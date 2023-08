La asistencia de Leandro Paredes en su debut en la Roma, que empató ante Salernitana

Leandro Paredes tuvo su regreso en la Roma. Después de 6 años, el volante campeón del mundo con la selección argentina en Qatar reapareció en el conjunto de la capital italiana, en el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Serie A contra Salernitana. El ex Boca Juniors ingresó en el complemento (64 minutos) en lugar del lateral inglés Chris Smalling y el poco tiempo que estuvo en la cancha le alcanzó para ejecutar un preciso tiro libre que derivó en el gol de Andrea Belotti, quien selló el 2 a 2 en el estadio Olímpico (Antonio Candreva había puesto en ventaja en dos ocasiones al elenco liderado por el portugués Paulo Sousa).

Te puede interesar: Leandro Paredes llegó a Italia para firmar con la Roma y tuvo un impactante recibimiento

Tras no estar en consideración por Luis Enrique en su proyecto que lleva adelante en el París Saint Germain, el mediocampista cambió de destino y apenas aterrizar al aeropuerto internacional Ciampino, los simpatizantes romanos comenzaron a manifestarle su cariño. El oriundo de San Justo firmó un contrato por dos años, con opción de ampliación por uno más, y en su primera presentación dejó conforme al entrenador José Mourinho.

Es la tercera etapa de Paredes en la Roma, donde comparte el plantel con el cordobés Paulo Dybala. El ex PSG jugó entre 2014 y 2017 en la institución italiana, con préstamos intermedios al Chievo Verona y al Empoli. Durante su trayectoria acumula 68 presencias, cinco goles y cuatro asistencias.

Te puede interesar: Duván Zapata: el mismo Jose Mourinho pidió al colombiano para reforzar la delantera de la Roma

Leandro Paredes lució la camiseta con el número 16, que antiguamente pertenecía al histórico capitán Daniele “Lele” De Rossi, con la curiosidad de que nunca había sido usado desde el retiro del ex jugador romano que pasó también por el Xeneize. “Nunca me lo hubiera permitido sin tu permiso, Daniele” había dicho en la previa el jugador argentino en diálogo con los canales oficiales de la institución, en una entrevista difundida en la página del club. “Es un honor usar esa camiseta de alguien que siempre me trató bien dentro y fuera del campo. Aprovecho para agradecerle”.

Por su parte, De Rossi le respondió con un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló: “Bienvenido a casa, amigo. Este número te queda pintado”. El regreso del mediocampista de 29 años a la Roma se dio en un estadio lleno, aunque la felicidad no fue completa, porque la repartición de puntos no dejó conforme al público local.

POSICIONES

SEGUIR LEYENDO