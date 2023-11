“No voy a jugar así, son estúpidos”: Medvedev estalló de furia con el público y hasta amenazó con dejar de jugar en el Masters 1000 de París

Fue un día de furia para el ruso Daniil Medvedev (3° del Ranking ATP) que a su derrota ante el búlgaro Grigor Dimitrov (17°) por 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (2), en la segunda ronda del Masters 1000 de París, le sumó un cruce con el público local. Todo nació en un gesto que no le gustó a la gente y allí comenzaron los silbidos y abucheos al tenista de 27 años. Resultó un momento tenso y la reacción del jugador se trasladó a un espeso ida y vuelta con el umpire.

Durante el segundo set, Medvedev estalló de bronca al perder un punto y rompió su raqueta contra el suelo. Mientras todos esperaron que la cambiara, el ruso decidió seguir jugando en esas condiciones. Luego la cambió y ahí comenzaron los silbidos de la gente.

Luego llegaron los abucheos y ahí el número tres del mundo se acercó al árbitro y le avisó que no iba a volver a jugar hasta que los gritos se terminaran. “Ellos silban y yo no voy a jugar así. Son estúpidos, dejen de silbar mientras juego. No hice nada para que me silbaran”, le dijo Daniil al juez, que le pidió silencio a la gente.

Daniil Medvedev tuvo un partido complicado y luego fue eliminado (AP Foto/Heinz-Peter Bader)

Medvedev se sentó y le hizo un gesto al público moviendo sus brazos. Fue una reacción irónica hacia los espectadores y luego volvió a cruzar unas palabras con el juez hablando en francés. Dos veces amagó con volver a la cancha y retrocedió, lo que hizo enojar aún más a la gente.

En ese momento el segundo parcial estaba igualado 5-5 y Medvedev había perdido el primero 6-3. Fue ahí cuando comenzaron las especulaciones, ¿fue un genuino enojo del ruso? ¿O lo hizo para enfriar el encuentro ante la superioridad del búlgaro?

Más tarde se decidió a volver para continuar el partido. Venció en el segundo set, pero en el tercero cayó y perdió el encuentro. Fue eliminado en su debut en este torneo en el que tuvo la chance de disputar el número uno del ranking.

En la conferencia de prensa le preguntaron sobre el tema y esgrimió que “no hice nada, solo estaba revisando mis uñas así, no fue más que eso. ¿Por qué le haría eso al maravilloso público de París? Yo no sabía por qué me abucheaban así que no quise jugar”, aseveró. ”No voy a decir nada, hay torneos a los que me gustaría volver, pero acá tengo problemas con el público. No tengo nada que decir en contra de ellos, solo espero que eso cambie”, añadió.

“Juego mucho mejor en Bercy cuando no hay público”, dijo en tono de broma Medvedev al recordar el título que obtuvo en del Masters 1.000 de París en 2020 en plena pandemia de COVID-19. “Esa fue la única vez que gané el torneo”, concluyó.

Por otro lado, hubo presencia argentina en la capital francesa. Francisco Cerúndolo (21°) venció a Casper Ruud (8°) por 7-5 y 6-4, y avanzó a los octavos de final, donde jugará este jueves contra el polaco Hubert Hurkacz (11°), desde las 9.50. En tanto que Tomás Etcheverry (31°) perdió 6-3 y 6-2 contra Novak Djokovic (1°) y quedó eliminado.