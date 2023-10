En pleno conflicto con Boca, Sebastián Villa aceptó una peculiar oferta para volver al fútbol

Sebastian Villa de jugar en Boca Juniors a jugar en la Kings League, y todo esto en un lapso de algunos meses.

El conflicto sordo entre Boca Juniors y Sebastián Villa se sostiene: el delantero tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero se encuentra apartado del plantel luego de haber sido condenado por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés. Además, afrontará un juicio por violación. Tuvo ofertas que no satisfacieron las necesidades del Consejo de Fútbol; una de ellas, la más importante, del Kasimpasa de Turquía, que intentó contratarlo como jugador libre, pero luego retrocedió ante los conflictos legales que podía enfrentar.

Pues bien, el delantero, de 27 años, anunció que volverá a jugar, en un contexto particular. En un local nocturno, y en medio de una entrevista en una transmisión de streaming con su amigo WestCOL, reveló que será parte del equipo West Santos, del citado influencer y de Arcángel, en el desembarco en América de la Kings League, el certamen de fútbol 7 con reglas excéntricas que crearon Gerard Piqué e Ibai Llanos.

“Papi, tengo un equipo en la Kings League, ¿estás listo?”, aguijoneó el streamer al atacante. “Claro, ¿a dónde está el contrato? Ya estoy activo, papi. Vamos. Para qué hacerla larga”, devolvió su compatriota con seguridad.

Al tratarse de una competición por fuera de la órbita de FIFA, Villa aceleró para ser parte y mantenerse en forma: Argentina, en tanto, tendrá un equipo representante bajo la tutela del influencer Jero Freixas. La noticia del emprendimiento al que se incorporará el delantero no quita que no pueda generar nuevos roces con el Xeneize a partir de lo que indique el vínculo que rubricó con el club. Vale recordar que la cláusula de salida asciende a 40 millones de dólares y recién quedaría en condiciones reales de negociar directamente con otra institución desde el 1° de julio de 2024.

Luego de la decisión que tomó Boca a raíz de la condena, Villa se entrenó apartado del grupo, hasta que tomó sus pertenencias del Predio de Ezeiza y no volvió a presentarse. Por el contrario, apareció en España practicando con un club del ascenso dirigido por el ex futbolista argentino Leonel Gancedo. Asesorado por sus abogados, el jugador entendió que con las exclusiones en las citaciones le estaban limitando el derecho al trabajo y se consideró en libertad de acción. Desde ese momento, comenzó un proceso de hallar un equipo que le abriera las puertas en el exterior. Mientras tanto, en el Xeneize lo demandaron por incumplimiento de contrato.

Tras unos días en Las Palmas (Canarias), Villa viajó a Turquía y se reencontró con un ex compañero de Boca como Óscar Romero, que firmó para el Pendikspor después de rescindir en la Ribera. A la espera de un guiño del Kasimpasa de la Superliga turca, el ex Deportes Tolima disfrutó de algunas noches en Estambul y su contratación pasó de estar en suspenso a caerse definitivamente. En medio de sus apariciones esporádicas en las redes, el Consejo intentó liberar su cupo de extracomunitario para reforzar al plantel de Almirón, pero esos intentos no surtieron efecto.

En septiembre retornó al país por algunos trámites personales y ahora volvió a ser noticia por su incorporación a la Kings League. ¿Aceptará la aventura el equipo dueño de su pase?