Tras una noche larga y en mal estado: Gerard Piqué contó por primera vez el detrás de escena del “se queda” de Neymar en Barcelona

Fue un 23 de junio de 2017 cuando Gerard Piqué publicó uno de sus tuits más controvertidos. En medio de la escandalosa salida de Neymar al PSG, a cambio del pago de una millonaria cláusula, que estaba a punto de confirmarse, el español anunció “se queda” por el brasileño en el Barcelona.

En medio de los rumores que aseguraban su partida al Paris Saint-Germain, que pagaría los 250 millones de dólares que vale su cláusula, los propios compañeros del brasileño parecían haberlo convencido para que continúe en el Barcelona.

“Se queda”, fue el mensaje que compartió el defensor catalán, junto a una foto acompañado del protagonista principal de esta historia, el propio Neymar. En poco más de una hora, la publicación ya contaba con casi 100.000 likes y fue compartida más de 50 mil veces. Esto ocurrió luego de que se filtrara la reunión que mantuvieron Lionel Messi y Luis Suárez en en el Hotel Sheraton Parsippany de Nueva Jersey, donde Barcelona llevó a cabo la pretemporada.

Once días después, en plena presentación con su nuevo equipo el PSG; Neymar reveló el detrás de escena de la foto y el polémico mensaje de Piqué: “Fue una broma. Nos juntamos a comer y él publicó la foto. Yo le pedí que no lo hiciera, porque no sabía qué iba a poner. Esa ha sido la manera en que Piqué ha expresado sus sentimientos sobre mi situación”.

El brasileño explicó la situación entre risas debido a la gran amistad que lo une al defensor. En los cuatro años que compartieron en el vestuario del Barcelona, ambos forjaron una relación casi fraternal. En virtud de ese cariño, Piqué publicó una nueva foto de ambos, pero esta vez para despedir a su gran compañero. “Ha sido un placer enorme tenerte a mi lado durante estos años”, escribió el catalán en un pasaje de su dedicatoria.

Pero esta no era la historia completa, porque cinco años después el propio Gerard Piqué contó por primera vez qué ocurrió aquella noche, que fue “larga y en mal estado”, a juzgar por las propias palabras del español. El ex defensor español lo confesó con su amigo y socio Ibai Llanos. Así fue la insólita conversación.

Piqué reveló el detrás de escena del "se queda" de Neymar en Barcelona

Ibai: “¿Cuál es la historia detrás del “se queda” de aquella foto?”.

Piqué: “Si la gente supiera..., bueno tu la sabes, por eso la preguntas”.

I: “Yo lo sé, creo que lo sé”.

P: “Una noche en Nueva York, creo que estábamos, se nos fue un poco de las manos”.

I: “¿Y tu sabías que se iba al PSG?”

P: “Cien por cien”.

I: “¿Sabías que se iba al PSG y subiste un tuit diciendo que se queda?”.

P: “Ese momento era poco yo, o sea, quedaba poco de mí, era una hora bastante...”.

I: “Neymar te había dicho me voy al PSG y tu dijiste voy a poner una foto diciendo que se queda”.

P: “Estás en un estado que no, no dices un “se queda”, como ‘ah, te quedas venga, va, va’. ‘No sé qué, pin pan’, y luego te das cuenta y dices: “Hostia, la madre que me parió”... Sí, sí, fue así”.

