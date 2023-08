PSG presentó a Dembélé con las tensiones con Mbappé de fondo: la bienvenida de su amigo Kylian y el mensaje entre líneas del presidente

Ousmane Dembélé firmó contrato hasta el 2028

París Saint Germain decidió fichar a uno de los futbolistas más desequilibrantes en las ofensivas de Europa teniendo en cuenta que debía renovar el ataque con apellidos de peso tras la salida de Lionel Messi, las dudas cada vez más grandes sobre el futuro de Neymar y el feroz conflicto con Kylian Mbappé. El club francés presentó a Ousmane Dembélé como flamante refuerzo, pero sobre la mesa estuvieron presentes las tensiones con Kiki.

El delantero de 26 años dejó el Barcelona a cambio de unos 50 millones de euros –su cláusula estaba estimada en esa franja– y firmó un contrato que lo unirá al PSG hasta el 2028. El primero en recibirlo, casi inmediatamente después de que el club hiciese oficial el traspaso, fue el propio Mbappé en redes sociales.

“Bienvenido a casa, hermano mío. Muy feliz de verte aquí ¡Comienza la aventura!”, fue el mensaje que escribió Kylian en su Instagram con la foto de su amigo sosteniendo la camiseta del club que indica que permanecerá por cinco temporadas allí. Todo un gesto de quien fuese uno de los referentes del equipo hasta la última temporada, pero que está marginado al decidir no renovar su contrato que expira a mitad del 2024. La publicación de Kiki, que fue casi al unísono de de la presentación formal del extremo, también sumó una foto de ambos con la camiseta de la selección francesa tras salir campeones del mundo en 2018.

Los posteos de Mbappé en redes sociales (Foto: @k.mbappe)

Tampoco pasaron inadvertidas las declaraciones que eligió reproducir el sitio oficial en la nota de presentación de Dembélé. Allí compartieron las primeras impresiones del presidente Nasser Al-Khelaifi, con un mensaje que bien puede leerse entre líneas: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Ousmane Dembélé al París Saint-Germain, donde será un jugador importante y comprometido para nuestro club. La pasión y la determinación mostradas por Ousmane al incorporarse al PSG son fantásticas, y coinciden con la actitud que se exige a todos nuestros jugadores. Estamos orgullosos de tener a otro ganador francés de la Copa Mundial en el París Saint-Germain, en el inicio de una nueva era para nuestro club”. En unas pocas líneas aparecen términos como compromiso, determinación o actitud.

Como si hiciera falta un capítulo más a la novela de conflictos que transita la entidad capitalina, mientras se posteaban las distintas publicaciones vinculadas al arribo del ex Stade Rennes, Borussia Dortmund y Barcelona, se conoció la lista de convocados para el duelo este sábado ante Lorient en el Parque de los Príncipes por el estreno de la Ligue 1.

Allí se ratificó que Mbappé permanecerá marginado, pero también se destacaron las ausencias de Neymar y Marco Verratti. Durante los últimos días se dijo que Luis Enrique había comunicado al brasileño y al italiano su decisión de no contar con ellos, pero el entrenador español omitió ser claro en la conferencia de prensa previa al choque por el torneo. “Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No voy a transmitir lo que les he dicho. Prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dicen más. Las decisiones que tome dejarán en claro cuál es mi idea”, sentenció.

En la nómina hay 20 apellidos, pero brillan por su ausencia las tres estrellas. Previamente, habían indicado en un parte médico que el brasileño se estaba recuperando de un “síndrome viral” pero no dieron detalles sobre el italiano.

