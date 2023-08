Juan Marconi, vicepresidente de Independiente: “La gestión deportiva en estos 10 meses es mala”

Marconi reconoce que la gestión deportiva en Independiente es mala

Independiente atraviesa una situación crítica en la que lucha por la permanencia en Primera División. Le restan trece finales en la fase de grupos de la Copa de la Liga que con las que cuentan para la tabla anual y los promedios. En la primera de las nóminas es en la que está más comprometido y este jueves su vicepresidente, Juan Marconi, reconoció de forma pública que la gestión deportiva en estos diez meses fue mala.

Marconi asumió en octubre de 2022 luego de que la agrupación que integra ganara las elecciones y lograron dejar atrás ocho años de la conducción de Hugo y Pablo Moyano. “Desde lo futbolístico califico a esta gestión como mala, la tabla lo indica. Si tengo que hablar de renovaciones y cuidar el patrimonio, es buena. No hay día ni noche que no piense en empatizar con el enojo de la gente de Independiente por este momento”, admitió el periodista en una entrevista radial con Puede Pasar en D-Sports Radio.

“Uno tiene que ser autocrítico. En gran parte la atención se la lleva el fútbol, en donde estamos totalmente en deuda. Cuando llegamos el club estaba totalmente destruido por las deudas. La participación del socio fue fundamental”, agregó el dirigente.

Marconi habla sobre la lucha de la permanencia y la gestión general

“El enojo de los socios es entendible por lo deportivo. En lo financiero y administrativo estamos ordenando las cosas al igual que en lo institucional. Me baso en decir la verdad: hemos cometidos errores, sobre todo en lo futbolístico. Y hemos tenido aciertos en lo administrativo”, subrayó.

Sobre la reciente contratación Carlos Tevez como entrenador, indicó: “Llegó a Independiente para pensar en grande. Ahora hay por delante 13 finales. No dejo de ser hincha y lo sufro como cualquiera. Hay esperanzas en salir de este mal momento futbolístico”.

Marconi acompañó el año pasado a la postulación de Fabián Doman, que fue elegido presidente, pero en marzo de este año renunció. Néstor Grindetti asumió en su lugar, pero debido a sus funciones como intendente de Lanús y electo candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, es posible que solicite una licencia en su cargo. De confirmarse, Marconi es el que sigue en la línea sucesoria para tomar el mando.

Marconi apuesta a la conducción de Tevez para estas 13 finales en la lucha por la permanencia (@Independiente)

Al ser consultado sobre la posibilidad de agarrar la presidencia del club, respondió: “Hay que ver qué decisión toma Néstor. Al día de hoy es el presidente del club. No hay nada oficial. Yo sigo cumpliendo el rol para el cual fui elegido por los socios. Más allá de que se nombró la posible situación de la licencia, nosotros hoy trabajamos para mejorar”.

Acerca de las incorporaciones, ratificó los truncos intentos por Carlos Izquierdoz, pese al gran interés de Tevez. “Se hizo el intento tiempo atrás. No se pudo porque para Gijón es importante. Otros clubes argentinos lo quisieron y no se pudo traer. Cuando Carlitos nos planteó la chance se hizo lo posible y no se pudo dar. Es una frustración para todos nosotros”. Y añadió: “Por Cali se hizo una propuesta, faltó dar un paso más. Nos acercamos al jugador, al entorno de él, y se hizo todo lo que se tenía que hacer. Pero no pudo salir de España”.

“Carlitos Tevez tenía otras alternativas para el puesto de defensor, una vez que no puede llegar Izquierdoz, estamos esperanzados en su gestión, aunque sabemos que estamos en una situación complicada, para empezar a salir”, dijo el vicepresidente del Rojo y apuntó: “En el caso de Mingo (Blanco) es un deseo que tenemos. Sabemos que, de venir a Argentina, llegará a Independiente. Él está en plena competencia. Veremos si dan los tiempos para que se pueda dar su llegada”.

En el último partido como director técnico de Ricardo Zielinski, el sábado pasado Independiente cayó 1-0 frente a Colón en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Este domingo Tevez debutará ante un rival directo en la pelea por mantenerse en la élite. Desde las 19 recibirán a Vélez y será un duelo con aire de final. Hace diez años el Rojo descendió a la Primera Nacional y ahora lucha por no repetir esa historia.

