Comienza el Mundial de básquet: todo lo que tenés que saber para disfrutarlo aunque no juegue Argentina

Rudy Fernández, manteado por sus compañeros de la selección española (EFE)

Para Argentina es el dolor de ya no ser… De no pertenecer. De no estar en este Mundial, por primera vez en 41 años, luego de aquella fatídica noche del 28 de febrero, cuando la Selección perdió con República Dominicana en casa y se quedó sin poder estar en la máxima cita que se disputará en Japón, Indonesia y Filipinas. Pero, para el resto de los 32 países que estarán en este nuevo torneo que comienza este viernes, es todo ilusión. Con distintos objetivos, pero la misma expectativa de hacer la mejor competencia posible. Y en esta nota te vas a enterar de todo lo que tenés que saber, grupo por grupo, con los candidatos, los favoritos en las apuestas, las figuras de cada equipo, las ausencias notables y los partidos que podrás seguir por TyC Sports y DirecTV Sports, los dos canales que televisarán el torneo.

Grupo A

Se disputará en el Smart Araneta Coliseum en Quezon City, Manila, la capital de Filipinas, un país donde el básquet es su deporte más popular. El favorito es Italia, un país que ha recuperado parte del poder en su competencia interna (la Lega) y tiene varias figuras en el exterior. Dirigida por el excéntrico Gianmarco Pozzecco, ex jugador, la Azzurra estuvo cerca de meterse en la pelea por medallas en el Europeo del año pasado. Francia le ganó en cuartos luego de haber eliminado a la Serbia de Nikola Jokic en octavos. Luigi Datome, Nicolo Melli, Achille Polonara, Giampaolo Ricci y Stefano Tonut tienen calidad y se conocen bien, llevan muchos años jugando juntos. Además, Simone Fontecchio, el NBA de Utah Jazz, y Marco Spissu se han reafirmado como líderes de un equipo que sumó victorias ante Grecia y Serbia en su preparación. Nunca se ha subido a un podio a nivel mundial, pero ahora tiene con qué soñar, pese a las bajas de Danilo Gallinari y Paolo Banchero, quien coqueteó con jugar con Italia pero se decidió por representar a Estados Unidos.

Pero, claro, los italianos no la tendrán tan sencilla de entrada porque enfrente tendrá, en primer término, a la Dominicana de nuestro Che García. El bahiense, que fue echado por Argentina en agosto tras un acto de indisciplina que la dirigencia nunca quiso aclarar ni explicar, fichó con los caribeños pocas semanas después y los condujo al Mundial, tomando revancha de su nación, justamente, a fin de febrero, cuando le ganó en el Poli marplatense y lo dejó sin Copa del Mundo. Para esta cita máxima logró convencer a Karl Anthony Towns, la figura de Minnesota Timberwolves que siempre amagó con jugar para su país pero recién lo hizo ahora. Eso fortalecerá a un base interesante de jugadores que sorprendió a la Albiceleste incluye a Lester Quiñones, Eloy Vargas, Jean Montero, Víctor Liz, Angel Delgado y LJ Figueroa. Las ausencias notables son las de los otros NBA del país, Al Horford y Chris Duarte, quienes podrían haber potenciado más el sueño dominicano.

En ese grupo también estará el local, con Jordan Clarkson, el NBA de Utah con raíces filipinas que será la estrella de un equipo aguerrido, que juega a alto ritmo y puede complicar, sobre todo porque en su casa asoma como muy fuerte. Kai Sotto, que estuvo en la liga de verano de la NBA, Dwight Ramos y Justin Brownlee lo acompañan. Angola, el subcampeón africano dirigido por el español Pep Claros, cierra el grupo. Un equipo que siempre amenaza con su capacidad atlética y potencia, pero rara vez concreta. Veremos qué tiene para ofrecer.

Karl Anthony, el dominicano es una de las figuras del mundial. Credit: Matt Krohn-USA TODAY Sports

Grupo B

Se disputará también en el estadio Smart Araneta, en Manila, con Serbia como el candidato a ser primero, aunque más por historia y por cierta debilidad del resto. La potencia mundial tiene presión pero a la vez sufrirá las bajas, especialmente la de Nikola Jokic, el mejor jugador del mundo que decidió descansar luego de ser la gran figura del campeón de la NBA. Tampoco estarán Micic y Kalinic, por lo que necesitará más funcionamiento colectivo y un alto nivel de las otras figuras, en especial Bogdanovic, Jovic, Nedovic y Simanic. Hace años que la selección balcánica no está a la altura de su historia: falló en 2019, en China, cuando terminó quinta tras ser eliminada por Argentina, no no estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio y cayó en octavos de final del Europeo el año pasado cuando era un claro candidato al título.

Debutará este viernes con China, que nacionalizó al NBA Kyle Anderson -el ex compañero de Manu Ginóbili en los Spurs ahora se llama Li Kaier- y tiene a las torres Zhou Qi (2m18) y Wang Zhelin (2m13), junto a Zhou Peng, Zhao Rui y Sun Minghui, nombres importantes de un equipo formado desde la defensa. La última puesta a punto la hizo en Europa y sumó rodaje. No será el único que buscará sacarle el lugar de privilegio a Serbia.

Puerto Rico también puede soñar con eso, dependiendo de cómo funcione como equipo. Tiene la base formada en USA en la que sobresalen Tremont Waters, Ismael Romero, Christopher Ortiz y George Conditt. Se quedó sin el NBA José Alvarado, ya que una lesión en su pierna no le permitió recuperarse a tiempo.

El grupo lo completa Sudán del Sur, un país nuevo, que se independizó recién en 2011, en gran parte gracias a la labor de Manute Bol -aquel ex NBA de 2m31 que dio parte de su tiempo, dinero y salud para lograr el hito antes de fallecer- y se sorprendió a todos con esta veloz primera clasificación. El ex NBA Luol Deng dirige la Federación del país africano y también ejerció de técnico, que tuvo un récord de 11-1 apoyados en Nuni Omot, Kuany Ngor Kuany y Majok Deng.

Grupo C

Se disputará también en Manila, Filipinas, en el Mall of Asia, con Estados Unidos como su gran atracción. La selección, dirigida por Steve Kerr, viene de ser campeona olímpica en Tokio, pero en el anterior Mundial, en 2019, tuvo un gran fracaso al salir séptimo. Siempre lleva mejores equipos, con mayores figuras, a las citas olímpicas y esta será la excepción, aunque el plantel armado tiene nombres importantes, arrancando con Jalen Brunson -estrella de los New York Knicks-, Anthony Edwards -de Minnesota-, Brandon Ingram -de New Orleans- y Mikal Bridges -de los Nets-. Pero no son los únicos. Los 12 son NBA, con roles importantes en sus equipos. Eso sí, no tienen la experiencia en FIBA, algo que puede ser importante en los juegos ante potencias.

Anthony Edwards, una de las figuras de Estados Unidos. Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports

En la zona le tocó Grecia, una potencia y un rival siempre peligroso, pero que en este caso sufrirá ausencias importantes, como le pasó a Serbia. No estará Giannis Antetokounmpo, su gran figura, tampoco Calathes y Sloukas. Kostas Papanikolaou es su líder, complementado por Thomas Walkup, Ioannis Papapetrou, Giannoulis Larentzakis y Georgios Papagiannis. Nueva Zelanda, que supo ser cuarta sorprendiendo a todos en el Mundial 2002, tiene a Pero Cameron como entrenador, aquel ala pivote que fue clave en aquella gesta en Indianápolis. No la tiene fácil para estar entre los dos que avanzarán de ronda. Peor parecen las chances de Jordania, que tiene al NBA Hollis-Jefferson, pero poco más para dar el golpe. Busca la primera victoria en un Mundial.

Grupo D

Lituania, tercero en 2010, cuarto en 2014 y tres veces campeón de Europa, arranca como el favorito en Manila, con las presencias de Valanciunas, Jokubaitis, Kuzminskas, Motiejunas y Brazdeikis. Perdió a Domantas Sabonis, figura de los Sacramento Kings de la NBA que tuvo una lesión, y eso le costará pensando en más que pasar la zona.

Ojo con Montenegro que le buscará competir con Nikola Vucevic (NBA de los Bulls) como estrella. También tiene a Bojan Dubljevic, capitán del Valencia Basket, y a Kendrick Perry, base de Unicaja, que pone electricidad a la nación con la media de altura mayor del mundo. Nemanja Radovic y Vladimir Mihailovic son dos que complementan al tridente balcánico.

Veremos qué cara ofrece México, siempre duro con Jorge Gutiérrez, Paul Stoll, Paco Cruz y el hijo de argentinos, el pivote Daniel Amigo. Le sobre veteranía y le falta altura y peso interior, ya sin Gustavo Ayón. Egipto llega al Mundial con un plantel basado en la experiencia de Amr Elgendy, Youssef Aboushousha, Yusef Shehata, Assem Marei y Anas Mahmoud, a pesar de que su técnico, el canadiense Roy Rana, haya trabajado en la cantera. El campeón del mundo Sub-19 en 2017 con Canadá, precisamente en Egipto, conoce bien ese trabajo de base y de ahí alistó al escolta Karim Elgizawy.

Patty Mills intentará liderar a Australia al título. REUTERS/Molly Darlington

Grupo E

Puede ser el mejor y más parejo de todos los grupos, a disputarse en el Okinawa Arena japonés. Australia, potencia desde hace décadas, es el gran candidato a ganarlo, con una base sólida, que viene junta hace años y ahora tiene la sangre joven de sus NBA. Patty Mills y Joe Ingles son sus líderes, en el vestuario y en la conducción del juego, pero Josh Gidey, Thybulle y Josh Green son una bomba. Claro candidato a medalla y, por qué no, soñar con el título, si todos los planetas se alinean. Hace rato que amenaza con algo grande, en esta edición sentirá las bases del NBA Jock Landele y Dellavedova.

Alemania, que viene de sorprender a todos en el último Europeo al ser medalla de bronce y tuvo récord de 10-2 en Eliminatorias, es el otro muy interesante equipo de la zona, a partir de formar un plantel con Dennis Schröeder (siempre desequilibrante el nuevo jugador de los Raptors) e Isaac Bonga formando una media cancha complementaria, Franz Wagner (figura en Orlando Magic) como su estrella como alero y adentro dos peso pesados como Daniel Theis (ala pivote de los Pacers) y el pivote Voigtmann (Olimpia Milano). No tiene a Maxi Kleber, que se bajó por diferencias con su compañero Schröeder, pero sí al otro Wagner, Mo (Orlando), para sumar centímetros.

Pero a prestar atención que hay otro equipo poderoso, con ambición, y es Finlandia, con Lauri Markannen, el ala pivote que la rompió esta temporada en la NBA (en Utah) y amenaza con ser uno de las mayores estrellas del certamen. Japón completa el escenario, lejos de ser un partenaire. El básquet nipón viene avanzando, cada día con más jugadores en el exterior y con muy buenos rendimientos. Extrañará mucho a Hachimura, el ala pivote que acaba de renovar con los Lakers tras una muy buena temporada, pero tendrá al NBA Yuta Watanabe, Yudai Baba (GLeague) y Keisei Tominaga (Universidad de Nebraska). Puede ser un problema para cualquiera por su estilo y su localía.

Grupo F

Otra zona muy brava que también se disputará en Japón, con el gran atractivo de tener a la máxima figura del torneo, Luka Doncic, el mago esloveno que llega tras una gran pretemporada y con ganas de seguir logrando que su país sea potencia. Ya lo hizo campeón de Europa y lo llevó al cuarto puesto olímpico, ahora quiere ser podio en el mundo. Lo acompañan Klemen Prepelic, Mike Tobey, Jaka Blazic y Zoran Dragic con el añadido del joven base Ziga Samar, en un juego que pasa en cada ataque por lo que haga la estrella de los Mavs. Sentirá la baja de Cancar, el versátil interno de los Nuggets que tuvo un problema de ligamentos en su rodilla. Y deberá levantar tras algunas flojas actuación en amistosos.

Luka Doncic, el esloveno es la gran figura del mu dial. (Crédito: https://www.kzs.si/)

Eslovenia no la tendrá fácil en este grupo, deberá aplicarse, porque está Georgia con un potente quinteto que lideran Tornike Shengelia, Giorgi Shermadini y Thaddus McFadden. Los jóvenes Goga Bitadze, Sandro Mamukelashvili y Rati Andronikashvili puedan darle un necesario salto de calidad. Venezuela es siempre difícil, aunque le falte talle y recursos en la anotación. Hace una década que la Vinotinto, con un juego atildado, duro y bien físico, compite con los mejores, en este caso con Michael Carrera, Gregory Vargas y Néstor Colmenares tirando del carro. Habrá que ver si los veteranos que sigue siendo la base del equipo del argentino Fernando Duró siguen produciendo a la altura. A la zona la cierra Cabo Verde, el país más pequeño en lograr el billete al Mundial, que confía en disfrutar de la hazaña a caballo de Edy Tavares, tal vez el mejor pivote de Europa, la torre de 2m20 que brilla en el Real Madrid.

Grupo G

Se disputará en el flamante Indonesia Arena con España como su atracción. El último campeón mundial, abonado a las peleas grandes desde hace dos décadas, busca un nuevo hito: repetir título, algo que sólo cuatro países consiguieron en la historia. Lo intentará con un plantel bastante renovado. De las leyendas quedaron dos, Sergi Llull y Rudy Fernández, pero lejos están de sentirse solos. Los NBA Santi Aldama (nueva perla española), los hermanos Hernángomez y Usman Garuba vienen a hacerle el aguante siempre dentro de un equipo que juega como tal, tiene calidad, experiencia y sabe cómo ganar. La Familia, que se autodenomina, vuelve a buscar la gloria con un equipo sin grandes estrellas -son bajas los bases Ricky Rubio y el nacionalizado Lorenzo Brown-, como ya lo hizo con éxito el año pasado en el Europeo, logrando un oro impensado.

Brasil quiere ratificar que esta nueva generación puede dar que hablar y para eso, como mínimo, deberá pasar de ronda. Marcelinho Huertas, Vitor Benite y Rafael Hettsheimer ponen la experiencia que quiere Gustavo Conti. Raul Neto y Yago Santos completan un interesante trío de bases y Bruno Caboclo, que brilló en el triunfo de preparación sobre Australia, es la otra joya que ya está pulida. Derrotas antes Serbia e Italia le bajaron un poco la expectativa, pero no será un rival sencillo para nadie.

Costa de Marfil, campeón del Afrobasket 2021, vienen surgiendo fuerte, pero las bajas pivote del Baskonia, Matt Costello, se suman a las de Stephane Konate y Guy Edi, con la incógnita de la capacidad de promesas como Assemian Moulare. El capitán Souleyman Diabate, de 36 años, y Vafessa Fofana buscarán ser algo más que un sparring en el grupo. Lo mismo intentará Irán, que por cuarta vez seguida estará en el Mundial, pero no tiene un plantel como para competir mucho más allá. El equipo asiático debutará contra Brasil y luego se medirá a Costa de Marfil, opciones para sorprender. Tiene al veterano pivote Hamed Haddadi, el mejor jugador de la historia del país persa, quien completará su carrera con presencia en todos los Mundiales de su país. La torre de 38 años espera mucha ayuda de Arsalan Kazemi y Behnam Yakhchali.

Grupo H

El último es el otro gran grupo de esta primera fase del Mundial -que se cruzará con el G en octavos-, con dos equipos peleando de igual a igual por el primer lugar y otros buscando sorprender en el que puede ser llamada “la zona de la muerte”. Cuando hablamos de los dos primeros, la referencia es para Francia y Canadá, dos candidatos al podio que hace años vienen amenazando con algo grande pero no terminan de concretar, cada uno en sus objetivos. Los galos, que fueron eliminados por Argentina en la semi del 2019 y luego fueron subcampeones olímpicos y de Europa, tienen a gran parte de su poderosa armada, con Gobert, Fournier, Yabusele, Batum y De Colo. Experiencia, calidad y una inyección de juventud con Fall. La ausencia de la sensación mundial, Victor Wembanyama, es un tema. Pero, claro, también los otros dos tuvieron bajas muy importantes, la de Jamal Murray en Canadá y la de Porzingis en Letonia.

Rudy Gobert, líder de Francia. REUTERS/Annegret Hilse

A Canadá lo golpeó la noticia, como la de Cory Joseph, pero su estrella es otro base, Shai Gilgeous-Alexander, integrante del mejor quinteto de la NBA la pasada temporada con un promedio de 31,4 puntos en Oklahoma City. Un chico con amenaza con repetir la gesta en este Mundial. Lo acompañan un grupo de titulares en la mejor liga del mundo como RJ Barrett, escolta de los Knicks y número tres del Draft de 2019, los potentes aleros Luguentz Dort (Thunder) y Dillon Brooks (ahora en los Rockets) y los pivote Dwight Powell (Mavericks) y Kelly Olynik (Jazz). Y le confiaron el banco a Jordi Fernández, un español que es uno de los entrenadores de moda. Veremos que sale, potencial le sobra.

Letonia, sin Porzingis, obligado a renunciar por una fascitis plantar, igual puede ser un peligro, con los dos hermanos Kurucs, Davis Bertans, mucho ritmo y puntería externa. El Líbano, que cierra la zona, se apoya en uno de los mejores jugadores asiáticos de los últimos años, Wael Arakji, quien fue MVP de la pasada Copa de Asia, cuando el equipo libanés perdió la final ante Australia. El base fue el mejor el año pasado precisamente en Yakarta, promediando 26 puntos. Ali Haidar, Sergio El Darwich, Hayk Gyokchian o Youssef Khayat son buenos jugadores también, y se conocen bien como veteranos de la selección, pero tendrán que sobreproducir si quiere dar la sorpresa.

- Los 10 candidatos según las apuestas

USA -125

FRANCIA +750

CANADÁ +800

AUSTRALIA +900

ESPAÑA +1200

SERBIA +1300

ESLOVENIA +1500

ALEMANIA +2000

GRECIA +2500

LITUANIA +2800

- Forma de disputa

Los dos mejores de cada una de las zonas avanzarán a la segunda ronda -los otros juegan del puesto 17 al 32-, formando nuevos grupos de cuatro -el A con el B, el C con el D y así sucesivamente-. Los dos mejores de esas zonas disputarán los cuartos de final -los otros jugarán del 9 al 16-, desde el 5 de septiembre. Las semifinales serán el 8 y la final, el 10. Para más información.

- La televisación

DirecTV Sports transmite todos los partidos a través de sus señales deportivas de cable y, también, la plataforma digital DGO. Para acceder al contenido se debe ser cliente del cableoperador. TyC Sports, por su parte, tiene una cantidad limitada de juegos (12 en la primera etapa) los cuales también reproduce en TyC Sports Play.

Por DirecTV Sports

Viernes

5 hs Finlandia-Australia

5 hs Angola-Italia

9 hs Alemania-Japón

10.30 hs Canadá-Francia

Sábado

6.30 hs Irán-Brasil

8.30 hs Venezuela-Eslovenia

9.30 hs USA-Nueva Zelanda

10.30 hs España-Costa de Marfil

Domingo

5 hs Italia-Dominicana

5.30 hs Australia-Alemania

6.30 hs Canadá-El Líbano

9.30 hs Lituania-México

10.30 hs Francia-Letonia

Por TyC Sports

Viernes

5.45: México vs Montenegro

10.30: Canadá vs Francia

Sábado

6.45: Irán vs Brasil

9.40: Estados Unidos vs Nueva Zelanda

