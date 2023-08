Paulo Dybala en 11 frases: qué aprendió de Messi y Cristiano y el objetivo con la Selección

Paulo Dybala, la gran figura de la Roma

Aunque tuvo un andar irregular en la Serie A, la Roma estuvo apunto de dar el golpe a nivel internacional al caer por penales en la final de la Europa League ante Sevilla. Con una nueva temporada en el horizonte, los ánimos se renuevan y en el conjunto de la capital confían plenamente en el argentino Paulo Dybala.

Durante una entrevista con el diario As, el cordobés explicó los motivos que lo llevaron a desechar jugosas ofertas desde Arabia Saudita para quedarse en la Loba, las enseñanzas que le dejaron las prácticas junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y qué meta se trazó con la selección argentina.

Por qué desechó las ofertas de Arabia Saudita y se quedó en Roma:

- ”El fútbol es un deporte global, lo ven en todo el mundo y allí tienen el mismo derecho que nosotros de ver las grandes figuras de cerca. Luego depende de cada uno tomar esta decisión. A nivel competitivo es muy temprano, han empezado a fichar jugadores ahora, como lo hizo en su momento la MLS”.

- ”Decidí quedarme porque me siento bien aquí. Me han tratado de una manera única. Durante las vacaciones continué charlando con Mou y los dos teníamos muchas ganas de dar algo más. Hemos estado cerca de conseguir un objetivo importante y nos quedamos con ese sabor agridulce. Me sentí muy cómodo en todos los aspectos. Además, al final del curso tenemos una competición muy importante con la Selección, hacer las cosas bien aquí me va a ayudar a estar allí para ganar el trofeo que me falta con Argentina”.

Los elogios de José Mourinho y su presente en Roma:

- ”Que un entrenador que ha tenido figuras increíbles opine eso es un placer enorme. Siempre digo que es el grupo que hace que yo esté bien y pueda dar el máximo. Estoy agradecido a él, a su staff y a los compañeros”.

- ”Confío mucho en mí, en lo que puedo aportar. Si los compañeros se apoyan en mí, es una responsabilidad hermosa. A veces parece que no tenemos un juego muy vistoso, pero siempre es muy eficaz y eso hace que los resultados individuales de los jugadores sobresalgan”.

- ”Vamos a tratar de mejorar en todas las competiciones. Queremos darle un título a la gente, que se lo merece. Con los refuerzos que han llegado y los que pueden llegar tenemos un plantel muy bueno. Vamos a tratar de ser más agresivos, más profundos, con un juego que nos dé más opciones”.

- ”Cuando supe que podía venir (Leandro Paredes) lo llamaba todos los días, preguntando por novedades y si le podía ayudar de alguna forma. Me puse muy feliz, sé que le gusta mucho la ciudad y el club. La calidad que tiene nos aportará mucho”.

- ”Estoy en un momento ideal, de madurez y de forma física. Después de haber conseguido tantas cosas, veo las competiciones de otra manera y siento que puedo ayudar a mis compañeros. Mi primer objetivo es estar al 100% siempre, y el segundo es ganar. Cuando ganás, siempre quieres más. Hoy en el vestuario tenemos jugadores y un entrenador con muchos trofeos, así se crea una mentalidad ganadora y eso, en los detalles, puede ser decisivo”.

Las enseñanzas tras jugar con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi:

- ”Estando al lado de ellos solo se aprende. Si eres inteligente, con el simple hecho de observarlos te das cuenta de un montón de cosas de cómo trabajan, cómo se cuidan, de cada detalle. Toca intentar absorber, luego es difícil hacer lo que ellos hacen, porque no lo ha hecho nadie. Soy un privilegiado: jugué y gané con ambos”.

- ”Con Cristiano fueron tres años donde ganamos mucho y teníamos un equipo increíble. Con Leo llevo muchos años compartiendo plantel y los últimos años fueron increíbles. Después de tanto luchar se lo merecía y terminó coronándose como el mejor”.

La selección argentina:

- ”La adrenalina de los festejos no te da tiempo para pensar. Ahora vas caminando y te encuentras con argentinos que te agradecen de manera única. La situación en nuestro país no es tan fácil, haberle dado una alegría tan grande a la gente es un premio. Hay muchos momentos que llevo dentro, pero uno de los más lindos es cuando te ponen la medalla, vas caminando y en el medio está la Copa, con nadie más. Verla allí que brilla, poder tocarla, darle un beso… Es el único momento que vives solo con ella. Es allí cuando dices: ‘Lo logramos, es nuestra’”.

- ”La Copa América es uno de mis objetivos. Ganamos el Mundial, la Finalissima y cuando se ganó la Copa América no pude estar. Voy a darlo todo para estar allí y luchar por el trofeo que me falta”.

