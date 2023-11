Jorge Almirón publicó un mensaje de despedida tras renunciar como técnico de Boca Juniors: “Es una decisión muy dolorosa”

El DT, de 52 años, al momento de recibir la medalla de subcampeón en el Maracaná (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

“Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberles dado todo”, así comienza el mensaje que Jorge Almirón publicó en su cuenta de Instagram para despedirse de los hinchas de Boca tras renunciar a su cargo el domingo, apenas 24 horas después de que su equipo perdiera ante Fluminense la final de la Copa Libertadores.

El DT, de 52 años, eligió esta vía para expresarse luego de la determinación que sorprendió hasta al propio Consejo de Fútbol del club, que encabeza Riquelme. “Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores; en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción”, continuó.

“Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra. Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa, pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor. Gracias, fuerza y ¡vamos Boca!”, concluyó.

El mensaje del DT en Instagram

