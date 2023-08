Independiente presentó a Mauricio Isla y sumó a su cuarto refuerzo en las últimas 48 horas

Independiente anunció a Mauricio Isla como nuevo refuerzo

La dirigencia de Independiente había transitado días difíciles tras el cierre del torneo. Las tratativas estancadas en un contexto complicado con el descenso asomándose por el horizonte habían generado un sinfín de críticas de los fanáticos. La ausencia de refuerzos hizo crecer el ruido de preocupación y por eso decidieron pisar el acelerador: presentaron cuatro fichajes en las últimas 48 horas.

Tras los arribos de Federico Mancuello, Felipe Aguilar y Alexis Canelo, el Rojo hizo oficial el desembarco del experimentado lateral Mauricio Isla. El futbolista de 35 años, bicampeón de la Copa América con Chile y con dos Mundiales en su trayectoria, arriba libre tras disputar la última temporada en la Universidad Católica de su país.

A través de las redes sociales del club informaron de este nuevo fichaje con un video que simuló al popular videojuego Monkey Island. Es la quinta cara nueva para Ricardo Zielinski sumando a esa lista también el retorno del mediocampista Lucas Saltita González tras su estadía a préstamo en el Santos Laguna de México.

Hay que destacar que Isla es un lateral experimentado que inició su carrera en el Udinese de Italia tras tener una buena actuación con la selección juvenil de su país en el Mundial Sub 20 del 2007 que conquistó Argentina con Sergio Agüero como figura. Pegó el salto a Juventus, para continuar su trayectoria en el Queens Park Rangers de Inglaterra, Olympique Marsella de Francia, Cagliari de Italia y Fenerbahce de Turquía.

Recién en el 2020 tuvo su primera aparición en el fútbol sudamericano cuando se incorporó al Flamengo de Brasil, equipo con el que sumó a su historial personal la Copa Libertadores 2022 a pesar de que a mitad de año emigró a la Universidad Católica de Chile.

Mauricio Isla disputó las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 con Chile (Foto: EFE/Elvis González/Pool)

Semanas atrás terminó su ciclo en esa entidad inesperadamente: “Él partió jugando bien. Su nivel bajó de alguna manera. Creo que también cometió algunos errores. Ya no tuvo todo el foco que habíamos esperado, pero él siempre cumplió. Hay también un cierto maltrato de la hinchada en general, no sólo de Católica. Yo creo que eso también lo frustró un poco. Creo que Chile no cuida mucho a sus ídolos. Es bicampeón de América y en general se le trató muy mal en muchas canchas a las que fue”, expresó el presidente de esa entidad Juan Tagle al ser consultado por la partida de Isla, según replicó el diario chileno La Tercera.

El desafío inmediato para el Rojo será el próximo martes 15 de agosto desde las 21.30 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por los 16avos de la Copa Argentina, mientras Estudiantes de La Plata aguarda en octavos. Luego, el fin de semana siguiente, hará su estreno en la Copa de la Liga contra Colón de Santa Fe en el Estadio Libertadores de América.

Cabe destacar que Independiente suma 28 puntos en la Tabla Anual y está apenas tres puntos por encima de Huracán y Colón, los dos equipos que deberían jugar un partido desempate para dirimir quién perdería la categoría. En total, hay nueve clubes en apenas cinco puntos: Colón (25), Huracán (25), Vélez (27), Independiente (28), Central Córdoba (29), Gimnasia (30), Banfield (30), Unión (30) y Sarmiento (30).

