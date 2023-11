Empieza el Mundial Sub 17 en Indonesia: los grupos, las 10 figuras a seguir, el fixture de Argentina y todo lo que hay que saber

El trofeo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que se disputa en Indonesia a partir de este viernes 10 de noviembre.

A cuatro años de su última celebración –en 2021 no se disputó por la pandemia de COVID-19– y con Brasil como actual campeón, este viernes 10 de noviembre se pone en marcha la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Indonesia, donde la selección argentina irá en busca de su primera conquista internacional en esta categoría. El equipo dirigido por Diego Placente está entre las 24 selecciones que quieren alcanzar la gloria.

Esta competición surgió en 1985 tras el éxito del Mundial Sub 20, el principal evento de selecciones a nivel juvenil. En las 16 ediciones realizadas hasta el momento, los países que más títulos obtuvieron son Nigeria (5) y Brasil (4), seguidos por Ghana y México (dos títulos cada uno). También han logrado alzar el trofeo Arabia Saudita, Francia, Suiza, Inglaterra y Rusia (como Unión Soviética).

En el caso de Argentina, sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos logrados en las ediciones de Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003; mientras que también finalizó entre los cuatro mejores del torneo en dos oportunidades: Trinidad y Tobago 2001 y Emiratos Árabes Unidos 2013. La ilusión está completamente renovada y aquí está toda la información necesaria para seguir la competencia:

GRUPOS

• Grupo A: Indonesia, Ecuador, Panamá, Marruecos

• Grupo B: España, Canadá, Mali, Uzbekistán

• Grupo C: Brasil, Irán, Nueva Caledonia, Inglaterra

• Grupo D: Japón, Polonia, Argentina, Senegal

• Grupo E: Francia, Burkina Faso, República de Corea, Estados Unidos

• Grupo F: México, Alemania, Venezuela, Nueva Zelanda

EL FIXTURE DE ARGENTINA

La Selección hará su debut el sábado 11 de noviembre desde las 9 (hora argentina) en el Estadio Jalak Harupat de Bandung ante la selección de Senegal, ganadora de la última Copa Africana. Su camino mundialista continúa el martes 14 desde las 9 de la mañana (hora argentina) en la misma sede pero contra Japón, que también viene de ser vencedor a nivel continental en esta categoría.

Su participación en la fase de grupos se cierra el viernes 17 de noviembre a partir de las 6 de la mañana (hora argentina) en el Estadio Internacional de Jakarta contra Polonia, que viene de registrar su mejor rendimiento en una década en la última edición del Campeonato Europeo Sub 17, ya que perdió las semifinales ante Alemania, posterior campeón del torneo.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub-17

LOS CONVOCADOS POR DIEGO PLACENTE

La citación de Diego Placente está integrada por cinco futbolistas de River Plate, el club con más representantes y que aporta el apellido de Claudio Diablito Echeverri, la máxima figura que tiene la lista. Luego siguen Lanús y Vélez, ambos con tres jugadores; mientras que Rosario Central y Talleres de Córdoba sumando dos cada uno. Luego, hay un futbolista de Unión de Santa Fe, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Newell’s e Independiente. Entre las ausencias más sorpresivas están Gianluca Prestianni, Felipinho Rodríguez-Gentile, Mateo Sciancalepore y Camilo Rey Domenech.

• Arqueros: Froilán Díaz (Unión), Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba) y Franco Villalba (Vélez Sarsfield).

• Defensores: Dylan Gorosito (Boca Juniors), Ulises Giménez (River Plate), Juan Giménez (Rosario Central), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Tobías Palacio (Argentinos Juniors), Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield) y Octavio Ontivero (Lanús).

• Mediocampistas: Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba), Kevin Gutiérrez (Rosario Central), Valentino Acuña (Newell’s), Thiago Laplace (Lanús), Mariano Gerez (Lanús), Franco Mastantuono (River Plate) y Claudio Echeverri (River Plate).

• Delanteros: Ian Subiabre (River Plate), Santiago López (Independiente), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) y Agustín Ruberto (River Plate).

La lista de convocados de Argentina para el Mundial Sub-17.

10 FIGURAS A SEGUIR

Un Mundial juvenil es una gran oportunidad para detectar a aquellos talentos con potencial para dominar el fútbol en el futuro y en esta edición hay algunos nombres que ya han tenido roce profesional o llegaron a captar la atención de grandes equipos:

• Paris Brunner (Alemania): Es el atacante estrella de la selección alemana que se consagró campeona de la Eurocopa Sub 17. Fue el mejor jugador del torneo y fue máximo anotador con cuatro goles. Es un jugador surgido en las inferiores del Borussia Dortmund, donde se desempeña en el equipo Sub 19.

• Noah Darvich (Alemania): Una joya de La Masía que necesita este Mundial Sub 17, porque llegó al equipo filial del Barcelona siendo uno de los jugadores con más proyección de Europa, pero no termina de afianzarse en el esquema de Rafa Márquez. Fue el capitán y la máxima estrella de la Alemania que ganó el Europeo sub 17, lo que sirvió como trampolín para su fichaje por el Barça.

• Claudio Echeverri (Argentina): Es una de las grandes joyas de las inferiores de River Plate, un futbolista que destaca por su habilidad con pelota, un 10 clásico que brilló en el Sudamericano Sub 17 y ya ha tenido entrenamientos con la Selección mayor bajo las órdenes de Lionel Scaloni y en compañía de Lionel Messi.

• Kauã Elias (Brasil): Este delantero juega en Fluminense y ya fue la gran estrella de Brasil durante el Sudamericano Sub 17, donde la Canarihna se coronó campeona. Tiene velocidad, potencia y gran definición. También juega bien de espaldas, protege el balón y participa de la circulación de su equipo. Hizo su debut en la Copa Libertadores (Fernando Diniz le dio minutos en la visita a The Strongest) que fue ganada por su equipo ante Boca en el Maracaná.

• Lorran (Brasil): Tiene la distinción de ser el jugador más joven en marcar con el Flamengo, por delante de Vinicius Junior y Reinier (lo consiguió a los 16 años, seis meses y 20 días). Es poseedor de un ritmo explosivo, un mediocampista que sabe llegar a posición de gol. Cuando le preguntaron por su estilo de juego, no dudó en su respuesta: “El de Neymar, por supuesto. Soy rápido, puedo regatear, puedo golpear bien el balón y sacar tiros libres. También puedo mover el balón y dirigir la jugada”, dijo a Globo Esporte.

• Michael Bermúdez (Ecuador): Aunque el gran nombre de la Tri es Kendry Páez, el chico de 16 años que se incorporará al Chelsea cuando cumpla 18, su baja de la convocatoria para Indonesia 2023 por sus compromisos profesionales hizo que los focos se posen sobre Bermúdez. El delantero fue figura para el subcampeonato de Ecuador en el Sudamericano Sub 17 de este año, sumando cuatro goles en ocho partidos. Actualmente juega en LDU Quito, ha llamado la atención de varios clubes europeos, incluido el Borussia Dortmund.

• Marc Guiu (España): Otra más de las joyas de La Masía del FC Barcelona, un delantero que debutó con el primer equipo en un amistoso ante el Vissel Kobe de Japón y ya convirtió su primer gol ante el Athletic Club. Ha sido parte de la plantilla Sub 19 que disputó la UEFA Youth League y también tuvo roce con el Barcelona B. En la Euro Sub 17, firmó cuatro goles para consagrarse como máximo artillero y llevar a La Roja a semifinales.

• Ethan Nwaneri (Inglaterra): El año pasado, con apenas 15 años y 181 días, este joven mediocampista del Arsenal FC se convirtió en el debutante más joven de la historia de la Premier League. Es un jugador muy completo, con gran despliegue, que fue tentado por Chelsea y el Manchester City para abandonar a los Gunners.

• Gael Álvarez (México): Sorprendió en la última Copa de Naciones Sub 17 de la CONCACAF y ya está en el radar de algunos clubes europeos. Incluso, viajó a entrenarse con el Feyenoord pero su actual club, el Pachuca, afirmó que aún no tenía intención de venderlo. Es un extremo con gran capacidad de desborde y desequilibrio, pero que también se mueve por todo el frente de ataque y sabe rematar de media distancia.

• David Martínez (Venezuela): Fue el gran conductor de la Vinotinto durante el Sudamericano Sub 17, un jugador clave para clasificarse a este Mundial. Es un extremo que ya ha tenido experiencia con la Sub 20 y que también hizo su estreno en la mayor ante Guatemala bajo el ala de Fernando Batista. En su club, el Monagas, ya ha tenido roce profesional en la Copa Libertadores.

FECHAS Y FORMATO DE COMPETENCIA

Las selecciones estarán divididas en seis grupos de cuatro equipos, en los que jugarán todos contra todos. La etapa de eliminación directa incluye una fase de octavos de final, por lo que a dicha instancia clasifican los primeros y segundos de cada grupo pero acompañados por los cuatro mejores terceros. A partir de octavos, los partidos se definen con prórroga y penales en caso de empate al término del tiempo reglamentario.

La primera fase culmina el sábado 18 de noviembre. Al día siguiente no habrá partidos, por lo que la actividad se retomará del lunes 20 al miércoles al 22 de noviembre con los partidos de los octavos de final. La etapa de cuartos se jugará entre el viernes 24 y el sábado 25 de noviembre. Ambas semifinales serán el martes 28, el tercer puesto será el viernes 1 de diciembre y la final se jugará el sábado 2 en la ciudad de Surakarta.

El cronograma del Mundial Sub-17

SEDES

Hay cuatro estadios asignados para la competición. El Estadio Internacional de Yakarta, con capacidad para 82.000 espectadores, es el más grande de todos. También están el Estadio Gelora Bung Tomo de Surabaya (45.000), el Jalak Harupat de Bandung (30.000) y el Manahan de Surakarta (20.000), donde se jugarán las semifinales y final.