“No estaba en el guión”: el golpe de Francis Ngannou que sorprendió a Tyson Fury y amenazó con quitarle la victoria en la Pelea del Año

El británico se llevó el combate por decisión dividida

Este sábado, Francis Ngannou estuvo a un paso de hacer historia en la Pelea del Año. El ex campeón de UFC derribó al boxeador británico Tyson Fury en su primera pelea dentro de un cuadrilatero, pero el dueño del cinturón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (el título no se puso en juego) se repuso a ese golpe en la capital de Arabia Saudita, Riad, para quedarse con el combate por decisión dividida.

Luego de llevarse el triunfo en las tarjetas (94-95; 96-93; 95-94), Fury se mostró sorprendido frente a su contrincante de turno: “Eso definitivamente no estaba en el guión. Francis es un gran luchador. Es fuerte, es un gran pegador y mucho mejor boxeador de lo que pensábamos que sería”. En la previa, se creía que iba a ser una victoria cómoda del europeo, ya que Ngannou nunca se había estrenado en la arena del boxeo profesional, pero el camerunés sorprendió a los especialistas con su actuación.

Mike Tyson, que entrenó a Francis Ngannou, no se perdió le pelea ante Tyson Fury (REUTERS/Ahmed Yosri)

El camerunés de 37 años llegó al ring acompañado de una presencia estelar, como lo fue Mike Tyson. El ex campeón mundial de peso pesado observó bien de cerca el momento que estremeció al mundo del deporte por algunos segundos. En el tercer round, Francis Ngannou aprovechó el intercambio de golpes para hacer valer el status del golpeador más fuerte del planeta. Un gancho de izquierda lo tiró a Tyson Fury contra la lona e, inmediatamente, se acercó a su posición para realizar un repiqueteo breve ante el pedido del juez para que se aleje.

Un poco aturdido, Fury dejó atrás la cuenta para retornar al ruedo y, a pesar de volver a tambalearse en el cuarto round, recuperó el aliento. Su mejoría concluyó en un gran derechazo en la siguiente manga, aunque su contendiente se mantuvo en plenitud de manera brillante. Ya en el séptimo, parecía que el Rey de los Gitanos volvía a tropezar en el cuadrilátero, pero solo se trató de un resbalón.

Tyson Fury celebra con su cinturón después de ganar el título de peso pesado de la WBC contra Francis Ngannou (REUTERS/Ahmed Yosri)

Luego de cumplir los diez rounds, la decisión de los jueces se hizo presente en una velada que tuvo la presencia de Cristiano Ronaldo, quien fue titular para Al-Nassr este sábado y dio una asistencia en la victoria 3-1 sobre Al Feiha por la Saudi Pro League. Vale destacar que CR7 le había obsequiado al perdedor un reloj de su propia marca fabricado por la joyería estadounidense Jacob & Co. y valuado en USD 134.000. Ambos son amigos desde la llegada del jugador al país árabe.

Tiempo atrás, el peleador había arrojado su mirada sobre el posible salto de disciplina y, el mismo día de uno de sus últimos combates en UFC, el 22 de enero de 2022 en el Honda Center de Anaheim, California, manifestó: “No tengo claro qué pasará, pero el boxeo es algo que sin duda quiero hacer”. Más allá del resultado, su carta de presentación no pudo ser mejor.

El momento en el que Francis Ngannou derriba a Tyson Fury. Finalmente, el camerunés perdió la pelea por puntos y en fallo dividido (Getty)

A más de un año de esas declaraciones, el protagonista analizó su estreno: “Podemos volver a ejecutarlo y estoy seguro de que mejoraré. Este fue mi primer combate de boxeo. Fue una gran experiencia”. Y cerró no queriendo entrar en polémicas sobre el resultado final: “No voy a dar ninguna excusa, sé que me quedé corto. Pero voy a regresar y trabajar más duro”.

En las peleas preliminares, Fabio Wardley venció a David Adeleye por nocaut técnico (TKO) en el séptimo round, estuvo en juego el título británico de peso pesado; Joseph Parker hizo lo propio ante Simon Kean (TKO en el tercer round), Martin Bakole a Carlos Takam (TKO en el cuarto round); y Arslanbek Makhmudov a Junior Anthony Wright (TKO en el primer round).