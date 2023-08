Di María, íntimo: lo mal que la pasó en Juventus, el juvenil argentino que lo deslumbra y por qué rechazó una millonaria oferta de Arabia Saudita

Ángel Di María sostuvo que lo más importante es enfocarse en las Eliminatorias y la Copa América 2024 (Reuters)

Este jueves, Ángel Di María brindó una extensa entrevista a DSports Radio en la que hizo un balance sobre lo que fue el Mundial de Qatar 2022 y el futuro tanto de su carrera como de la selección argentina. El futbolista de 35 años que ahora brilla en Benfica se mostró entusiasmado de cara los próximos objetivos en lo deportivo y además dejó varias definiciones.

El extremo sorprendió al hablar por primera vez de manera más profunda sobre lo que fue su breve paso por la Juventus, en donde estuvo apenas una temporada y no logró adaptarse, motivo por el cual se alegró de haberse ido: “Fue un año complicado para mí porque jamás entendí todo lo que fue pasando durante el año e intenté entenderlo y tratar de cumplir cuando me tocaba jugar pero no tuve mucho rodaje y al final lo terminé sintiendo. La verdad que tuve varias discusiones con los dirigentes porque no era lo que habíamos hablado antes de venir, ni lo que había hablado con el entrenador, pero en el año van pasando cosas y uno se da cuenta que la palabra no vale mucho e igual lo tomé bien porque mi familia estaba ahí. Tuve la posibilidad de tener un grupo hermoso de compañero donde hasta el día de hoy sigo hablando con la gran mayoría de ellos, sigo haciendo videollamadas y es el único que me llevo de ahí, haber hecho más amigo es el futbol. Jamás lo entendí lo otro”.

En este contexto se mostró muy feliz de haber vuelto a Benfica e incluso reveló que recibió una oferta millonaria de Arabia Saudita, país que con su dinero ha logrado contratar a estrellas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Karim Benzema, entre otros. “Me llamarón, hubo conversaciones y nada, la verdad que la tentación es 100% real porque los números que manejan ellos son increíbles sinceramente. Pero elegí con el corazón, quise venir a Benfica y dejé de lado todo lo demás. Que mi familia siga siendo feliz en Europa y no en un lugar en donde capaz no la pasás bien. Uno ve todas esas cosas que salen, la plata y todo eso, pero vivir ahí no es nada fácil, tengo gente cercana que me lo dijo. Capaz uno ahí gana lo que jamás pudo haber ganado en cinco carreras, pero no, elegí con el corazón. Hablé por respeto con la gente de Arabia pero nada, quedó ahí. Yo deseaba venir a Benfica”.

Di María dejó en claro que su presente en Portugal es fundamental para la selección argentina, ya que necesita tener continuidad y buen nivel para luego reflejar eso con la camiseta albiceleste. Por eso, habló de la ansiedad que le genera volver a representar a la Albiceleste en las Eliminatorias, que iniciarán en septiembre con la doble fecha contra Ecuador y Bolivia, pero no quiso ponerse plazos para un posible retiro: “De acá a la Copa América es el plazo. Es pensar en tratar de poder hacer la mayor cantidad de puntos posibles en Eliminatorias para dejar a al Selección en lo más alto para lo que venga después. Hay que llegar lo mejor posible a la Copa América y estar bien en el club para estar mejor en la Selección porque como dijo Scaloni, nadie tiene el lugar asegurado pese a ser campeón del mundo”.

En este sentido, agregó que el retiro de la Selección “es una decisión personal”: “Hoy me siento bien y sigo rindiendo, eso hace que uno pueda seguir en la Selección, el rendimiento en cada uno de sus clubes. Es obvio que arrancar las Eliminatorias es estar metido en el Mundial, pero hoy pienso es en hacer lo mejor posible y poder sumar lo máximo de puntos posibles hasta a Copa América y después se verá. Lo importante acá es que la Selección esté en el próximo Mundial. Después uno tiene muchas ilusiones pero hay que ir viviendo el día a día”.

El equipo de Scaloni entrará en un recambio inevitable y se espera que en esta convocatoria, que se conocerá el fin de semana, aparezcan nombres de varios juveniles que ya han sido llamados en otras oportunidades, pero que ahora seguramente tendrán más lugar en el equipo. Justamente Fideo fue consultado sobre estos futbolistas y no dudó en destacar a uno por encima de cualquier: “De lo que uno va viendo, es Garnacho el que más sobresale del resto, por lo que viene haciendo en el Manchester United, más allá de la lesión que lo tuvo afuera un par de meses. Es el jugador a ver, hace la diferencia en el 1 contra 1 el Manchester United lo había puesto como uno de los jugadores importantes que tenía en nivel individual, como pasó en su momento con Cristiano Ronaldo. Creo que con él quieren hacer lo mismo. Pero es joven y tiene que ir poco a poco, está jugando y eso le viene muy bien a él y a la Selección”.

También se mostró entusiasmado por uno de los juveniles surgido de Rosario Central: “Hace poco también llegó (Alejo) Véliz al Tottenham y ojalá que tenga posibilidad porque lo hizo muy buen en (Rosario) Central y en la Selección, demostró que es un delantero con gol y ojalá que tenga minutos porque a la selección le vienen bien un delantero diferente a la que tenemos hoy en día”.

Las frases más destacadas de Di María:

El Mundial de Qatar

“La final la vi solamente una vez en diciembre en casa, creo que el 24 o el 23, tomando mate y justo estaba mi cuñado, mis sobrinos y en el living apareció en la tele. La vi hasta el minuto 70 que fe cuando arrancaron los goles de Mabppé y a partir de ahí la pasé hasta los penales. Después vi los festejos, no quise ver la parte fea porque habíamos hecho creo que los mejores 70 minutos de la historia de la selección argentina y más en una final. Esa final, por cómo se jugó en esos 70 minutos fue algo increíble, pasarlo pro arriba a Francia, haber jugado de esa manera, haber tenido a Francia en un arco es algo que queda para toda la vida”.

“(La atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani) Ni siquiera quise volver a verla, ni en fotos. No sé cómo hizo Dibu para sacar esa pelota. Teníamos a dios de nuestro lado, era nuestro momento. Teníamos un arquero con muchísima calidad, pero en una final del mundo, en un mano a mano normalmente la pelota va a adentro, pero Dibu estaba con la flechita para arriba”.

“Valió la pena el sufrimiento que uno tuvo en mucho tiempo para que termine de esta manera, es más lindo, no sé. Al final se me terminó dando todo casi al final de mi carrera, ya con mucha experiencia y me quedo con todo eso. En su momento dolía mucho lo que uno tuvo que escuchar, pero es así el fútbol en Argentina y hay gente que habla de una manera y gente de otra y yo jamás estuve contra las críticas. Es normal que pueda pasar. Pero las criticas hacia mí llegaron más que nada por las lesiones porque casi siempre he rendido cuando me tocó jugar. Pero es normal que las lesiones puedan pasar y a mí me pasaron en momentos puntuales cuando todo el mundo quería que jugara, pero pasó lo que tenía que pasar”.

El futuro en la Selección

“Lo que pasó ya está, quedamos en la historia, pero ahora viene otra Copa América y el objetivo es ir a ganarla por lo que representa esta camiseta y uno quiere llegar a cada competición de la mejor manera y tener jugadores en las mejores ligas es un plus muy grande para la Selección”.

“La idea de Scaloni será intentar seguir por este camino, la posesión, meter al otro equipo bajo el arco. Es lo que se estuvo viendo en este último año, después de la Copa América el equipo se soltó, muchos más distendido, sin apurarse si van 70 u 80 minutos aunque el partido vaya 0-0 se sigue jugando de la misma manera. Y el cuerpo técnico va a querer seguir por el mismo camino porque tiene los jugadores indiciados y hay jugadores con mucha calidad que siguen saliendo y le pueden seguir dando a Selección muchos más a los de este trabajo que se viene haciendo”.

“Hay muchísimos jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien, no solamente en Inglaterra sino en gran parte de Europa. La Premier League le va a dar un plus extra a todos los jugadores, aprendés muchísimo porque ahí ganas mucha intensidad, el juego es ida y vuelta constante, van a ganar muchísimo en ese sentido y a la Selección, que haya jugadores ahí, le da un plus extra”.

“Uno intenta hablarle a los jóvenes, aconsejarlos en momentos de entrenamientos, intenta decirles que es mejor, pero no mucho más. Uno aprende más mirando, ese es mi punto de vista, Yo aprendía así de Leo, de Román (Riquelme), de los que tenés al lado. Aprendés mirando. Los consejos te los pueden dar, pero estar al lado te da eso de aprender más fácil y más rápido”.

Messi en Inter Miami

“Leo en Inter Miami festeja cada vez que llega una final como si estuviese en Paris o en Barcelona, eso es la mentalidad, de seguir cumpliendo objetivos, seguir quedando en la historia y seguir peleando. Uno quiere seguir estando en los clubes y en la Selección para ganar títulos. Cuando uno se retira lo único que queda es eso, los títulos que uno ganó”.

Los argentinos que juegan en otras selecciones

“Es una decisión personal, pero no hay como la selección argentina. Veo compañeros que están en selecciones de Europa y no siento o no veo o capaz no me doy cuenta. O somos nosotros que los vivimos de otra manera y estamos esperando que salga la lista para estar y en ellos no lo veo de la misma manera, no siento que lo vivan de la misma manera. Mi opinión es esperar a la selección argentina porque vestir la camiseta de la selección de tu país, donde te criaste y jugaste toda la vida es único, esperaría toda la vida para vestirla. Hay muchos de los chicos que nacieron fuera del país y tienen padres argentinos y tienen la posibilidad de decidir, pero les diría lo mismo: como la selección argentina no hay. Lo vieron en los últimos Mundiales, el argentino hace cualquier cosa por llenar una cancha en el país que sea y en eso no tenemos comparación”.

Los posteos de su esposa, Jorgelina

“A veces ella dice cosas que uno no puede decir porque sufre más que uno y la familia es la que más lee, ve y sufre y es obvio que hay momentos donde te levantas sobre el pie izquierdo y es la primera que reacciona y manda a la mierda a todos. Pero la banco a muerte porque es la que siempre está ahí defendiéndome en todo lo que pasa”.

Juegos Olímpicos 2024

“No creo estar. Hay que darles la posibilidad a los chicos que vienen, a la nueva generación, es algo para ellos. Yo lo veo de esa manera, cuando me tocó el Sudamericano, el Mundial Sub 20 los Juegos Olímpicos, es algo espectacular cuando uno es joven porque te ayuda a crecer, aprendes muchas cosas y creo que hay que dejarlos a los jóvenes en esas competiciones porque es para la edad de los. Nosotros apoyaremos. A partir de que deje la Selección, seré el fan número 1. Es una de las cosas que quiero y que siempre soñamos con mi mujer con hacer y estaremos en la tribuna”.

La despedida de Maxi Rodríguez

“Los demás estaban más cagados que yo. Yo sabía que podía pasar cualquier cosa, todos sabemos lo que es Rosario. Todo el mundo esperaba algo que al final no pasó, pero yo estaba tranquilo, por eso enseguida le dije a Maxi que sí. El mismo día por la mañana tenía llamadas y mensajes que me decía, ‘¿Amigo estás seguro? Si querés veni a la noche’ y no. Fui porque... cómo no voy a ir. Si me puteaban, me puteaban. Es un amigo, lo quiero un montón, pasé cosas muy lindas en la Selección, somos los dos de Rosario y acá era una despedida, no hay banderas de por medio. Más que agradecido a la gente de Newell’s, me sentí muy querido por Rosario en general, era un argentino más y eso era lo importante. Cuando me ovacionaron, le vi la cara de felicidad a Maxi, que se le habían bajado los huevos de la garganta y eso es lo que me dejó más feliz y más contento”.

El recuerdo de Maradona

“Diego es todo. Él me bancó en los momentos más difíciles, puso el pecho por mí cuando todos me mataban y decían que no estaba para la Selección, que tenía que haber otro jugador. Él siempre me bancó y le daba lo mismo lo que digan, una persona así es imposible que no sea un ídolo para uno. Los momentos que viví con él en el Mundial, cuando hablaba conmigo 30-40 minutos una hora en la pieza contando anécdotas, preguntándome de mi familia. Son un montón de cosas que hacen que esté en mi corazón para toda la vida. Sinceramente, solo palabras de agradecimiento hacia él por todo lo que me enseñó y me bancó”.

