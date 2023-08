Lapidaria frase de Javier Zanetti sobre Romelu Lukaku: “Me defraudó hasta como hombre”

Javier Zanetti apuntó contra Romelu Lukaku (Grosby)

Javier Zanetti es catalogado como un “señor” dentro del mundo del fútbol y sus declaraciones siempre son correctas. Sin embargo, durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport en la antesala a su cumpleaños número 50 (es el 10 de agosto), el vicepresidente del Inter se salió del libreto y apuntó con dureza contra el futbolista Romelu Lukaku. “Me ha defraudado, hasta como hombre”, tituló el medio italiano.

La dirigencia nerazzurra buscó durante esta ventana de transferencias retener al delantero, cuyo pase pertenece al Chelsea de Inglaterra. Sin embargo, en el medio de las negociaciones, el deportista dejó de contestarle los mensajes a los directivos y a sus ex compañeros y comenzó a coquetear con la posibilidad de pasar a Juventus (se habla de un trueque por Dušan Vlahović), uno de los archirrivales de la institución de Milano.

El mandatario fue tajante al ser consultado sobre el tema: “Por lo que ha hecho el Inter por él esperábamos otro tipo de comportamiento como profesional y como hombre. Tiene derecho a ir al equipo que quiera, faltaría más, pero bastaba con decirlo a tiempo”. Aunque luego, añadió: “Pero nadie es más grande que el club y cuando construyes un equipo siempre tienes que considerar a quién pones en el vestuario”.

Estas palabras van una línea similar a las que expresó públicamente Lautaro Martínez: “Me decepcionó, es la verdad. Traté de llamarlo en esos días de caos, nunca me respondió, lo mismo hizo con mis otros compañeros. Estoy decepcionado, pero bueno, es su elección. Le deseo lo mejor”. Lukaku conformó una temible dupla con el Toro en la ofensiva y era una pieza importante para Simone Inzaghi. En la pasada temporada aportó 14 goles y brindó siete asistencias en 37 presentaciones.

Durante la entrevista, el Pupi aprovechó la ocasión para marcar las diferencias con el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y flamante capitán del Inter: “Dio los pasos adecuados, con humildad: estoy muy feliz por su camino. Debe confirmar su liderazgo con todavía más responsabilidad, pero tiene sentido de pertenencia y sabe dar el ejemplo. Esto es lo que hace un capitán, hace hablar los hechos”.

El Neroazzurro fue uno de los principales protagonistas de la pasada temporada al llegar a la definición de la pasada Champions League, donde cayeron contra Manchester City. “Me esperaba una final así, disputada en igualdad de condiciones y con valentía. Las oportunidades aprovechadas y un poco de suerte, eso fue lo que faltó, pero estamos orgullosos de nosotros”, analizó.

“Su principal característica es la tranquilidad, la serenidad en los momentos difíciles. La fuerza de no dudar del trabajo, de insistir: esa calma que tienen los fuertes la poesía Gigi Simoni”, elogió a Inzaghi.

Otras frases de Javier Zanetti:

- “Una fase en la que sigo trabajando en el equipo y para el equipo, como siempre. Los que piensan ‘¿qué hace Zanetti?’ saben que estoy entre bastidores. Intento ser útil para que las cosas funcionen. Soy un recurso: la empresa, el entrenador, la parte deportiva: todos saben que estoy ahí cuando se me necesita. También para proyectos sociales en mi papel en la Uefa y la Fifa, siempre pensando en el crecimiento del club. Y trato de mejorar: para continuar una carrera hay que prepararse, aprender. En cierto modo, hay que formarse y... trabajar”.

- “Me he matriculado en el curso de ‘Gestión y Emprendimiento’ en Bocconi: en marzo o abril lo terminaré para tener una visión 360° del fútbol. La fatiga y el sacrificio no son una moda para quedar bien, sino una necesidad para sentirse bien”.

- “Mis hijos se vistieron de azul tras el Italia-Suecia de 2017: lloraron por el Mundial perdido. En Doha, en cambio, iban todos de albiceleste. Lloraron contra Francia, y luego lloramos juntos de alegría. Esta doble identidad es hermosa”.

- “Ni envidia ni remordimientos. Jugué 145 partidos en la selección, un récord, y lo di todo. Pero éramos uno: me di cuenta cuando abracé a Messi”.

- “Me veo activo, siempre dispuesto a darlo todo por el Inter. Porque para mí el Inter siempre estará ahí. Aunque no tenga un papel o me quede fuera del club, no puedo quitarme estos colores.”

