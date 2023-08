El áspero cruce entre el Cuti Romero y Lisandro Martínez en Tottenham-Manchester United

Corría el minuto 8 del segundo tiempo del partido entre Tottenham y Manchester United por la segunda jornada de la Premier League, cuando se registró un inesperado cruce entre campeones del mundo. Los futbolistas de la selección argentina, Cristian Romero y Lisandro Martínez, protagonizaron un duelo en el que se sacaron chispas. Licha estuvo a punto de cometerle penal a su compatriota.

En el estadio Tottenham Hotsupur, el senegalés Pape Sarr acababa de poner en ventaja al dueño de casa, que dispuso de un tiro de esquina a favor para intentar aumentar la diferencia en el score. En una segunda jugada, el Cuti Romero vio un balón suelto y se echó a correr para apoderarse de la posesión en el área ajena, pero quedó aparejado con Lisandro, que no dudó en poner firme su pierna para impedir que tomara contacto con el esférico. El contacto provocado por el ex defensor de Newell’s y Defensa y Justicia no fue considerado como infracción por el árbitro Michael Oliver.

Fue James Maddison quien, en el rehace, casi concreta el segundo tanto para los Spurs, pero el brasileño Antony lo trabó de manera providencial. El juez de turno dejó seguir y los Diablos Rojos armaron un contragolpe que no terminó de buena forma, cuando su rival se defendía con dos hombres menos porque los implicados en las maniobras anteriores habían quedado tendidos en su área.

El árbitro Oliver quedó bajo la lupa en el primer tiempo por una jugada polémica: Alejandro Garnacho, titular en el United, recibió de Marcus Rashford, se hamacó para su derecha y buscó el remate con su perfil hábil, pero su compatriota Cuti Romero bloqueó su remate. Ante las protestas de los futbolistas visitantes, el referí hizo oídos sordos pese a que el esférico había dado en el brazo derecho del defensor cordobés, que tenía su extremidad ubicada en una posición antinatural. El VAR tampoco intervino para alertar sobre el posible penal.

La fortuna golpeó la puerta de Licha Martínez al minuto 81, cuando el croata Ivan Perisic envió un buscapié envenenado al área y el galés Ben Davies apareció por sorpresa delante de la posición del argentino. El británico no llegó a desviar la pelota y, en su intento por despejarla, el argentino no hizo más que introducirla en la valla defendida por el camerunés André Onana, que nada pudo hacer.

De esta forma, el Manchester United no pudo mantener puntaje perfecto luego de su victoria 1-0 ante Wolverhampton en su debut. Por su parte, los Spurs se amigaron con el triunfo después de haber igualado como visitantes del Brentford en su estreno por la Premier.

