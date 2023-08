La regla poco conocida del tenis que desató una discusión: por qué un jugador tocó la red después de golpear la pelota y ganó el punto

El punto que generó una tensa discusión en el partido entre Tiafoe y Raonic

Por la primera ronda del Master 1000 de Toronto, el canadiense Milos Raonic dio el golpe y se quedó con una gran victoria frente a un top 10 del circuito. En un extenso partido, el local superó por 6-7 (12), 7-6 (4) y 6-3 al estadounidense Frances Tiafoe y avanzó a la siguiente instancia de uno de los torneos preparatorios de cara al US Open.

Más allá de la victoria de Raonic, la primera a un tenista entre los mejores 10 -Tiafoe está en el 9° puesto- en tres años, en la definición del maratónico primer set se dio una jugada que generó la necesidad de una explicación por parte del juez de silla. El estadounidense estaba al frente 13-12 con el servicio a su favor y, tras sacar, se produjo peloteo hasta que el canadiense atacó con un drive que dio en la parte alta de la faja y picó al lado de la red.

Esto provocó que Tiafoe tenga que exigirse para llegar a la pelota y con un drop la pasó de lado pero, en el esfuerzo, se abalanzó sobre la red y se apoyó en ella. Rápidamente, el juez de silla Fergus Murphy sancionó el toque, pero luego se corrió y le dió el punto al jugador de EEUU, que ganó el tie break 14-12 y se quedó con el primer parcial del encuentro.

Esa decisión generó la incredulidad de Raonic, que fue a consultarle por qué cambió de parecer. Algo similar sucedió con Tiafoe, que se quedó con la primera impresión de lo que designó el umpire y también se acercó para recriminar la medida. Frente a este escenario, Murphy le pidió un tiempo a los jugadores para poder explicarles la situación.

“Frances (Tiafoe), espera, esto es complicado. Déjame explicarlo, sé la respuesta, sé la respuesta. Escúchame”, fue lo primero que dijo el juez de silla frente a los tenistas. “No, déjame preguntarte primero. La pelota tiene que picar dos veces…”, le comentó Raonic, ya que cuando el estadounidense se apoyó en la red, no se había producido el segundo pique de la pelota.

¿Cuál fue la respuesta del encargo de dirigir el partido? “Sí, pero la pelota picó una vez y él pegó en esta sección de la red. Esta sección de la red no cuenta como toque por eso él ganó el punto”, explicó sobre la jugada que protagonizó Tiafoe. “Qué demonios, la red es la red”, le contestó el tenista local, a lo que Murphy concluyó: “No, sólo después de la línea de marca de singles”.

Frances Tiafoe no alcanzó a detenerse y tocó la red pero igual ganó el punto de la jugada (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

Es decir que, si un jugador toca la red después de la línea demarcatoria de la cancha de singles, no hay falta. De esta manera, el juez de silla les contestó a los jugadores el por qué de su decisión sobre el toque de red de Tiafoe. Según el reglamento de la ATP, Murphy actuó de manera correcta ya que la sección S en el capítulo VII aborda casos y decisiones de arbitraje misceláneos, o sea, que está compuesta por dos o más referencias. En el informe, se explica qué sucede cuando “el jugador toca la red más allá del poste de individuales”.

“Caso: Un jugador corre por un drop shot y lo devuelve a la cancha del oponente y luego choca contra la red entre el poste de la red y el palo de individuales. ¿Cuál es el fallo?”, inicia el explicativo de la ATP. “Decisión: El juego continúa. Esta parte de la red se considera un accesorio permanente”, cierra ese fragmento del reglamento.

Una vez que terminó el partido, el árbitro del torneo, Tony Cho, confirmó la decisión del juez de silla. “Tiafoe tocó el área entre el palo de individuales y el poste de la red. Esta área se considera un accesorio permanente, por lo que no forma parte de la red”.

El que no estuvo de acuerdo en la forma que se generó la polémica fue Raonic, que tras el partido se quejó por la actitud del juez. “Cambió su decisión rápidamente y la discusión se enfocó en cuándo votó la pelota por segunda vez, pero luego dijeron que daba igual porque Frances podía tocar esa parte de la red. Está clara la regla, pero se cambió el discurso demasiadas veces y, honestamente, si una pelota diera en ese tramo de la red y entrara, creo que se consideraría como una parte de la red, y no una estructura permanente. No tengo fe en que fueran completamente honestos, lo manejaron mal, independientemente de cuál sea la normal”.

Milos Raonic le ganó a Tiafoe y avanzó en el Masters 1000 de Toronto (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

