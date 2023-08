Escándalo en el béisbol tras una salvaje pelea en pleno partido: “Si me invita a pelear tengo que actuar”

Dos jugadores de la MLB se fueron a los golpes en medio de un partido

El partido entre los Medias Blancas y los Guardianes de Cleveland se vio eclipsado por una violenta pelea que protagonizaron el dominicano José Ramírez y el estadounidense Tim Anderson en la intermedia, la cual derivó en seis expulsiones durante el sexto inning que acabó con la victoria de los de Chicago por 7-4

En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver el momento en el que Ramírez intentó llegar a la base metiéndose por entre las piernas de Anderson, quien se quedó con el guante apoyado sobre la espalda del quisqueyano, que se levantó rápidamente y comenzó a señalarlo con el dedo mientras le gritaba.

Tras una acalorada discusión, ambos se pusieron en guardia como para empezar a pelear. Fue allí cuando Ramírez le conectó un derechazo al rostro de Anderson, que cayó de espaldas prácticamente noqueado. Ese golpe generó una reacción en cadena entre los presentes, provocando uno de los peores enfrentamientos que se hayan visto en los últimos años de la Grandes Ligas.

“Yo sentí que le di uno”, reconoció Ramírez sobre el golpe que derribó a su oponente. “Yo entiendo que él no está respetando el juego. No desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso, porque puede lesionar a un muchacho... Lo que él hizo no está bien, me pegó muy fuerte se lo devolví y me invitó a pelear. Si me invita a pelear tengo que actuar”.

José Ramírez y Tim Anderson protagonizaron una salvaje pelea (Getty Images)

Después del puñetazo, Anderson se enfureció y trató de ir a buscar a Ramírez. Fue entonces cuando varios jugadores de Chicago intentaron frenarlo, mientras que otros lograron llevárselo por la fuerza.

Tras varios minutos de tensión, los jueces decidieron expulsar al manager de Cleveland Terry Francona, al coach de la antesala Mike Sarbaugh, al taponero dominicano Emmanuel Clase y al cubano de Chicago Pedro Grifol por sus actos posteriores a la riña. “No es algo divertido, pero los chicos son los chicos”, dijo Francona.

En lo que respecta a ambos protagonistas, posiblemente serán suspendidos por la organización. El mismo destino correrían otros jugadores que participaron de la salvaje pelea.

“Desde el momento en que puse un pie en el Clubhouse supe que estos equipos no se quieren”, reconoció el abridor Noah Syndergaard, que recientemente fichó por Cleveland, y agregó: “No pienso que esto se vaya a resolver pronto”.

Hubo hasta seis expulsados tras el incidente (Getty Images)

Algunos compañeros intentaron separar a los protagonistas (Getty Images)

El partido se reanudó quince minutos más tarde (Reuters)

