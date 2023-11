El mensaje de Enzo Fernández tras la patada de Cuti Romero y la dolencia que preocupó antes de los clásicos ante Uruguay y Brasil

Este lunes, durante la primera mitad del clásico de Londres entre Tottenham y Chelsea, se produjo un encontronazo entre dos campeones del mundo con la selección argentina. Iban 27 minutos cuando el VAR llamó al árbitro para revisar una acción en el área que tuvo como protagonistas a Enzo Fernández y Cuti Romero.

Tras un balón corto, el defensor de los locales le fue con la plancha al ex River, aplicándole los tapones de su botín derecho en el tobillo izquierdo al volante del conjunto de Pochettino. Tras observar la situación en el monitor, el árbitro Michael Oliver no dudó: sancionó el penal y le mostró la tarjeta roja al ex Belgrano. A pesar de haber sufrido la dura entrada, Enzo fue el encargado de intentar calmar a su compañero del seleccionado, que se quejó de manera airosa tras ver la tarjeta roja.

Luego de esa dura entrada, antes de los 15′ del complemento, Enzo intentó bajar una pelota en el área grande de los Spurs pero falló en el control y se tiró en el suelo. Acto seguido, se llevó las manos al tobillo derecho, frunció el ceño y le hizo una seña al banco con destino a su entrenador para que lo reemplace. Luego de eso, llamó a Mijailo Mudryk y retiró del campo de juego al jugador de 22 años.

Frente a dicha imagen, sonaron las alarmas en el combinado argentino, ya que restan pocos días para la doble fecha que se jugará en noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas con dos clásicos (ante Uruguay el jueves 16 y contra Brasil el martes 21).

El mensaje de Enzo Fernández tras salir por una molestia en Chelsea

Más allá de las especulaciones sobre una posible lesión, fue el propio Fernández el que llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos por sus mensajes. Estoy bien, trabajando en mi recuperación para llegar de la mejor manera al fin de semana”, escribió en una historia en la que se lo ve con una cara sonriente. El mismo texto fue publicado en inglés por el mediocampista de Argentina.

En la previa de su viaje al país para sumarse a la concentración del combinado nacional que dirige Lionel Scalonii, el Chelsea de Enzo Fernández tendrá un gran compromiso el próximo fin de semana. Este domingo 12 de noviembre, recibirá desde las 13.30 (hora argentina) al Manchester City de Julián Álvarez, que marcha como único líder del torneo de la Premier League.

En lo que va de la temporada, el ex mediocampista de River es una de las piezas clave del equipo londinense. Lleva disputados 13 partidos -10 por la competición inglesa y tres por la Carabao Cup- en los que disputó 964 minutos y convirtió un gol. En todos los encuentros fue titular, excepto en el duelo ante el Brentford, en el que no fue convocado por el técnico argentino.