Curry se autoproclamó el mejor base de la historia de la NBA y Michael Jordan salió al cruce con un contundente mensaje

Stpehen Curry, una de las estrellas de la NBA, se auto proclamó como el mejor base de la historia (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

En el mundillo NBA se armó revuelo luego de las declaraciones que hizo Stephen Curry, quien se definió como el mejor base de la historia. La estrella de de los Golden State Warriors fue uno de los invitados en el programa del ex jugador Gilbert Arenas y sacó chapa de su exitosa carrera para proclamarse como el número uno.

Arenas, quien fuera un gran base en los Washington Wizards en las temporadas 2005/06 y 2006/07, cuando promedió casi 30 puntos por partido, le preguntó a Curry directamente si se consideraba el mejor base armador de todos los tiempos. El fantástico tirador de los Warriors respondió afirmativamente y encendió el debate. “Sí, absolutamente. ¿Es sobre mí o Magic Johnson la conversación? Por supuesto que sí”, lanzó entre risas el Chef.

Una de las consignas del programa era debatir sobre quiénes fueron los mejores bases en la historia de la NBA, por lo que surgieron muchos nombres. Por citar algunos ejemplos, se pusieron sobre la mesa a Jason Kidd, John Stockton, Isiah Thomas y hasta LeBron James. “Si lo van a poner a Magic como el mejor, ¿por qué no LeBron? Miren sus estadísticas”, desafió Arenas. Las discusiones continuaron debido a que el máximo anotador en la historia de la liga estadounidense juega en otras posiciones.

Pero lo llamativo ocurrió luego de la posición en la que se colocó Curry por encima de la leyenda de Los Ángeles Lakers y motivó a que Michael Jordan reaccionara. Su Majestad envió un mensaje al periodista Stephen A. Smith a las 5.54 AM para que lo leyera al aire en su programa, First Take, de la cadena ESPN.

Stephen Curry (celeste) y Gilbert Arenas en el programa del ex jugador de la NBA

“Buenos días, señor. A pesar de que el mejor de todos los tiempos en algo siempre genera un debate, siento discernir en su mejor base de la historia. Magic Johnson es el mejor de todos los tiempos, fácilmente. Steph (Curry) está muy cerca, pero no si se lo compara con Magic. Deben definir qué es un base armador para hacer más serio el debate. Steph es por lejos el mejor tirador...”, escribió Jordan en un mensaje de texto enviado el 23 de agosto.

Luego, el seis veces campeón de la NBA con Chicago Bulls, completó sobre Curry: “Su movimiento ha creado muchos tiros para sus compañeros. Es un tirador de triples del 43% en su carrera. No obstante, Magic Johnson ‘inventó’ el triple-doble, que es mucho más notable en términos del impacto en el juego. Es una estadística más de base. Por cierto, Magic tiene cinco campeonatos de la NBA”. El Chef ha conquistado uno menos. El debate continuará...

El mensaje de texto que envió Michael Jordan al periodista Stephen Smith de ESPN

