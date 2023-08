Roma anunció el fichaje de una joya argentina de 17 años que debutó hace dos semanas

Ricardo Solbes debutó en Defensa y Justicia con 17 años y fue fichado por la AS Roma (@OfficialASRoma)

A solamente dos semanas de hacer su debut como profesional en el fútbol argentino, Ricardo Solbes ha emigrado a Europa. El joven delantero de 17 años, quien tuvo su estreno con Defensa y Justicia en la derrota 2-0 ante Unión en Santa Fe el pasado 28 de julio, fue presentado este jueves por la AS Roma a través de las redes sociales.

“Bienvenido a nuestras categorías juveniles a Ricardo Tomás Solbes Waldmeyer, delantero argentino, nacido en 2006, de Defensa y Justicia”, escribió el club de la capital italiana junto a una fotografía del joven apodado Apache posando con su nueva camiseta.

La AS Roma, que tiene a José Mourinho actualmente a cargo del primer equipo y al argentino Paulo Dybala como una de sus máximas figuras, ya le hizo pasar al jugador oriundo de Tucumán algunas pruebas en el Centro Sportivo Fulvio Bernardini de Trigoria la temporada pasada, donde pudieron verlo más de cerca en lo físico y técnico.

En este proceso, como también en la firma, lo ha acompañado su agente e intermediario Nicolás Spolli, ex defensor surgido en Newell’s que pasó por varios equipos de Italia y disputó un solo partido oficial en la AS Roma en la temporada 2014/15. Hasta el momento, la Roma y Defensa no ofrecieron detalles de las condiciones del traspaso pero su nuevo contrato sería por tres años.

Ricardo Solbes hizo su debut en Defensa y Justicia hace un par de semanas (@ricky_solbes)

Solbes, que hizo su debut ante Unión al ingresar en lugar de Gonzalo Castellani para jugar los últimos cuatro minutos del partido, estuvo citado por Pablo Aimar a la selección sub-15 pero no volvió a estar en el radar de Diego Placente para la Sub-17. Hay que ver si este saltó a Europa lo lleva a ser tenido en cuenta para la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 que se disputará del 10 noviembre al 2 diciembre de este año.

El hijo de Ricardo Solbes, ex jugador de San Martín de Tucumán que saltó a la fama por un gol a Boca en 1992, había debutado en el equipo reserva del Halcón de Varela a los 15 años. La decisión de subirlo de categoría fue porque llevaba 11 goles en la misma cantidad de partidos en la Séptima.

En el club italiano planean que es joven delantero empiece su aventura en el fútbol europeo en el elenco sub-18 y tenga la posibilidad de alternar con el equipo Primavera que es dirigido por Federico Guidi, con la expectativa de que poco a poco pueda escalar hasta el plantel profesional giallorossi.

