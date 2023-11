La atajada a “puro reflejo” del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa y la historia que reveló su lado desconocido: “Es un enfermo”

El Aston Villa de Emiliano Martínez tuvo una muestra de carácter en Villa Park con un sólido triunfo 2-1 ante AZ Alkmaar para quedar a un paso de la clasificación a la siguiente instancia de la UEFA Conference League. La cuarta jornada del Grupo E arrojó la remontada de los Villanos con otra buena actuación del mejor arquero del mundo.

El campeón del Mundial con la selección argentina tuvo una intervención crucial para evitar la apertura del marcador antes de tiempo. Sobre el cierre del primer acto, Vangelis Pavlidis sacó provecho de una errática salida de Clément Lenglet. El delantero griego acomodó la pelota con su pierna derecha y sacudió un potente zurdazo dentro del área. A puro reflejo, Dibu aprovechó la escasa dirección de ese remate al cuerpo para levantar sus brazos y desviar el intento a los 44 minutos de partido.

El 9 del elenco neerlandés tuvo su revancha a los 6′ de la segunda parte con un tiro cruzado que dejó vencido a Martínez. Fue el 1-0 de los Cabezas de Queso para dar el zarpazo en Inglaterra, pero la remontada de Diego Carlos y Ollie Watkins acalló al AZ. El cuadro inglés quedó líder del grupo en compañía del Legia Varsovia de Polonia, ambos con nueve unidades. Su próximo rival quedó último junto a HSK Zrinjski de Bosnia con tres puntos. A solo dos fechas de terminar la fase de grupos, debe sumar un punto para avanzar a la próxima ronda. Sin embargo, la victoria dejó inconforme al guardameta de la Premier League.

El defensor Pau Torres, quien ingresó a los 89 minutos en lugar de Diego Carlos, le concedió una entrevista al medio español Relevo antes del encuentro y dialogó sobre la autoexigencia de Emiliano Martínez para evitar que le metan goles, una meta que ha logrado en 43 de 127 ocasiones con esta camiseta: “Es muy competitivo. A lo mejor, estamos haciendo un viaje en autobús, vamos juntos, sentados en la mesa y siempre vamos con el iPad viendo otros partidos de la liga y cuando le marcan un gol a otro portero, él lo celebra porque quiere que nadie tenga la valla invicta”.

El defensor reveló intimidades de la personalidad de su compañero en el Aston Villa

A continuación, contó una curiosa situación ocurrida el 30 de septiembre pasado por un gol recibido de Ansu Fati: “Es un enfermo del arco en cero. Cuando ganamos 6-1 al Brighton, nos dieron un par de días libres y yo me fui a mi casa. Al día siguiente, recibo un mensaje del Dibu y me dice: ‘Disfruta por casa, pero a ver si el siguiente partido conseguimos valla invicta‘. ¡Y yo digo hostia, este tío! Acabamos de ganar 6-1 al Brighton y aún no está contento. Está pensando todavía en que pudimos conseguir la portería a cero”.

Con 25 vallas invictas en 33 partidos con la Argentina, el ganador de los premios The Best y Balón de Oro a mejor arquero de la temporada pasada es una auténtica garantía bajo los tres postes. Bayern Múnich y Manchester United sonaron como alternativas para llevárselo en el último mercado de pases, pero su estadía terminó prolongándose en Aston Villa, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Y Pau Torres disfruta de su seguridad en la cancha: “Creo que esa mentalidad es la que le hace ser uno de los mejores arqueros del mundo, sino el mejor”.

A pesar de haber conservado cuatro arcos en cero en 15 duelos de la temporada, su influencia es absoluta en el buen presente de los dirigidos por Unai Emery. Al andar continental, se le suma que Aston Villa está en la quinta colocación de la Premier League con 22 puntos, a cinco del líder Manchester City, y está a un paso de la clasificación a la próxima UEFA Champions League. Su próximo desafío será este domingo desde las 11 ante Fulham como local. Luego, emprenderá el vuelo a la Argentina para ser parte de los cruces ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

* El resumen de la victoria de Aston Villa contra AZ Alkmaar