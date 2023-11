Bandera gigante y un acompañante especial: el homenaje a Dibu Martínez en Aston Villa tras ser elegido el mejor arquero del mundo

Dibu Martínez fue homenajeado por el Aston Villa en la previa al encuentro ante Fulham. El club inglés le rindió un reconocimiento al mejor arquero del mundo, como se vio en una bandera gigante en una de las tribunas que tenía su cara y decía “The Best in the World” (el mejor del mundo). El guardameta marplatense de 31 años apareció junto a su hijo en el primer partidos que jugó de local luego de recibir el premio Premio Lev Yashin en la entrega del Balón de Oro.

Ante unos 42 mil espectadores que colmaron las gradas del estadio Villa Park en Birmingham, el golero ingresó solo en el campo de juego acompañado del pequeño Santiago. Mientras mostró el galardón otorgado, un juego de llamaradas y de humo, llegaron los aplausos para rendirle tributo al gran orgullo que tiene el equipo de los Villanos.

En tanto que el Dibu mostró su trofeo, lo besó, al igual que el escudo del club. Fue una fiesta la que se vivió en la previa al encuentro por la fecha 12 de la Premier League. Cabe recordar que el arquero campeón mundial con la selección argentina había ganado el Guante de Oro en la Copa del Mundo de Qatar y también el The Best a mejor arquero.

Dibu Martínez mostrando su trofeo al público del Aston Villa (REUTERS/Carl Recine)

Martínez es referente del Aston Villa y sus buenas actuaciones en los últimos años le valieron la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina. Una vez que le dieron la chance de ser titular en la previa a la Copa América de 2021 en Brasil, se aferró al arco del equipo nacional y fue clave en las conquistas en dicho certamen sudamericano en el vecino país y del Mundial Qatar 2022 con sus atajadas providenciales durante los encuentros y en las definiciones por penales.

Su compañero en el Aston Villa, Pau Torres, reveló el espíritu de competencia que tiene el marplatense de 31 años. “Es muy competitivo. Estamos haciendo un viaje en autobús a lo mejor, y bueno, vamos juntos, sentados en la mesa y siempre vamos con el iPad, con el ordenador, viendo otros partidos de la liga, y cuando le marcan un gol a otro portero, él lo celebra”, contó en declaraciones a Relevo.

“Cuando le ganamos 6-1 al Brighton, nos dieron un par de días libres y me fui a mi casa en Villarreal. Al día siguiente recibo un mensaje y me dice: ‘Disfruta por casa, pero a ver si el siguiente partido conseguimos clean sheet’”, agregó el defensor de la selección de España. “Y yo digo hostia, este tío! Acabamos de ganar 6-1 al Brighton y aún no está contento. Creo que esa mentalidad es la que le hace ser uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor”, culminó.

Emiliano Martinez saluda a la gente y de fondo se ve la bandera gigante: "El mejor arquero del munfo" "REUTERS/Carl Recine)

Tras haber sido uno de los arqueros con mejores números en el mentado rubro de la “clean sheet”, la valla menos vencida, durante la temporada pasada, Martínez no está teniendo los mismos resultados en la actual: mantuvo su arco en cero en apenas dos oportunidades (ante Chelsea y Everton) de las diez presentaciones que tuvo por Premier League. Hasta este domingo le convirtieron 15 goles en la Premier League. En el ejercicio anterior sumó 11 veces invicto su arco, culminando en el sexto lugar de la tabla general detrás de nombres como David de Gea (17), Alisson Becker (14), Nick Pope (14), Aaron Ramsdale (14) y David Raya (12).

El Aston Villa hoy tiene una buena performance en la Premier League. Se ubica en zona de clasificación a la Europa League. Esta temporada también volvió a competir en el ámbito internacional y juega la Conference League, el tercer torno en el Viejo Mundo. Suma 9 puntos en el Grupo E al igual que el Legia Varsovia, que es primero por diferencia de gol. Quedan dos fechas para terminar la fase inicial. El primero se clasifica a los octavos de final y el segundo a los 16avos.

MÁS FOTOS DEL HOMENAJE AL DIBU MARTÍNEZ:

El Dibu junto a hijo y sus compañeros del Aston Villa (REUTERS/Carl Recine)

Otra postal de Martínez con el trofeo Lev Yashin (Reuters/Matthew Childs)

Dibu con su hijo y el premio recibido en la entrega del Balón de Oro (REUTERS/Carl Recine)