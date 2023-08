El extraño método de entrenamiento de la número 1 del tenis, Iga Swiatek: por qué se tapa la boca con cinta

Iga Swiatek sorprendió a todos al entrenar en Montreal con una cinta adhesiva en la boca (@OBNmontreal)

Una imagen muy curiosa se vio durante los entrenamientos del Masters 1000 de Montreal, que se disputa del 7 al 13 de agosto en esta ciudad canadiense. Allí se la vio a la tenista polaca Iga Swiatek, actual número 1 del ránking WTA, practicar con su boca tapada por una cinta adhesiva. Es un detalle que llamó la atención de todos y que ella misma se encargó de explicar.

Había todo tipo de versiones en torno a la cinta que cubría los labios de Swiatek, de 22 años, quien esta temporada fue campeona de Roland Garros. Algunos pensaron que era una excentricidad, otros que podría ser una protesta en cubierta, lo cierto es que la jugadora reveló que lo hizo con el objetivo de mejorar su resistencia.

“Es más difícil respirar cuando sólo lo hago por la nariz, facilitando que suba el ritmo cardíaco. Creo que tiene que ver con trabajar la resistencia. Supongo que se trata de trabajar eso sin tener que correr a toda velocidad o hacer cosas más extremas para ello”, comentó Iga Swiatek en la rueda de prensa previa a su debut.

Aunque intentó dar respuesta, no fue una explicación certera. De todas maneras, Swiatek mostró confianza plena en su equipo de trabajo y en los métodos que aplican para llevarla a su mejor versión: “Yo no lo entiendo. No lo puedo explicar mucho porque no soy una experta. A veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero llevo tiempo haciendo esto.”

La tenista polaca Iga Swiatek es la número 1 del mundo (@OBNmontreal)

No hay dudas que la actual líder del ránking femenino, quien ya suma tres títulos de Grand Slam en su carrera y va por más, tiene su entrenamiento bien aceitado y atraviesa una campaña muy sólida. En el vigente curso, posee un récord de 47-7 (87% de efectividad dentro de la cancha) y acumula cuatro trofeos (Roland Garros, Doha, Stuttgart y Varsovia).

En su encuentro con los medios de comunicación, Iga Swiatek se vio muy enfocada en su debut en el Masters 1000 de Montreal, que será ante la tenista checa Karolina Pliskova (23°), quien viene de vencer en tres sets a la china Lin Zhu (36°).

La polaca es la máxima favorita para el torneo canadiense y dentro de algunas semanas buscará revalidar el título del US Open que logró el año pasado. “Este año me siento con mucha más confianza. Jugar en Varsovia, en canchas duras, ha cambiado bastante mi perspectiva: el año pasado fue muy complicado hacer la transición de césped-polvo de ladrillo-pista dura. Ahora, el proceso ha sido mucho más bonito, sin ningún impedimento extra. Ha sido mucho más fácil concentrarme en mi trabajo”.

Además, Swiatek habló de la vuelta a la actividad de la danesa Caroline Wozniacki después de tres años y medio fuera de las canchas, y reconoció que le tiene una gran admiración. “Sé que habla polaco con mucha fluidez, porque sus padres son polacos. Ella ha sido una de esas jugadoras que me demostró que era posible llegar lejos. Es una gran inspiración”, comentó.

