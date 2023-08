El mensaje de Lionel Messi tras llevar a Inter Miami a la final de la Leagues Cup

El posteo de Messi tras la clasificación a la final con el Inter Miami por la Leagues Cup

Inter Miami se ganó su lugar en la final de la Leagues Cup tras golear 4-1 como visitante a Philadelphia Union. Lionel Messi marcó el segundo de su equipo y alcanzó el noveno tanto en seis juegos, para mantenerse como el goleador del torneo.

“Trabajamos para llegar a la final y lo conseguimos!!! 💪 Aún nos queda el último pasito… @leaguescup”, fue el mensaje de La Pulga, quien ha marcado en todos los partidos del conjunto de Florida en dicho certamen. En la definición, enfrentará como visitante al Nashville, que se impuso 2-0 a Monterrey de México.

En el juego disputado en el estadio Subaru Park, Inter Miami se puso en ventaja a los tres minutos por obra del venezolano Josef Martínez, quien definió con un potente disparo de derecha dentro del área tras recibir un largo pase del ucraniano Sergii Kryvtsov.

Messi anotó el segundo gol a los 19 minutos con un zurdazo raso desde fuera del área metiendo el balón pegado al poste izquierdo tras controlar un pase de Martínez.

Resumen Philadelphia Union vs Inter Miami - Semifinal de la Leagues Cup

El español Jordi Alba metió el tercer gol de Inter Miami en tiempo de reposición de la primera parte con un disparo cruzado ante la salida del portero jamaiquino Andre Blake tras escapar por velocidad desde el sector izquierdo después de recibir un pase del finlandés Robert Taylor.

Philadelphia Union descontó a los 73 minutos con un remate de derecha de Alejandro Bedolla después de que el balón le rebotara en la pierna al español Sergio Busquets. Inter Miami, que disputará la primera final de su historia, cerró la cuenta a los 83 minutos por conducto del hondureño David Ruiz, quien definió ante la salida de Blake tras pase de DeAndre Yedlin.

La Leagues Cup es un torneo avalado por la Concacaf que disputan los 18 clubes de México y los 29 de la MLS. Los tres primeros lugares asegurarán su boleto en la Copa de Campeones de la Concacaf. El campeón de la Leagues Cup se clasificará directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Al término del encuentro, el entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, aseguró que Leo Messi, está “con un gran compromiso” en lo que se refiere al juego. “Es mucho lo que está trabajando”, dijo en rueda de prensa el técnico argentino al sostener que el genio de Rosario no solo mejora la “construcción” del juego del Inter Miami sino que también se esfuerza en la “recuperación”.

Gerardo Martino, entrenador de Inter Miami, que acaba de asegurarse la disputa de la primera final de su historia (Mandatory Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

“Todo eso es contagio para todos los compañeros. Luego hay otra cuestión que tiene que ver con que el equipo ha cambiado pero es cierto que el plantel ha cambiado. Hoy tenemos un plantel mucho más competitivo y que crea dificultades al entrenador a la hora de armar el equipo”, apuntó. “El primer tiempo creo que manejamos mucho más el partido. Es cierto que Drake Callender (portero del Inter Miami) tiene una tapada clave que era el 1-1 de Philadelphia”, reflexionó Martino, quien alabó, en cualquier caso, que el equipo supo “cambiar el ritmo e ir profundo” y ser “contundente” para irse al descanso con un abultado 0-3.

“En el segundo tiempo, ellos ponen dos delanteros por dentro y esto era una de las dificultades que podíamos tener en el partido. Creo que cuando empezaron a centrar de costado nos empezaron a crear peligro”, añadió. Además, Martino destacó que esta noche cada uno de los tantos llegara con un goleador distinto y remarcó el “deseo” cumplido de que el Inter Miami estará al año que viene estará en competencia internacional.

“Hoy el desafío era ese. Independientemente de que un triunfo nos depositaba en la final, lo más importante hoy es haber logrado la clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf. Por supuesto, ahora nos queda preparar el partido para lograr el campeonato (de la Leagues Cup) si podemos hacerlo”, dijo. “Hoy por hoy, lo que nos tiene que preocupar es jugar el partido del sábado y el de Cincinnati (de la próxima semana), que es una semifinal (de la Copa US Open) y que también nos toca jugar fuera de casa”, agregó.

Martino dejó además el chiste del día al ser preguntado acerca de por qué no se colocó bien un peto naranja -lo dejó colgando extrañamente sobre el cuello como si fuera un babero- que le pidieron vestir para que su vestimenta oscura no se confundiera con la del Philadelphia Union. “Porque estoy gordito y me ajusta”, bromeó.

