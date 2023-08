Un debutante, un regreso esperado y varios “borrados”: la lista de concentrados de Boca Juniors para recibir a Platense

Jorge Almirón tiene todo listo para recibir a Platense por la Copa de la Liga

En medio de un clima enrarecido por el allanamiento que se llevó a cabo esta mañana en la Bombonera debido a una causa que investiga una supuesta asociación ilícita, defraudación al club y reventa de entradas, el plantel de Boca Juniors se entrenó en Ezeiza enfocado en lo que será el estreno por la Copa de la Liga mañana por la noche contra Platense. Con el estadio habilitado pese a la excursión de los efectivos de Gendarmería, Jorge Almirón tiene casi todo listo para afrontar la primera cita, preliminar al duelo de ida por los cuartos de final de la Libertadores contra Racing (esta será el miércoles).

Te puede interesar: Continúa el allanamiento en la Bombonera: investigan la venta de entradas falsas en Boca Juniors

Aunque no está confirmado el once inicial, el cuerpo técnico confirmó el debut para uno de los refuerzos y la reaparición de una importante figura xeneize. Se trata de Ezequiel Bullaude, quien cuenta con chances de sumar sus primeros minutos con la indumentaria azul y oro, y Luca Langoni, que en el último tiempo estuvo alejado de las canchas por una serie de lesiones musculares que lo afectaron. El extremo de 21 años se perdió los últimos 12 compromisos oficiales del equipo y no ve acción desde el cotejo ante Colo Colo por la fase de grupos de la Copa, a principios de junio.

Al margen de estas novedades, también hay que marcar que varios futbolistas no formaron parte de la consideración del DT y esto hace pensar que pueden llegar a marcharse del club en los próximos días. Agustín Sandez tiene encaminado su salida a Rosario Central (le comprará el 50% del pase en un millón de dólares), por Esteban Rolón llegaría una oferta de compra de Newell’s en cuestión de horas, Juan Ramírez fue sondeado por Lanús y Nicolás Orsini es seguido por Huracán. A estos nombres que no fueron citados por Almirón se les suman Facundo Roncaglia y Norberto Briasco.

La lista de concentrados de Boca para enfrentar mañana por la noche a Platense

Aunque el clima lluvioso que azotó a lo largo de este jueves a Buenos Aires afectó la planificación del entrenador, para el match contra Platense que comenzará a las 21 en el estadio Alberto J. Armando en su cabeza figura una alineación conformada por: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Lucas Janson, Equi Fernández, Jorman Campuzano, Exequiel Zeballos; Darío Benedetto y Edinson Cavani. Es decir que Almirón guardaría varias cartas pensando en el choque ante la Academia del miércoles en la Bombonera.

Te puede interesar: El entrenamiento de Edinson Cavani durante sus días libres que causó furor en los hinchas de Boca Juniors

De esta manera, Boca tendría frescos a algunos elementos como Sergio Romero, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra, Luis Advíncula, Pol Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco y Miguel Merentiel.

Respecto a la chance de jugar al lado de Cavani y su relación con el uruguayo, el Pipa Benedetto manifestó en una entrevista: “No solo va a mejorar a los chicos del plantel, sino también a los más grandes. Es algo bueno para el fútbol argentino. Me puso muy contento, porque hay una linda competencia. Mejorará el nivel de competencia interno”. Y completó: “Ahora somos un equipo muy numeroso que podemos apostar a la Copa Libertadores, al campeonato y a la Copa Argentina, algo parecido al plantel que había conformado Guillermo (Barros Schelotto). Ahora el técnico la va a tener complicada la elección para ver quién va a jugar”.

Te puede interesar: ¿Se destraba el conflicto? Un club europeo pretende a Sebastián Villa y en Boca aguardan por una oferta formal

Seguir leyendo: