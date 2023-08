Maradona fue elegido como el deportista más popular de la historia: en qué lugar quedó Messi y las estrellas fuera del podio

Maradona elegido el deportista más popular de la historia

Diego Armando Maradona es una figura de trascendencia mundial. A semanas de lo que será el tercer aniversario de su muerte a los 60 años, un ranking lo ubicó en el primer lugar entre los deportistas más populares de la historia.

Según el sitio Givemesport, el histórico número 10 que guió a la selección argentina de fútbol a su segundo título en la historia tras vencer en la final de México 1986 a Alemania es el atleta más conocido de todos los tiempos a través de una recopilación de los fanáticos. “Defender que Maradona sea el atleta más popular de todos los tiempos no es tan difícil. Su cuenta goleadora no se acerca a la de Messi, Ronaldo o Pelé, con apenas 338 goles en poco más de 600 partidos, pero si incorporamos la tradicional ‘prueba de ojo’, Maradona es el rey”, indicó el portal de Londres. Para las elecciones se tuvieron en cuenta la repercusión de cada uno en su deporte y la época, junto a sus logros y el fanatismo del público por su imagen.

“Sus habilidades, su habilidad para driblar y su habilidad para alterar un juego en un instante es lo que lo hace tan grande. Su gol en solitario contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 es un buen ejemplo. El cuatro veces futbolista argentino del año, dos veces ganador del Scudetto con Napoli y ganador de la Copa del Mundo con Argentina es más sustancia añadida al argumento. Miren lo adorado que es en Nápoles y en Argentina. ¡Él es un atleta MUY popular!”, describió el medio que realizó el ranking.

¿Quiénes ocuparon el podio de las estrellas del deporte? En el segundo puesto terminó Michael Jordan. Seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls, Su Majestad marcó un cambio de era en la mejor liga de básquet del mundo y, para muchos, fue clave para que la competencia alcance una mirada global por fuera de Estados Unidos.

“El seis veces MVP y 14 veces All-Star es a menudo el nombre más asociado con el GOAT (las siglas en inglés del Mejor de todos los tiempos) del baloncesto. Aunque a menudo se le compara con LeBron James, Jordan es estadísticamente mejor que él, promedia tres puntos más por partido y tiene un palmarés mucho mayor”, indicó el sitio especializado.

Pelé terminó en el 3° lugar del ranking de atletas más populares de la historia (AP Foto, archivo)

El podio de los mejores atletas de todos los tiempos lo completó otro futbolista icónico como Pelé. O Rei marcó una época para el fútbol mundial, y fue un faro para el desarrollo de la disciplina más popular del planeta. “Mucha gente lo discute, pero lo que no se puede discutir es su influencia pionera en el juego del fútbol. Muchas de las habilidades, trucos y regates que se ven hoy en día en los mejores talentos del mundo fueron inventados por Pelé. No hay más que ver sus mejores momentos. Él marcó la pauta y estableció el modelo a seguir por las generaciones futuras. Y no importa lo que digan de su cuenta goleadora, lo que no se puede discutir es su récord de tres Copas Mundiales”, describieron para elegirlo en el tercer puesto.

Muchos se preguntarán dónde quedó Lionel Messi. El reciente campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, título que lo elevó a una posición aún más grande de la que ya tenía por sus otras conquistas en el Barcelona y por su deslumbrante juego, finalizó en el 7° lugar de la lista detrás de Babe Ruth (beisbolista), la leyenda de los Boston Celtics de la NBA Larry Bird y el tenista suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slam.

“Al igual que Ronaldo, muchos aficionados al fútbol estarán furiosos por el hecho de que Messi ocupe sólo el séptimo puesto, dados sus logros en el fútbol y el peso que tiene su nombre”, explicó el sitio Givemesport sobre su elección. Al mismo tiempo, repasaron que el haberse coronado campeón mundial lo puso por encima de Cristiano Ronaldo, que acabó en el último lugar de la lista (15° puesto).

La lista de los 15 atletas más populares de la historia

1) Diego Maradona (fútbol)

2) Micahel Jordan (básquet)

3) Pelé (fútbol)

4) Babe Ruth (béisbol)

5) Larry Bird (básquet)

6) Roger Federer (tenis)

7) Lionel Messi (fútbol)

8) Wayne Gretzky (hockey sobre hielo)

9) Sir Donald Bradman (críquet australiano)

10) LeBron James (básquet)

11) Tom Brady (fútbol americano)

12) Usain Bolt (atletismo)

13) Serena Williams (tenis)

14) Muhammad Ali (boxeo)

15) Cristiano Ronaldo (fútbol)

