San Lorenzo abre la jornada de sábado ante Belgrano por la Copa de la Liga: toda la agenda del día

Los cinco partidos del sábado en la Copa de la Liga

Este sábado hay una jornada de súper acción en la Copa de la Liga con la lucha por el ingreso a las copas y la pelea por evitar el descenso entrelazadas dentro de los cinco partidos que alumbran la segunda fecha del campeonato.

SAN LORENZO VS. BELGRANO

Con Bareiro, San Lorenzo se mide a Belgrano

San Lorenzo recibirá a Belgrano en el Estadio Pedro Bidegain con la meta en engrosar su registro como el tercer equipo con más puntos logrados en el año en la Tabla Anual ante un rival que acaricia los pasajes a la Copa Sudamericana. Desde las 14:30 con televisación de ESPN Premium y arbitraje de Darío Herrera.

Tras la eliminación ante San Pablo por la Copa Sudamericana, el Ciclón de Rubén Darío Insua apunta todos los cañones al ámbito doméstico. Su estreno ocurrió con un triunfo ajustado por 1-0 ante Lanús en el estadio del Granate por la Zona 2, donde es uno de los cinco equipos con tres unidades. La buena noticia pasa porque Adam Bareiro seguirá en la institución luego de rechazar una oferta del Al Tai de Arabia Saudita.

Por otro lado, los dirigidos por Guillermo Farré deben sumar puntos para asegurar la permanencia y una victoria lo hará superar a Godoy Cruz para adueñarse del 10° lugar, último que brinda boleto a la Sudamericana 2024. Sin Vegetti, el Pirata encontró su reemplazante rápidamente en Lucas Passerini, quien anotó los dos goles de su equipo en el 2-1 ante Estudiantes en Barrio Alberdi.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Ruben Darío Insua.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Matías Moreno, Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Matías Marin, Facundo Lencioni; Lautaro Pastran y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 14:30

Estadio: Pedro Bidegain

TV: ESPN Premium

ESTUDIANTES VS. UNIÓN

Unión viaja a La Plata para enfrentarse a Estudiantes

Choque de opuestos en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la Zona 2. Estudiantes se medirá a Unión con la cabeza puesta en el cruce de este martes por Copa Sudamericana. Enfrente tendrá un rival comprometido con el descenso. Desde las 16:30 con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TNT Sports.

El Pincha está obligado a ganar después de su traspié ante Belgrano en Córdoba, ya que de hacerlo desplazará a Boca Juniors del último lugar clasificatorio a la Copa Libertadores 2024, a la espera de que Xeneize visite a Sarmiento. A pesar de esa necesidad, el entrenador Eduardo Domínguez podría rotar al equipo para reservar energías en remontar la serie ante Corinthians (0-1 en Brasil).

Con cinco empates y una victoria en los últimos seis partidos, el Tatengue llega a La Plata con la urgencia de sumar para alejarse de los últimos lugares. Su trayecto a Buenos Aires se dará en el marco de estar a tres unidades de bajar a la Primera Nacional por Tabla Anual.

Probables formaciones:

Estudiantes: Mariano Andújar; Eros Mancuso, Juan Cruz Guasone, Federico Fernández, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar, Deian Verón; Franco Zapiola, Matías Godoy y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán; Kévin Zenón, Joaquín Mosqueira, Enzo Roldán; Mauro Luna Diale, Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 16:30

Estadio: Jorge Luis Hirschi

TV: TNT Sports

TALLERES VS. HURACÁN

Huracán busca salir del fondo ante Talleres

El Estadio Mario Alberto Kempes albergará un duelo con objetivos disimiles en la Zona 1. Huracán viajó a Córdoba para enfrentar a Talleres desde las 19 con el arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de ESPN Premium.

La T viene de ser el subcampeón de River Plate en la Liga Profesional y en el último semestre coloca en sus objetivos la Copa de la Liga y la Copa Argentina. El segundo equipo con más puntos del año se asienta en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2024 y buscará lograr puntaje ideal luego de vencer en el estreno a Gimnasia por 3-0 en el Bosque.

En otro sentido, el aura de Diego Martínez cambió todo a su paso en el Globo. Con el arribo del entrenador, el equipo pasó de no ganar en 15 partidos a cosechar cuatro victorias consecutivas. Aunque sigue en la pelea por la pérdida de categoría, los arribos de Ignacio Pussetto y Joel Soñora prometen darle un salto de calidad al plantel.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Juan Rodríguez, Juan Portillo; Matías Gómez, Ulises Ortegoza; Luis Angulo, Valentín Depietri, Ramón Sosa; Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Carrizo, Guillermo Benítez; Joel Soñora, Williams Alarcón, Héctor Fértoli; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Franco Alfonso. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 19

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: ESPN Premium

NEWELL’S VS. LANÚS

Lanús visita a Newell’s en Rosario

Newell’s y Lanús protagonizarán un cruce con vinculación directa en la pelea por las copas internacionales. El partido correspondiente a la Zona 2 de la segunda fecha iniciará a partir de las 19 en el Estadio Marcelo Bielsa con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports.

A cargo de Gabriel Heinze, la Lepra acumula dos victorias en la última docena de compromisos con el agregado de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Corinthians. Viene de vencer 2-0 a Central Córdoba como local.

Su rival de turno arriba a Rosario con su entrenador, Frank Darío Kudelka, resistido por los hinchas después de la caída 1-0 ante San Lorenzo, a pesar de ser el quinto club con más unidades de 2023 y hallarse a dos puntos del ingreso directo a la Libertadores 2024.

Probables formaciones:

Newell’s: Lucas Hoyos, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Facundo Mansilla, Armando Méndez, Juan Sforza, Iván Gómez, Angelo Martino o Ramiro Sordo, Cristian Ferreira; Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Lanús: Alan Aguerre; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale o Diego Braghieri, Juan Manuel Sánchez Miño; Raul Loaiza, Felipe Peña Biafore, Lautaro Acosta o Matías Esquivel; Augusto Lotti, Leandro Díaz y Pedro De la Vega. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 19

Estadio: Marcelo Bielsa

TV: TNT Sports

TIGRE VS. RACING

Tigre recibe a Racing en Victoria

El duelo con Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores tiene relación relación directa a lo que suceda con Racing en su expedición a Victoria ante Tigre. Desde las 21:30 en el Estadio José Dellagiovanna con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium.

La Academia no puede desatender el plano local porque no está en puestos de clasificación a ninguna copa internacional de 2024. Más allá de esta exigencia, Fernando Gago podría ubicar en cancha un once alternativo para preservar a sus jugadores en la antesala al compromiso de este miércoles ante el Xeneize por un lugar en las semifinales del torneo continental.

A diferencia de ese presente, el Matador busca recuperarse de la derrota ante Sarmiento en Junín con la meta en alejarse de los últimos puestos, ya que actualmente está a seis puntos del descenso por Tabla Anual.

Probables formaciones:

Tigre: Santiago Rojas; Martín Garay, Robert Rojas, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; José Paradela, Sebastián Prediger, Lucas Menossi; Alexis Castro, Juan Cruz Esquivel y Tomás Badaloni. DT: Juan Manuel Sara.

Racing: Gabriel Arias o Matías Tagliamonte; Gastón Martirena, Santiago Quirós, Emiliano Insúa; Agustín Almendra, Santiago Vera, Nicolás Oroz, Ignacio Galván; Juan Fernando Quintero, Tomás Pérez y Baltasar Rodríguez. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 21.30

Estadio: José Dellagiovanna

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones:

