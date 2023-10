El emotivo video que difundió Liga de Quito antes de la final de la Copa Sudamericana con la aparición del Patón Bauza

La aparición del Paton Bauza en el video de la Liga de Quito

Liga de Quito recibió un impulso muy emotivo a horas de disputar la final de la Copa Sudamericana contra Fortaleza de Brasil en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Uruguay. En un video con distintas personalidades destacadas de la historia del club ecuatoriano dijo presente el Patón Bauza, el entrenador que los llevó a lo más alto.

“Ellos supieron dejar el nombre de Liga en lo más alto y les hicieron llegar su mensaje de apoyo a los jugadores albos. ¡Las Gloria de Liga se hacen presentes en el día de una nueva final internacional!”, indicaba el tuit que contenía una producción que protagonizaron, entre otros, el goleador argentino Claudio Bieler (jugó en Liga durante 2008/09) o el entrenador uruguayo Jorge Fossati (2003/04 y 2009).

Sin embargo, todos los comentarios se quedaron con la aparición sobre el final de Edgardo Bauza, que hace dos años anunció su retiro de la profesión y luego se conoció que estaba enfrentando una enfermedad neurodegenerativa. Acompañado por sus familiares, que gritan “¡vamos Liga!”, el DT argentino sonríe en los breves segundos que dura la aparición. “Qué hermoso ver al profe Bauza”, escribió un usuario como respuesta. “Por el Patón, vamos Liga”, se sumó otro. “Bauza al final del video se me salió una lágrima. Él trazó el camino de gloria internacional gracias patón querido”, se emocionó un fan.

El Patón, de 65 años, es uno de los personajes más importantes en la historia del club de Quito. Estuvo entre 2006 y 2008, pero luego retornó para permanecer desde 2009 hasta 2013, con una breve estadía en Al-Nassr de Arabia Saudita en el medio. Ganó dos veces la Serie A ecuatoriana, pero la corona más importante fue la Copa Libertadores 2008 y luego alzó la Recopa Sudamericana 2010.

Bauza apareció acompañado por su familia

A mediados del 2022, Maximiliano Bauza, hijo del Patón, dio detalles sobre la enfermedad que afecta a su padre: “Lo más importante que quiero que se sepa es que mi viejo está bien, está contenido, está tranquilo. Lo estamos cuidando, sobre todo Marisa (su actual pareja), que está con él allá. Él se queda en Quito. Quiero que se queden tranquilos que él está bien, está cuidado. Obviamente está totalmente fuera del ruedo y atravesando esto”.

Meses más tarde, brindó más información en otra entrevista: “Fue como marcan los libros lo que le pasó. Cuando él terminó de trabajar en Central pensamos en ir al médico porque veíamos algunas actitudes raras. Fue un año y medio de consultas y estudios hasta que le dieron el diagnóstico. Cambió mucho a los 6 ó 7 meses que dejó de trabajar. Lo último que afectó esta enfermedad es el razonamiento. Fueron pasando algunas cosas”.

Y agregó sobre el tema: “Ya es complicado que tenga lucidez, casi no se puede tener una conversación fluida ni nada de eso. Te cambia la personalidad de arranque. Nos dimos cuenta con comentarios que hacía y cosas así. Quisimos ver qué le pasaba y nos lo dijeron un tiempo después. No es que te sacan sangre y te dicen ‘es esto’. Hoy la enfermedad está más avanzada y, como toda enfermedad degenerativa, va teniendo algunas complicaciones pero lo importante es que está tranquilo y cuidado”.

Cuando se conoció la enfermedad neurodegenerativa que tenía a maltraer al entrenador, fue su histórico ayudante José Camello Di Leo el que también se expresó sobre el tema: “Son etapas diferentes. De arranque, estaba acá en Argentina, podía hablar. Ahora estamos en una etapa donde es necesario forzarlo a que se acuerde, o no. También pasa que por ahí estoy con él y termino lastimándome, porque es como que se está forzando. No tiene sentido. No me gusta eso, tener que forzarlo. No es Alzheimer como decían. Sino otra cosa. Lo hace estar alejado de la realidad”.