Polémica en el PSG: retiran camisetas de Mbappé de la tienda oficial y siguen vendiendo las de Messi

A cuatro días del debut en la nueva temporada de la Ligue 1 frente al Lorient en Parque de los Príncipes, el campeón PSG sigue sumergido en escándalos en los que tiene como eje a su estrella, Kylian Mbappé. El goleador francés está marginado del equipo principal que orienta Luis Enrique al no renovar la extensión de su contrato y hay indicios que indican una posible salida del club.

Una de las imágenes que circuló en las últimas horas muestra a una grúa retirando la imagen de Mbappé de una de los afiches exteriores del estadio de la temporada anterior. Esto llamó la atención, al igual de lo que ocurrió en la tienda oficial del equipo de la Torre Eiffel.

En las redes sociales comenzaron a circular algunos videos que muestran a la gente comprando las camisetas oficiales de los jugadores del PSG, pero no se ven las que tienen la 7 de Kiki. Sí están las del español Marco Asencio, Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Milan Skriniar y Neymar Jr. Incluso, un estante más abajo aún pueden adquirirse las casacas número 30 que utilizó Lionel Messi, actualmente en Inter Miami.

En otro de los videos virales que generó revuelo se observa a un empleado de la tienda retirando las perchas con la camiseta titular de Mbappé. Desde Francia, rápidamente medios como Le Parisien y RMC Sports confirmaron que aún se puede encontrar la indumentaria de su figura sin problemas. “Esta breve escena retransmitida en Twitter es simplemente una reorganización de las estanterías. Las camisetas de Mbappé se han movido, pero todavía están a la venta”, publicaron.

Lo cierto es que Mbappé continúa entrenándose en el equipo, pero con los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Luis Enrique, entre los que se encuentra Leandro Paredes, que seguiría su carrera en el Galatasaray de Turquía. Los directivos qataríes del club de París ya no esconden su malestar por la situación y además contrataron a un nuevo centrodelantero para suplir la posible baja de su máxima figura. El portugués Gonçalo Ramos, ex delantero del Benfica, fue presentado como refuerzo.

En el horizonte de Mbappé aparece como opción más viable el Real Madrid, aunque el Merengue esperaría a que el jugador haga público su deseo de marcharse. PSG ya tiene la decisión tomada y espera vender al futbolista estrella.

