsenal ya había conseguido el reconocimiento en la Copa América 2021, pero con el título el país del Golfo su nombre quedará grabado como uno de los protagonistas de la tercera estrella para el fútbol argentino. Su intervención sobre el final en el encuentro contra Australia, en los octavos de final fue otra muestra de su invaluable labor.

Si su figura ya era adorada desde el “Mira que te como” durante la definición contra Colombia en el certamen continental que organizó Brasil, su actuación para llevar al equipo de Lionel Scaloni a la máxima conquista quedará por siempre en la memoria de los hinchas. Durante el choque final contra Francia, el Dibu pasó a la inmortalidad al evitar la caída con una maniobra fabulosa que pudo cambiar la historia. El apellido Martínez, está junto al de Fillol y Pumpido en la máxima categoría de los arqueros que defendieron la valla de la Selección.