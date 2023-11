Sebastián Villa fue presentado en un club europeo: el comentario de un ex compañero de Boca Juniors

Sebastián Villa presentado en su nuevo club de Bulgaria

Parece que la novela entre Sebastián Villa y Boca Juniors llegó a su fin: el colombiano fue presentado oficialmente por el Beroe Stara Zagora, un club de la primera división de Bulgaria. En medio de su conflicto con la entidad xeneize, el delantero de 27 años se consideró libre y ya le dieron la bienvenida en las redes sociales. Además, un ex compañero azul y oro lo felicitó por el siguiente paso en su carrera.

“Hola, por aquí les habla Sebastián Villa, quiero agradecerle al club Beroe por esta oportunidad. La verdad que estoy muy contento de llegar a esta gran institución y espero dar lo mejor de mí y poder dar cosas importantes con ustedes. Muy pronto nos vemos, un abrazo para todos”, fue el mensaje que divulgó la entidad de la ciudad búlgara de Stara Zagora que está plagada de argentinos en su plantilla y directiva.

A través de sus historias, Villa compartió la conversación privada que mantuvo con Luis Advíncula, figura y autor del gol de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. “Me alegro por tí, hermanito. Lo mejor siempre para vos, mi negro. Se te quiere, papi”, fue el recado del peruano, que había recibido el apoyo del colombiano tras la caída en Río de Janeiro. Villa había posteado una imagen suya llorando en el Maracaná con el texto “vamos para arriba, mi negro. Sos un guerrero, te quiero mucho. Qué impotencia tengo, la puta madre. El fútbol siempre da revancha”. Ahora, compartió las capturas y replicó: “Te quiero, mi negrito. Mi guerrero”.

La conversación privada que mantuvieron Villa y Advíncula desde la final perdida por Boca hasta la presentación del colombiano en Bulgaria

A la hora de analizar al Beroe búlgaro, hay que remarcar que marcha en el octavo lugar de la tabla de la Parva Liga, producto de 21 puntos en 16 partidos jugados (está a 14 de distancia de los líderes CSKA Sofia y Cherno More), en zona de clasificación a la Conference League. El viernes pasado disputó su último compromiso y fue empate de local frente al Pirin Blagoevgrad: nada menos que 7 argentinos fueron titulares. Rodrido García Accinelli (arquero), Franco Ramos Mingo, Luciano Squadrone, Thiago Ceijas (capitán), Gianni Touma, Enzo Hoyos y Santiago Godoy (además, fue suplente el arquero Juan Pablo Lungarzo). El entrenador es el ex futbolista argentino José Luis Acciari, que militó en San Miguel, Banfield, Estudiantes de La Plata y Almagro, antes de proyectar una dilatada carrera en el fútbol español (Murcia, Córdoba y Elche).

A principios de junio, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género. El 2 de junio pasado, un día después de haber sido titular en la derrota contra Arsenal en Sarandí, se presentó en el Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora para escuchar la sentencia de la jueza Susana Dávalos respecto a la denuncia por los delitos de lesiones leves y amenazas contra su ex pareja Daniela Cortés. A las pocas horas y tras intensos debates internos, Boca tomó la determinación de excluirlo de los partidos oficiales, pese a no apartarlo de los entrenamientos con el plantel profesional. Tuvo ofertas que no satisfacieron las necesidades del Consejo de Fútbol de Boca Juniors y por eso intimó a la institución para que lo volviera a tener en cuenta para las citaciones o se consideraría en libertad de acción.

El conflicto se agravó cuando Villa tomó sus pertenencias del Predio de Ezeiza y no volvió a presentarse a entrenar. Por el contrario, apareció en España practicando con un club del ascenso dirigido por el ex futbolista argentino Leonel Gancedo. Asesorado por sus abogados, el jugador de 27 años entendió que con las exclusiones en las citaciones le estaban limitando el derecho al trabajo y allí inició un proceso para hallar un equipo que le abriera las puertas en el exterior. Mientras tanto, en el Xeneize lo demandaron por incumplimiento de contrato.

Desde el entorno de Villa ya sabían que, como mantenía vínculo hasta diciembre de 2024 con Boca, en caso de firmar contrato con un nuevo club iba a quedar sujeto a un posible juicio por parte de la entidad de la Ribera. Uno de los impedimentos más grandes que se les presentaron a los representantes del futbolista es que los equipos que se interesaban en sus servicios no deseaban quedar expuestos a posibles conflictos legales con el Xeneize. Ahora, el Consejo de Fútbol podría tomar cartas en el asunto.