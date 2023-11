Hinchas de Boca Juniors denunciaron robos y golpes en Brasil y desde la Embajada advirtieron sobre una “tensión creciente”

Hinchas de Boca Juniors que fueron agredidos en Brasil

El pasado domingo, la barra brava del Fluminense había convocado a atacar a los hinchas de Boca Juniors que viajen a Río de Janeiro, agresión que se concretó el lunes, cuando un grupo de torcedores locales agredió a unos 30 argentinos que ya llegaron a la ciudad carioca. Ocurrió en la tarde, cuando en una de las playas se vieron los hechos de violencia que terminaron con heridos entre los simpatizantes del equipo xeneize. Tras estos episodios crece el estado de tensión de cara a la final de la Copa Libertadores de este sábado en el Estadio Maracaná, desde las 17 horas.

Te puede interesar: La pelea entre dos jugadores de Fluminense a días de la final de la Copa Libertadores contra Boca

“Emboscaron y lastimaron a varios hinchas de Boca en la zona de Copacabana”, informó el periodista Martín Arévalo en sus redes sociales. “Hinchas de Fluminense les pegaron y robaron a familias Argentinas de Boca”, publicó otro periodista, Leandro Aguilera. Ambos postearon fotos y un video en los que se los ve a los argentinos que sufrieron las agresiones.

“Nos cagaron a palos. Me robaron el celular. Éramos 30 y vinieron con reposeras a la playa a rompernos la cabeza”, contó uno de los hinchas, Pablo Moulia, quien subió una historia de Instagram con una foto del golpe que recibió en la cabeza.

Te puede interesar: La impactante cifra que podrían embolsar Boca Juniors y Fuminense si ganan la Copa Libertadores: cuánto dinero lleva acumulado cada uno

Ante esta situación, Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, sostuvo en las últimas horas que “hay una expectativa enorme y una tensión creciente” por el partido e hizo un especial llamado de atención al comportamiento de los hinchas “xeneizes” debido a que “la Policía tiene tolerancia cero” ante determinadas circunstancias.

“Estamos siguiendo muy cerca todo lo que es el aspecto preventivo para esta gran final”afirmó en diálogo con Télam Radio. El ex gobernador bonaerense hizo hincapié en advertir a los hinchas de Boca para que “se abstengan de provocaciones, que no respondan y no realicen insultos o expresiones sobre aspectos de religión u orientación sexual. Son delitos que no están sujetos a fianza alguna”, remarcó.

Te puede interesar: El jugador que se metió “por la ventana”, los dos acompañantes y la duda de Almirón: Boca confirmó la lista para jugar contra Fluminense

De igual modo, recomendó que “se abstengan de comprar entradas en las adyacencias del estadio, porque habitualmente las organizaciones criminales falsifican las entradas y las venden en la playa o en las inmediaciones”.

“Hay una expectativa enorme, una tensión creciente, que tiene que ver con toda esta historia, la tradición de esta rivalidad y también con la sangre en el ojo, obviamente, lo que fue la definición de la Copa América y el Mundial (de Qatar)”, expresó Scioli sobre las dos consagraciones del seleccionado argentino.

La atención a los heridos en Copacabana

Con relación a la agresión, Scioli sostuvo que uno de los detenidos por el ataque “tiene graves antecedentes penales”. Entre las personas heridas hubo mujeres y todos debieron ser atendidos en la guardia de un hospital. Luego también circuló un video en las redes sociales en el que se ve cómo los seguidores del Fluminense se burlan de lo que les robaron a los hinchas de Boca Juniors.

A falta de cinco días para el encuentro, el estado de alerta se incrementó en la ciudad carioca, que espera la presencia de una multitud de hinchas de Boca Juniors. Solo 25 mil tendrán acceso al recinto y el resto deberá agruparse para seguir el partido desde otro lugar y habrá que ver cómo hacen para preservar su seguridad.

Hinchas de Fluminense se burlan tras robarles y golpearles a los hinchas de Boca Juniors

Esta final tiene la particularidad de jugarse en el Maracaná, el mismo estadio que utiliza el Flu en sus partidos de local por el torneo estadual carioca y el Brasileirao. Si bien no tendrá más público que Boca Juniors, en las afueras será de alto riesgo la presencia para los hinchas argentinos.

El hincha de Boca que sufrió un golpe en su cabeza (@pablomoulia)

En cuanto a lo deportivo, Boca Juniors se entrenó ayer, lo hará hoy por la mañana y por la tarde emprenderá vuelo hacia Brasil. Allí continuará con su preparación de cara al partido más importante en un lustro para el club de La Ribera, que busca su séptima Copa Libertadores y el Fluminense, su primera estrella en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.